Tim faturou, em 2022, R$ 21,6 bi, 19,5% mais do que em 2021

Festa na operadora Tim, que fechou 2022 com resultados que comprovam o acerto de seu plano estratégico e apontam para um futuro de ainda maior protagonismo. A operadora mantém boa situação financeira, com aceleração da elevação de receitas e fluxo de caixa, após fazer os investimentos necessários para o início da operação da tecnologia 5G e a incorporação da maior fatia dos ativos móveis da Oi.



A Receita Líquida registrou elevação de 19,5% em relação a 2021, indo a R$ 21,6 bilhões. Já o fluxo de caixa operacional, um dos principais indicadores da saúde financeira de uma empresa, teve alta de 26,4% na comparação com 2021, chegando a R$ 5,5 bilhões.

O EBITDA, sempre na comparação com 2021, cresceu 17,2%, com margem de 47,4%, a maior do setor de telecom. Os investimentos necessários para garantir a ascensão da companhia para um patamar superior tiveram impactos transitórios já esperados sobre o lucro líquido normalizado, que chegou a R$ 1,8 bilhão, um recuo de 18,4% na comparação com 2021.



A operadora destaca-se como protagonista dos dois principais movimentos das telecomunicações registrados em 2022. No 5G, lidera a cobertura nas capitais do país, com 3.700 antenas, aproximadamente a soma das antenas das principais concorrentes, alcançando todos os bairros de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Recife. No caso da incorporação dos ativos da Oi, a integração de infraestrutura e das frequências encontra-se praticamente finalizada.