Semana de emoções: PEC da Transição, Orçamento Secreto e IPCA-15

Esta penúltima semana do ano será animada.

Na Câmara dos Deputados, a chamada PEC da Transição, também deenominada de PEC do Estouro dos Gastos, deverá ser votada, com

previsão de aprovação.

O governo do eleito presidente Lula já mostrou que tem capacidade de construir uma maioria na casa. Serão necessários os votos de 308 dos 513 deputadosa.

A PEC, do jeito que veio do Senado, que a aprovou, libera R$ 145 bilhões para - fora da Lei do Teto de Gastos - serem aplicados pelo futuro governo no pagamento mensal de R$ 600 aos beneficiários do Bolsa Família e em outros projetos.

Hoje, o Supremo Tribunal Federal deverá realizar sua última reunião deste ano. E na pauta está o exame da constitucionalidade da Lei que criou o chamado Orçamento Secreto.

O placar está 5x4 pela inconstitucionalidade. Votarão hoje os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandoswski.

A posição da Câmara dos Deputados em relação à PEC da Transição dependerá do que decidirem hoje os ministros do STF.

Por sua vez, a proposta que altera a Lei das Estatais, que reduz de 36 meses para 30 dias a quarentena de indicados para a diretoria de empresas do estado, como a Petrobras, o BNDES e o Banco do Brasil, não será votada neste ano, só em 2023. Os senadores reagiram fortemente contra a proposta e ameaçam rejeitá-la.

E na sexta-feira, 23, será divulgada a prévia do IPCA-15 de dezembro.

Os economistas do Banco Itaú esperam 0,54% de alta, o que fechará a inflação deste ano em 5,9%, uma das menores taxas inflacionárias do mundo.

E, ainda nesta semana, aguarda-se a divulgação de mais nomes que integrarão o ministério do presidente Lula.

Na semana passada, ele anunciou o sindicalista Luiz Marinho para o futuro ministério do Trabalho e o empresário Josué Alencar, atual presidente da Fiesp, para o futuro ministério da Indústria e Comércio.