Sereia de Ouro, a festa do Sistema Verdes Mares de louvor ao mérito

Hoje, às 21 horas, no Theatro José de Alencar, uma das maravilhas arquitetônicas de Fortaleza, o Sistema Verdes Mares, integrante do Grupo Edson Queiroz, promoverá a 49ª edição da Sereia de Ouro, troféu com o qual homenageia, anualmente, quatro personalidades que – na política, na economia, na cultura, na ciência e na tecnologia – emprestam seu trabalho e sua inteligência ao desenvolvimento do Estado do Ceará.

O primeiro dos homenageados deste ano é o desembargador Cid Marconi Gurgel de Souza, do Tribuna Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife. Cearense de Fortaleza, é graduado em Direito e em Engenharia Mecânica pela UFC, com especialização em Direito Processual Civil pela Unifor. É ainda mestre e doutor em Direito Constitucional e Direito Público pela Unifor.

Cid Marconi Foi vereador em Fortaleza e presidente da União dos Vereadores do Ceará, tendo integrado o Centro Industrial do Ceará (CIC).



O segundo homenageado é o médico Darival Bringel de Olinda, presidente da Federação das Unimeds do Ceará. Graduado pela Faculdade de Medicina da UFC e pós-graduado pela Escola de Economia e Atuária da mesma UFC, é admirado pelo trabalho que realizou na implantação da primeira cooperativa de médicos do estado, da qual nasceu a Unimed Fortaleza e a Unimed Ceará, e também na construção de hospitais cooperativados.

O terceiro é Hermínio Macêdo Castelo Branco, o Mino, artista plástico, contista, ilustrador, poeta, escritor e propagador do bem, virtude a que se dedica desde a infância. Usina de ideias geniais, dona de uma inteligência divinamente abençoada, exemplo de simplicidade e modelo de caráter, Mino criou e tornou famoso o primeiro super-herói do Ceará, o Capitão Rapadura, personagem de suas histórias em quadrinhos várias vezes premiadas em salões de humor brasileiros e estrangeiros.

Na festa de hoje, Mino, com certeza, representará o que o Ceará tem de melhor – o cearense.

E o quarto sereiado é o empresário minerador Ricardo Cavalcante, presidente a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), que aderiu o prestígio e a força da entidade ao projeto do governo cearense de implantar um Hub de Hidrogênio Verde no Complexo Industrial do Pecém. Ele é, ainda, presidente da Associação Nordeste Forte, integrada pelos presidentes das federações das indústrias dos estados nordestinos, que acabam de lhe conceder, por unanimidade, mais um mandato de dois anos.

Durante a crise da Covid-19, ao longo do ano de 2020, Ricardo Cavalcante liderou o esforço do empresariado do Ceará na arrecadação de fundos que ajudaram o governo estadual a enfrentar a emergência. Sob seu comando, o Senai Ceará – em parceria com a Secretaria de Saúde, a UFC, a Unifor e a Esmaltec – produziu um capacete de respiração assistida, o Elmo, que salvou milhares de vidas aqui e em várias partes do país.

A festa da Sereia de Ouro 2022 terá a presença da governadora Izolda Cela.

UMA CARTA FEZ A BOLSA SUBIR E DESCER

Ontem, a Bolsa de Valores brasileira B3 fechou de novo em boa alta de 1,66%, aos 114.640 pontos. E o dólar encerrou o dia em queda de 1,25%, cotado a R$ 5,31.

A B3 chegou a operar em alta de 3,08%, mas logo perdeu força.

Essa alta repentina se deu às 16 horas, quando foi divulgada uma carta aos brasileiros assinada pelo ex-presidente Lula. Mas logo a bolsa retomou a normalidade da operação quando os investidores passaram a ler a carta, que, entre outras coisas, promete a reindustrialização do país, uma nova reforma trabalhista, o aumento dos gastos sociais, o estímulo a obras, a criação de novos ministérios e um novo Bolsa Família, mas sem dizer de onde virão os recursos para sustentar as promessas.

No fim, a Bolsa brasileira fechou no patamar em que vinha operando desde a manhã de ontem.

As estatais, como o Banco do Brasil e a Petrobras continuaram ontem recuperando o valor de suas ações. Empresas do varejo tiveram alta, como a Magazine Luiza, a Magalu, cujos papeis registraram boa alta de 7,93%.

As ações da Vale, que exporta minério de ferro para a China, tiveram forte queda de 3,56% por causa da notícia da redução do preço do minério no mercado chinês.

E por falar na Vale: seu balanço do trimestre julho-agosto-setembro registrou lucro de US$ 4,5 bilhões, mas o mercado não gostou dos números. Por exemplo, a receita líquida da empresa no terceiro trimestre, de US$ 9,9 bilhões, veio 19% menor do que a do mesmo período do ano passado.