Sistema Penitenciário: Senai-Ceará treinará 10 mil internos em 2021

Equipe da diretoria regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-Ceará) fechou nesta terça-feira, 22, com o secretário de Administração Penitenciária do Governo do Estado, Mauro Albuquerque, detalhes da renovação da parceria entre as duas partes para a capacitação de internos e egressos do Sistema Prisional cearense.

Ficou acertado que a parceria do Senai com a SAP, que já dura quatro anos, promoverá, ao longo de 2021, a capacitação de 10 mil internos, 500 egressos e 500 policiais penais e/ou seus familiares. Serão contempladas 19 unidades prisionais da Região Metropolitana de Fortaleza, Sobral e Cariri.

Os internos e egressos serão capacitados em oito áreas: construção civil, refrigeração e climatização, madeira e mobiliário, alimentos e bebidas, Tecnologia da Informação, metalmecânica, vestuário e automotiva.

Serão 16 cursos da modalidade de Qualificação Profissional: costureiro industrial do vestuário, serralheiro de metais ferrosos, marceneiro de móveis sob medida, padeiro, pintor de obras imobiliárias, mecânico de motor e câmbio - álcool e gasolina, eletricista de automóveis, mecânico de manutenção de motocicletas, mecânico de manutenção de ar condicionado, gesseiro, pedreiro de revestimento, instalador hidráulico, montador e reparador de computadores e mecânico de ar condicionado automotivo.

O diretor regional do Senai-Ceará, Paulo André Holanda, afirmou que os projetos estão mudando a vida dos internos, dos egressos e de toda a sociedade.

"Saímos da reunião muito satisfeitos e vamos trabalhar ainda mais em 2021", afirmou.

Por sua vez, o secretário Mauro Albuquerque disse que a SAP e o Senai vão longe nessa parceria. "Estamos mudando a história do Ceará em termos de ressocialização e de oportunidades para internos e egressos. Vamos longe!", destacou ele.

A novidade para o próximo ano será a oferta de 500 vagas para policiais penais e/ou familiares em cursos de Qualificação Profissional nas unidades do Senai-Ceará. Os cursos ainda serão definidos.

Participaram da reunião, pelo Senai-Ceará, além do diretor regional, Paulo André Holanda, o gerente de Operações e Negócios, Carlos Egberto Mesquita; a gerente de Educação, Sônia Parente; e o assessor da Diretoria Regional, Walaci Fialho.