Semana começa com posse de Mercadante no BNDES.

Esta semana será movimentada no campo da economia e, também, no da política. E para começar, hoje, segunda-feira, a novidade é a posse do ex-senador ex-ministro Aloízio Mercadante, que tomará posse da presidência do BNDES.

O mercado, que não gostou a escolha dele para o cargo, estará atento ao que Mercadante dirá no seu discurso.

O BNDES será alvo permanente dos olhares dos investidores, tendo em vista que o próprio presidente Lula, em sua recente viagem a Argentina, anunciou que o maior banco de fomento brasileiro voltará a financiar projetos de infraestrutura de outros países.

Para os analistas do mercado, o o governo brasileiro tem de, primeiro, reajustar suas próprias contas, que são deficitárias, para só depois pensar em ajudar nações amigas.

Na quinta-feira, dia 9, será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é o índice oficial da inflação brasileira. Os economistas do Banco Itaú estão prevendo um aumento de 0,57%, levando-se em conta que o setor de serviços, o de combustíveis e o de energia elétrica foram pressionados no mês passado.

Na mesma quinta-feira, serão conhecidos os dados relativos às vendas do varejo no mês de dezembro do ano passado, incluindo automóveis e material de construção. Os economistas do Itaú apostam aumento de 1,4%. Então, é aguardar.

Uma boa notícia para as empresas que consomem energia elétrica adquirida no Mercado Livre. O valor da conta de luz está sendo pressionado para baixo porque os reservatórios das usinas hidrelétricas do país estão acumulando volumes confortáveis.

As represas das hidrelétricas da região Sul e do Sudeste estão com 100% de sua capacidade de acumulação de água. No Nordeste, a cascata de usinas hidrelétricas da Chesf também está em excelente situação, acumulando mais de 80% de sua capacidade.

E o melhor de tudo é que as chuvas continuam caindo sobre as cabeceiras dos rios que abastecem essas represas.

Resultado: o preço da energia elétrica no mercado livre já registra queda de até 50%.

De acordo com o Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia (BBCE), a energia das hidrelétricas para entrega em 2024 foi negociada, no último mês de janeiro, a R$ 85,45 por MW/hora, ou seja, 54,5% mais barato do que o preço de março de 2022.

E amanhã, terça-feira, sairá o balanço do Itaú, que é o maior banco brasileiro, relativo ao quarto trimestre do ano passado. O mercado estima que o lucro líquido do Itaú baterá a casa dos R$ 8,2 bilhões.

Na quinta-feira, será a vez do Bradesco, cujo balanço, de acordo com as previsões do mercado, mostrará um lucro líquido de R$ 4,4 bilhões. Se isto realmente acontecer, será um recuo de 33,4% em relação ao mesmo período de 2021.

Se é ruim a situação da rede de lojas Americanas, com dívidas a pagar superiores a R$ 43 bilhões, a da operadora Oi é péssima.

Ontem, a agência de classificação de risco S& P Global Ratings rebaixou a nota da empresa, que era CCC- para D, que significa default, que, em português de arquibancada quer dizer calote.

No linguajar técnico, a classificação de letra D representa a condição de default geral. Ou seja, a Oi não tem como pagar suas dívidas, parte das quais venceu ontem, domingo, dia 5.

A Oi entrou na Justiça e obteve dela uma limitar que a protege contra ações de cobrança dos seus credores pelos próximos 30 dias.

O mercado já admite que a Anatel – Agência Nacional de Telecomunicação – intervirá na Oi, afastando toda a sua diretoria e assumindo o controle da empresa por um tempo não determinado.

E para terminar: os três bilionários empresários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira – que são os acionistas de referência da rede de lojas Americanas – devem reunir-se hoje com um grupo de credores da empresa.

Tentarão uma saída para a crise em que se meteu a Americanas, em cujas contas apareceu, no dia 11 de janeiro, um rombo de R$ 40 bilhões. Os maiores credores da empresa são grandes bancos, como Santander, Itaú e Bradesco. Até o Banco do Nordeste tem um pouquinho de dinheiro a receber da Americanas.