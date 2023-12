Shopping Eusévio fará festa de Natal para pessoas excepcionais

Página patrocinada por:

Em parceria com o Nanme (Núcleo de Apoio Municipal aos Munícipes com Necessidades Especiais) e a Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais), o Shopping Eusébio preparou uma programação natalina com Papai Noel PCD (Pessoa Com Deficiência), apresentação de coral, música e teatro.

O evento está marcado para o dia 19 de dezembro, às 18 horas.

"Sinto-me muito realizada por promover esse momento tão satisfatório para os nossos alunos, que vão mostrar sua capacidade e evolução que construíram ao longo do ano de 2023. O Shopping, mais uma vez sendo nosso parceiro, vai proporcionar um evento lindo para o Natal", disse Christiane Natalie Gomes da Silva, coordenadora de eventos do Namme.

Durante a programação, os coralistas PCD's interpretarão canções natalinas em libras. Em seguida, Show de Natal com o Inclusimusic.

"Iremos conhecer juntos a magia e o encanto do Natal para conseguirmos celebrar o nascimento de Jesus Cristo. É um convite para estarmos unidos, compartilhando momentos de alegria", disse Nathalie. As famílias terão oportunidade de posar para fotos aso lado do Papai Noel.

Logo no início da noite, às 18h, haverá a abertura e, em seguida, a apresentação de um ato sobre "O Verdadeiro Sentido do Natal". Após a apresentação, às 19h, haverá um show com Eduardo Saxofonista. Apresentar-se-ão na sequência o Inclusimusic, o Coral PCD's, e Flaubert Saxofonista. Para finalizar, às 20h, o Papai Noel PCD fará sua entrada, acompanhado de muita esperança.

A festa será aberta ao público.