Senai-Ceará reabre Central de Recuperação de Respirador Pulmonar

Uma equipe de 25 técnicos do Senai-Ceará, um organismo do Sistema Fiec, reativou, neste sábado, sua Central de Manutenção de Respiradores Pulmonares, segundo informa seu diretor regional, engenheiro Paulo André Holanda.

Estão sendo recuperados dezenas desses equipamentos que são utilizados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) dos hospitais públicos do Estado do Ceará.



Por instrução do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, que atende a uma solicitação do secretário de Saúde do Governo estadual, Dr. Cabeto, a Central de Manutenção do Senai-Ceará em Jacarecanga será mantida em operação enquanto perdurar a atual situação de crise aguda da pandemia da Covid-19 no Ceará.



“Temos aqui toda a nossa equipe técnica do Senai-Ceará, que é maravilhosa, competente e guerreira e dará conta do recado”, disse Paulo André Holanda em vídeo gravado junto aos técnicos no início de seus trabalhos.

Na primeira fase desta pandemia, no ano passado, o Senai-Ceará recuperou 300 respiradores pulmonares, pelo que se colocou em primeiro lugar no ranking dos seus congêneres no Brasil.