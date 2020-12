Sobra dinheiro no mundo para investimento na saúde privada

Um economista que presta consultoria a grandes empresas do Ceará e do Nordeste disse ontem à coluna que “há hoje, no mundo, e no Brasil também, um oceano de dinheiro buscando a melhor opção para se reproduzir rápida e seguramente, e esta opção é o setor de saúde”.

A fonte não se surpreendeu com a informação, aqui ontem divulgada, de que uma empresa de medicina diagnóstica, com sede em São Paulo, estava em negociação para a compra de um hospital de Fortaleza.

“Outros negócios como este aparecerão proximamente aqui e no resto do País, e é um movimento natural e já previsto. Os juros internacionais estão muito baixos, inclusive no Brasil, e os fundos que administram esse mar de recursos estão correndo à procura dos melhores investimentos, que estão localizados na área da saúde”.

Quase no mesmo instante, sócios do Hospital Gastrotclínica revelavam que “não há qualquer negociação para a venda do equipamento a um grupo paulista”.



USIBRAS

Esta coluna ouviu ontem de um analista do mercado financeiro a informação de que a empresa cearense Usibras, maior beneficiadora e exportadora brasileira de castanha de caju, está a preparar-se para abrir seu capital em futuro próximo.

Fundada pelo empresário Francisco de Assis Neto, a empresa, que tem fábricas também em Gana, na África, e nos EUA, é hoje tocada pela segunda geração da família, que adotou, por orientação da primeira, a governança corporativa, “um básico dever de casa que, corretamente executado, sempre resulta no fortalecimento das empresas que a adotam”, como comentou a mesma fonte.

No caso da Usibras, “o que acontece é a boa soma da experiência do fundador com a juventude e a vocação empreendedora dos seus sucessores, e isto é essencial para consolidar uma empresa”, finalizou o analista.

FIEC

Na confraternização natalina deste ano, feita quinta-feira, 10, à noite, por vídeo conferência, o presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante, emocionado com os extraordinários resultados obtidos pela entidade e pelos seus diferentes organismos, entre os quais o Senai, neste difícil 2020, disse aos funcionários da Fiec:

“Foram vocês que possibilitaram tudo isso. Mas nossa meta para 2021 é maior: crescer 50%”.

AGRICULTURA

Dados da Fundação Getúlio Vargas revelam que o valor da produção da agricultura brasileira alcançará neste triste e trágico 2020 o patamar de R$ 572,3 bilhões.

O valor da produção da lavoura chegará aos R$ 276,3 bilhões.

A soma das duas é de R$ 848,6 bilhões.

Para 2021, se não houver seca, a previsão é a seguinte: pecuária, R$ 300,2 bilhões; lavoura, R$ 649 bilhões. Total: 949,2 bilhões.

IMPOSTO DEMAIS

Levantamento da BDO, uma das Big 5 do setor brasileiro de auditoria e consultoria, mostra que o governo fez sua festa na recente Black Friday e segue festejando neste Natal e Ano Novo.

Reparem a quanto chegou a carga tributária dos principais produtos vendidos.

No topo da lista estão as TVs e os produtos de beleza, ambos com 47,25% de seu valor em carga tributária.

Depois, celulares, refrigeradores e tablets, com 42,25%. Em seguida, os eletro-portáveis, com 39,15. É vero.

BRISANET

Empresa cearense de telecom focada em operações de internet por fibra óptica, a Brisanet foi uma das finalistas do TOP 3 do Júri Popular pelo prêmio iBest, premiação focada em identificar as maiores iniciativas digitais do país.

Os resultados do prêmio foram divulgados quinta-feira, 10.

A Brisanet obteve destaque ficando entre as finalistas ao lado da Vivo e Claro NET que juntas disputaram os votos abertos do público brasileiro.

Neste ano o Prêmio iBest adquiriu um novo formato, considerando para a contagem as diversas plataformas que compõem o universo digital como sites e apps, além de redes sociais como Instagram, Facebook, Youtube e Twitter.

CONFRATERNIZAÇÃO

Para resguardar a saúde de seus funcionários, em consequência da pandemia de Covid-19, o Grupo Aço Cearense celebra o Natal neste sábado, às 16 horas, durante "live" especial para seus colaboradores, no canal oficial da empresa no YouTube.

A "live" terá um momento de fé, com a participação do Frei Romão, mensagens da presidência, retrospectiva 2020, sorteio de prêmios, abraço virtual com mensagens de colaboradores de todas as empresas do grupo, além da apresentação do grupo Love Music Band, que animará o momento.

AJE

Igor Pinheiro é o novo coordenador geral da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) para a gestão de 2021.

Por unanimidade, ele foi eleito quinta-feira à noite durante reunião no auditório Luiz Esteves, da FIEC.

Igor, empresário e engenheiro civil, está à frente da Inova Civil e faz parte da AJE Fortaleza desde 2015, passando pela gerência de estudos e pesquisa, coordenador de desenvolvimento sustentável, coordenador de estudos e pesquisa e de comunicação.

Para sua gestão em 2021, o novo coordenador-geral terá como foco principal o aprofundamento do debate da aplicação de inovações e tecnologias na área de gestão e controle.