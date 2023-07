Novidade! A rede de lojas Renner, com sede em Porto Alegre, inaugura hoje mais uma unidade no Ceará.

Ela está localizada no Shopping Terrazo, na confluência da CE-040 com o IV Anel Viário, na geografia do município de Eusébio, cuja inauguração é nesta terça-feira, 18 de julho.

Com quase 1.800 metros quadrados de área total e investimento de cerca de R$ 10 milhões, a loja Renner do Terrazo é a primeira que a empresa instala no Eusébio, um município da Região Metropolitano de Fortaleza.