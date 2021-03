Tecnologia: cearense Impacto Protensão pede patente nos EUA

Detentora de 12 patentes e com mais 19 em fase de homologação no Brasil, a Impacto Protensão Ltda, com 25 anos de atuação na engenharia cearense, está neste momento em processo de patentear, nos Estados Unidos, a sua mais recente inovação: o sistema disruptivo PavPlus e PavScan, totalmente desenvolvido pela empresa em seus laboratórios em Fortaleza, e já em uso pelas construtoras brasileiras.

“Trata-se de um divisor de águas na história da protensão-não aderente em todo o mundo”, assegura o engenheiro Joaquim Caracas, dono da empresa e criador, no Brasil, da técnica de construção de lajes de concreto protendido mais eficientes e mais bonitas do que as estruturas tradicionais de concreto armado.

Com o PavPlus e PavScan, Caracas desenvolveu soluções que otimizam “todas as etapas envolvidas na execução de uma estrutura de concreto protendido, começando pelas armaduras passivas, passando pelo uso de telas modularizadas, pela economia de concreto, pelo uso de cubetas para lajes nervuradas e pela montagem de cordoalhas de protensão, com o detalhe inédito no mundo: todo esse processo está, agora, informatizado”, como ele mesmo revela.

Caracas conclui: “É essa tecnologia que estamos agora exportando para os Estados Unidos”.

Na próxima quinta-feira, 11, Joaquim Caracas terá a terceira reunião “com uma das maiores empresas norte-americanas de protensão, quando daremos mais detalhes sobre o sistema PavPlus e PavScan que desenvolvemos”.

Um detalhe interessante: nos anos 70 do Século passado, Joaquim Caracas esteve nos EUA, onde aprendeu sobre a tecnologia da protensão não-aderente, implantando-a no Ceará com inovações.

Agora, é ele quem, com mais inovações que agregou à tecnologia, retorna lá para patenteá-la e atualizá-la.



Esta coluna repete o mantra: o melhor do Cará é o cearense.



MONOCRÁTICO

Por causa da decisão monocrática, tomada ontem pelo ministro Edson Fachin, do STF, anulando todas as sentenças condenatórias do ex-presidente Lula, que agora pode candidatar-se ao Palácio do Planalto em 2022, o dólar disparou, fechando em alta e batendo em R$ 5,77 e a Bolsa B3 encerrou seu pregão em queda expressiva de 3,98%.



O temor dos investidores – que pode ser repetido hoje – é de que, diante da polarização que a decisão de Fachin já provocou na corrida eleitoral de 2002, o governo do presidente Bolsonaro abra os cofres, já combalidos, do Tesouro Nacional para gastar mais em obras, o que ampliará o déficit orçamentário e alargará a dívida pública.

O mercado teme uma guinada populista na gestão do governo.

Tudo isto está acontecendo em meio à pandemia da Covid-19, que já ceifou a vida de mais de 263 mil brasileiros.

Há uma crise política, social, sanitária, econômica e financeira que se agudizará por causa da oposição, que, com Lula à frente, radicalizará seu discurso e suas ações, ajudado pela chamada grande mídia, que é declaradamente contra Bolsonaro e, naturalmente, poderá ser a favor de Lula.

Da mesma maneira, Bolsonaro radicalizará seu discurso contra a esquerda, ao mesmo tempo em que seus militantes levarão ao extremo suas ações – é a previsão.

Ontem, antes de ser anunciada a decisão do ministro Fachin, o presidenciável Ciro Gomes deu entrevista ao portal do Uol.

Ele repetiu as duras e veementes críticas a Lula e ao PT.

“Não contem comigo para esse circo”, disse Ciro, referindo-se a uma possível aliança dos partidos de esquerda e centro-esquerda em torno da candidatura de Lula ao Palácio do Planalto.

O que, a partir de hoje, acontecerá é fácil de prever: Bolsonaro e seus aliados, principalmente os ideologicamente de direita, passarão a falar sobre corrupção na Petrobras, na Eletrobrás, nos Correios, no Dnit, no Bndes, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, na Nuclebras e na Transpetro, enquanto a oposição, principalmente o PT, o Psol, o PCdoB e seus militantes ideologicamente de tendência socialista, atacará a maneira como o governo enfrenta a pandemia do coronavírus, que segue matando brasileiros de todas as regiões, de todas as idades.

Essa polarização, um ano e sete meses antes da eleição de 2022, fará muito mal à economia brasileira. É de se perguntar: o que será do Brasil nos próximos 24 meses?

PRATAGIL

Esta coluna cumpre o doloroso dever de informar que, na madrugada desta terça-feira, faleceu de Covid, em Fortaleza, onde estava hospitalizado há dois meses, o engenheiro agrônomo João Pratagil Pereira de Araújo.

Graduado pela UFC e com doutorado pela USP, Pratagil era especialista em genética e melhoramento de plantas e um dos mais brilhantes pesquisadores da Embrapa Agroindústria Tropical, com sede em Fortaleza, onde trabalhava desde 1976..

Ele foi um dos desenvolvedores das pesquisas que resultaram na criação do cajueiro anão precoce, uma descoberta que revolucionou a cajucultura no Brasil e no mundo.

João Pratagil tinha uma inteligência privilegiada, sempre consultada por grandes empresas da agricultura brasileira.

Em 2014, Pratagil recebeu homenagem da FAO-ONU, Embrapa, Abag e Andef por sua contribuição para a Revolução Verde brasileira.



MULHERES

Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fornecidos pelo programa Agro Mais Mulher, revelam: cerca de 950 mil propriedades rurais, no Brasil, são administradas por mulheres.

Desse total de fazendas, 57% estão na região Nordeste, 14% no Sudeste, 12% no Norte, 11% no Sul e e 6% no Centro-Oeste.

Ao todo, são 30 milhões de hectares administrados por mulheres no país.

MULHERES DE AÇO

Na usina siderúrgica do Pecém, as mulheres representam 12,3% de sua mão de obra.

É pouco, mas está acima da média das empresas da siderurgia nacional brasileira, que é de 8%, segundo revela o Instituto Aço Brasil.

A PRAZO

Prática a que os supermercados cearenses e sua clientela aderiram há muito tempo, a compra de alimentos em até três prestações expande-se.



Até o Extra encampou a novidade, e o que valia apenas para as épocas de alta demanda, como Natal e Semana Santa (que, aliás, se aproxima), está valendo hoje.

Diante da crise, é a criatividade que encontra a melhor saída para otimizar as vendas do varejo.

E dividir em três parcelas a compra quinzenal ou mensal no supermercado é uma boa alternativa.

E por falar em supermercado: cresceu, em progressão geométrica, a sua venda por aplicativos.



Este colunista, há um ano em “home office” e obrigado ao isolamento social por força do decreto do governador do Estado, experimentou ontem a novidade, optando por um supermercado genuinamente cearense.

Tudo funcionou na pauta do preciso. Mas é preciso de um pouco de paciência para esperar que a compra chegue em casa.

ISENÇÃO

Rápida no gatilho, a Prefeitura de Caucaia agora sob nova administração, respondeu à questão levantada ontem por esta coluna e anunciou o seguinte:

Está isentando do pagamento de IPTU todos os imóveis com valor de mercado de até R$ 400 mil, o que beneficiará 61 mil famílias do município.

Estão isentos do ISS todos os autônomos e permissionários.

Estão prorrogados por um ano os alvarás de estabelecimentos comerciais.

Estão isentos de taxas sanitárias, de construção e de habite-se, pelos próximos 12 meses, projetos da construção civil.

Para bancar a promessa, acredita-se que a Prefeitura de Caucaia esteja com o cofre cheio, e ouvindo a conversa.



CHEGANDO

Informação transmitida ontem à noite a esta coluna pelo secretário de Recursos Hídricos, engenheiro Francisco Teixeira:

“Até quarta-feira (amanhã), as águas do rio São Francisco entrarão no açude Castanhão”.



Amém!!

CRISTIANO RONALDO

Quatro vezes ganhador do prêmio de melhor jogador de futebol do mundo, o português Cristiano Ronaldo transferiu de Luxemburgo para Lisboa a sede de seu grupo empresarial, denominado CR7 Lifestyle Unipessoal.

Os portugueses estão felizes, mas o governo do país está mais feliz ainda: Cristiano passará a recolher impostos em Portugal.

Sua empresa tem capital social de 16 milhões de euros, e Cristiano Ronaldo é seu único sócio.

Em Portugal, CR7 tem cinco empresas, três das quais atuam no ramo imobiliário.