Terminal de Passageiros do Mucuripe é o melhor para investimento

Informa a Companhia Docas do Ceará, em mensagem transmitida a esta coluna, na tarde desta segunda-feira, 14:

O Terminal Marítimo de Passageiros do Porto do Mucuripe, o primeiro da lista de concessões do Governo Federal, cujo processo de concessão foi adiado por causa da pandemia da Covid-19, acaba de ser eleito pela FGV Transportes e pela revista Portos e Navios como a melhor opção em investimento em portos públicos do país.

A pesquisa, que avaliou 24 projetos de arrendamentos portuários do Governo Federal, deu ao terminal do Mucuripe a nota máxima de 1,63. O assunto foi destaque na webinar “A Visão do Futuro para o Porto dem Fortaleza”, ocorrida na última quinta-feira (10).

A colocação é superior à de equipamentos portuários como os terminais de celulose do Porto de Santos (SP).

De acordo com a diretora-presidente da Companhia Docas do Ceará, engenheira Mayhara

Chaves, há inúmeras possibilidades no TMP.

"As empresas podem utilizar a área para outras atividades que não sejam apenas de movimentação portuária. A lei permite, por instrução normativa da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), que se possa utilizar da escalação de outras atividades também, já que a temporada de cruzeiros marítimos é sazonal”.

A pesquisa estimou, também, um aumento de 50% na movimentação de turistas no Terminal Marítimo por temporada. Os autores da pesquisa analisaram que “esse projeto é fundamental para o desenvolvimento do mercado de viagens marítimas, pois a estruturação do local dará melhores condições para a atracagem dos navios e, certamente, impulsionará o turismo nas

cidades da costa cearense e região vizinha.”