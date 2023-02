Tijuca compra milheto da Nova Agro, produzido na Chapada do Apodi

Na Chapada do Apodi, na geografia do município de Tabuleiro do Norte, a Fazenda Nova Agro iniciou nesta semana a colheita mecanizada de sua primeira safra de milheiro.

Boa parte da produção, ainda não revelada, foi adquirida pela Tijuca Alimentos, cujo sócio e CEO Mardem Vasconcelos viu ontem a movimentação das máquinas e caminhões que faziam a colheita.

O milheto é um grão importante que entra na composição da ração avícola, razão pela qual a Tijuca – que produz 2,5 milhões de ovos por dia, consumidos no Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão, e ainda abate diariamente algumas toneladas de frango também consumidas por esses mercados – comprou parte da produção da Nova Agro.

A Fazenda Nova Agro é a mesma que também cultiva e colhe mecanicamente, em 2,2 mil hectares, algodão de qualidade semelhante ao produzido em Mato Grosso e no Oeste da Bahia. Toda a produção algodoeira da fazenda é consumida pela Santana Textiles, que tem fábrica de fiação em Fortaleza, no bairro do Montese, e em Horizonte, onde está sua moderna fábrica de tecido índigo, usado pelas indústrias de confecções.

A Santana Textiles também tem uma fábrica de índigo na cidade de Resistência, capital da Província do Chaco, no Norte da Argentina.

Essa fábrica, que é uma das duas maiores do país vizinho, foi inaugurada pela então presidente Cristina Kirchner em solenidade testemunhada por esta coluna.