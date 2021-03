Sinduscon e Fiec incentivarão empreendedorismo na construção civil

Articulam uma parceria o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon-CE) e a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará). O objetivo é fomentar e qualificar o empreendedorismo no setor da construção civil cearense.

A iniciativa, idealizada pelo Sinduscon e Sinduscon Jovem, é chamada de Empreendedorismo ao Cubo e contará com a expertise do IEL-Ceará na elaboração de uma trilha de formação modulada, destinada especialmente a jovens empreendedores.

A parceria ajudará jovens empreendedores cearenses a alavancar seus negócios e incentivá-los com planejamento e qualificação para o mercado. Os próximos passos serão a estruturação dos módulos de aprendizagem e a definição dos profissionais que irão facilitar as capacitações para, em seguida, o programa ser lançado.

De acordo com o presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias de Sousa, a parceria com a Fiec, por meio do IEL, incentivará o empreendedorismo responsável, inovador e capaz de contribuir muito com o desenvolvimento do Estado.



"Acredito que um projeto desse porte vai alavancar os negócios no setor da construção civil de forma arrojada, sustentável e inovadora. Inserir os jovens no processo de fortalecimento e desenvolvimento da nossa economia é importante e promissor. Tenho certeza de que com capacidade técnica e veia empreendedora acusada, teremos sucesso absoluto", destacou Patriolino.

Segundo o gestor executivo do Sinduscon-Ceará, Sérgio Siebra, o projeto é extremamente importante para alcançar uma premissa do Sinduscon: apoiar as micro e pequenas empresas da Construção Civil.

"Esse projeto foi desenvolvido e será coordenado por empreendedores do Sinduscon Jovem. Quando nos foi apresentado, de imediato acionamos a Fiec, que tem estado sempre de portas abertas e nos apoiado de forma incondicional. Por meio do IEL, construiremos o maior projeto de desenvolvimento de empreendedores na Construção Civil dos últimos tempos", afirmou Siebra.