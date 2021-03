SRH: águas do S. Francisco abastecerão, primeiro, a RM de Fortaleza

Devagar com o andor, que o santo é de barro!

Assim, é preciso deixar bem claro que têm um objetivo primeiro e fundamental as águas do Projeto São Francisco de Integração de Bacias, que desde ontem estão a viajar, em alta velocidade, por rios e riachos do Sul e do Centro-Sul do Estado na direção do seu destino no Ceará, o açude Castanhão.



Segundo o secretário de Recursos Hídricos (SRH) do governo cearense, engenheiro Francisco Teixeira, esse objetivo é o de oferecer segurança hídrica à população de Fortaleza e das cidades que compõem a sua Região Metropolitana e, também, garantir a dessedentação animal.



Só depois de cumprir essa finalidade é que elas serão utilizadas, se sobra houver, nas atividades econômicas, incluindo a agricultura irrigada para a produção de alimentos destinados ao consumo humano e animal.



Em mensagem dirigida a um grupo social e, em seguida, compartilhada com outros, o secretário Teixeira acrescentou algumas informações ao que, ontem, esta coluna divulgou a respeito da viagem das águas do São Francisco até o Castanhão.



De acordo com o titular da SRH, elas deslizarão por 300 quilômetros de rios e riachos, cujas calhas estão úmidas, “contribuindo para diminuir as perdas com infiltração, evaporação e por retiradas” (ninguém irriga na chuva, ele lembra).



O tempo da viagem, neste primeiro semestre de chuvas, será menor do que seria no segundo semestre, quando o leito dos rios estará seco.

Francisco Teixeira fez uma revelação e um esclarecimento.

A revelação é a seguinte: “O período de liberação das maiores vazões do Projeto S. Francisco para o Castanhão será sempre no primeiro semestre. Do Castanhão, transferir-se-á para Fortaleza o volume líquido que alcançar esse reservatório”.

Traduzindo: no primeiro semestre, bombeia-se o máximo que puder de água do São Francisco para o Cinturão das Águas e daí para os rios e riachos até chegar ao Castanhão. No segundo semestre, transferir-se-á, para usar a mesóclise do secretário Teixeira, todo o acumulado para a RM de Fortaleza.

O que sobrar no Castanhão será para abastecer as cidades do Baixo Jaguaribe e irrigar seus campos de produção de frutas, sorgo, milho, algodão, soja, trigo, feijão, palma forrageira etc. etc.



O esclarecimento é este: “O Projeto S. Francisco é, acima de tudo, um instrumento para o aumento da garantia do abastecimento humano e, complementarmente, para o incremento da oferta de água para a atividade produtiva rural no Vale do Jaguaribe, pois em vez de transferir a água do Castanhão para Fortaleza, será transferida a do rio São Francisco”.

Mais didático, impossível.

A propósito: a SRH está utilizando dois drones para acompanhar, com imagens aéreas, o avanço das águas do rio São Francisco no rumo do açude Castanhão.

Imagens terrestres, divulgadas ontem, mostram que, realmente, é alta a velocidade das águas que descem pelos rios e riachos cujos leitos estão ou cheios ou bem úmidos, sem perda de infiltração.



Um engenheiro que as viu comentou que é mesmo possível que, dentro de 20 a 30 dias, as águas do São Francisco cheguem ao Castanhão, na direção de cujo espelho d’água estão descendo 10 metros cúbicos por segundo liberados pelo Projeto S. Francisco de Integração de Bacis por ordem do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em comum acordo com a SRH do Ceará.



BENFICA

Desde ontem e até sexta-feira, 5, o Shopping Benfica abrigará uma unidade do Hemoce para a coleta de sangue.



O empresário João Soares Neto, empreendedor daquele centro de compras, informa que se trata de uma iniciativa que, também, visa a salvar vidas.

O horário de funcionamento da unidade de coleta do Hemoce é das 10 às 17 horas.

BALANÇA COMERCIAL

No recente mês de fevereiro, o Brasil exportou em mercadorias o equivalente a R$ 16,1 bilhões – 3,9% a mais do que no mesmo mês de 2019.

As importações somaram US$ 15 bilhões, aí incluída uma plataforma de petróleo avaliada em US$ 1,4 bilhão.

O saldo superavitário da balança comercial brasileira no primeiro bimestre deste ano foi de, apenas, US$ 27 milhões.

SEGURO CAIXA

Saiu o balanço da Caixa Seguridade relativo a 2020.

Lucro líquido de R$ 1,8 bilhão, crescimento de 5,2% em comparação com 2019. No quarto trimestre do ano passado, seu faturamento alcançou R$ 12,6 bilhões, 33,2% a mais do que o de 2019.



Em 2020, a companhia obteve faturamento de R$ 39,1 bilhões 13,5% de market share (conforme segmento Susep), mantendo sua posição de terceiro maior grupo segurador do país e alcançando a liderança na emissão de prêmios dos seguros residencial e prestamista.

CINTURÃO



Informa o Ministério do Desenvolvimento Regional:

O governo federal, por meio do MDR, já liberou R$ 1,18 bilhão para as obras de construção do Cinturão das Águas do Ceará (CAC).

PETROBRAS

Ao decidir aumentar, de novo, a partir de hoje, na refinaria, os preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha, a atual diretoria da Petrobras – provavelmente ainda irritada pela decisão do controlador da empresa, o governo, representado pelo presidente da República – de demitir o seu presidente, Roberto Castello Branco – resolveu esticar a corda com os caminhoneiros.

Quando sobe o preço dos combustíveis, sobe o preço de tudo, desde o pão nosso de cada dia até o da passagem de ônibus.

Quem mais sofre com o aumento do diesel são os motoristas de caminhão que transportam as cargas no Brasil.



A dona de casa é também muito castigada pelo aumento do gás de cozinha, e todos nós o somos, igualmente, pela subida do preço da gasolina.

Até parece que a atual diretoria da Petrobras, com o respaldo da oposição e de parte da mídia, quer levar o caminhoneiro a mais uma greve.

PARCERIA

Tornaram-se parceiros o grupo cearense J. Sleiman – cujas empresas DAG e Merchan são distribuidoras de produtos de higiene, limpeza e artigos para pet shops – e a Microcity, pioneira brasileira em “outsourcing” (terceirização) de ativos de TI (Tecnologia da Informação).

Caberá, agora, à Microcity a gestão do parque tecnológico das empresas da J. Sleiman, que tem mais de 300 máquinas.

Segundo Rodrigo Barreto, CEO do grupo, entre os benefícios operacionais da parceria destacam-se: redução de custos com a compra e manutenção de computadores, padronização de todo o parque tecnológico, suporte técnico presencial e especializado dentro da empresa e ganho de escala para crescimento dos negócios.

ASSAÍ

Novidade na Bolsa B3: a rede Assaí Atacadista iniciou ontem a negociação de suas ações na Bolsa de Valores de São Paulo a B3.



A empresa de atacado de autosserviço, que registrou 30% de crescimento em sua receita bruta em 2020, obteve uma resposta positiva do mercado.

Seus papéis entraram em leilão durante a manhã e, ao seu término (por volta das 11h50), tinham alta de quase 400%, cotadas a R$ 73,01.



EM QUEDA

Caem, nesta terça-feira, as bolsas da Ásia e da Europa.

A causa são bolhas especulativas nos mercados financeiros europeus e norte-americanos, de acordo com Guo Shuqing, presidente da C China Banking and Insurance Regulatory Commission, o regulador da banca e dos serviços financeiros chineses.

A situação do mercado imobiliário da China também preocupa os investidores.

O preço do petróleo registra queda pelo quarto dia consecutivo. O preço do Brent está hoje em US$ 62 por barril.