Seleção Brasileira terá patrocínio de grande empresa cearense

Atenção! Uma empresa genuinamente cearense, com sede em Fortaleza, está neste momento finalizando os entendimentos com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a formalização de um contrato de patrocínio master da Seleção Brasileira.

Esta coluna pode informar que essa empresa já patrocina clubes cearense que disputam a Séria A do Campeonato Brasileiro de Futebol – o Brasileirão.

Se os entendimentos com a CBF tiverem um final feliz, como tudo está a indicar, será a primeira vez que uma empresa com sede no Ceará fixará seu nome nos uniformes da Seleção penta campeã do mundo.

Uma importante e ousada ação de marketing, principalmente levando-se em conta que, no próximo ano, haverá a Copa do Mundo, que, com a Olimpíada, compõe o maior espetáculo da terra, visto por quatro bilhões de espectadores em todo o planeta.

PREOCUPADOS

Empresários do transporte rodoviário de passageiros estão preocupados, em Fortaleza e nas grandes cidades do sertão e do litoral cearenses, com o que lhes pode acontecer em virtude do decreto do governador Camilo Santana, que proíbe aglomerações de pessoas e até festas familiares de Natal e Ano Novo, estas limitadas a só 15 pessoas.

Desde terça-feira, 15, quando passou a valer o decreto, ônibus e trens do Metrofor mantêm o normal, ou seja, circulam cheios de gente, principalmente nas horas de pico.

Nas ruas do entorno da Praça da Sé, onde funcionam várias feiras populares, a céu aberto ou abrigadas em prédios antigos, o decreto é desrespeitado sem qualquer protesto policial – uma atitude correta para evitar as naturais reações dos feirantes, que buscam seu ganha-pão.

Pelo decreto, todos – donos de empresas de ônibus, seus passageiros e os feirantes – estão cometendo um crime.

Para esta coluna, o decreto do governador é um meio a mais de alertar a população para os perigos da segunda onda da Covid.

Só isso, apenas isso, porque, como aqui já foi dito, é impossível limitar ou proibir a liberdade de ir e vir das pessoas, incluindo a de reunir-se em casa com os familiares no Natal, no Reveillon e em todas as datas.



REFORMAS

Do relatório anual da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre o Brasil, divulgado ontem:

“Uma recuperação sólida e inclusiva da crise (da economia do Brasil) que beneficie todos os brasileiros exigirá reformas ambiciosas adicionais para impulsionar o emprego, a produtividade e o comércio, bem como para reforçar as contas públicas e melhorar a proteção social”.



Acertou na mosca!

INFLUÊNCIA

Presidente do Simagran-Ceará e coordenador da Comissão de Estudos Especiais da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que trata da criação e revisão de normas para o setor de rochas ornamentais no Brasil, Carlos Rubens Alencar participou ontem, por vídeo conferência, da reunião inicial do comitê da ISO/TC 328, que cuida de normas para os revestimentos artificiais.



Da reunião, coordenada desde Genebra (Suíça), participaram apenas 32 convidados especiais – empresários e profissionais técnicos de alguns países, entre eles os do Centro de Tecnologia Mineral do Ministério de C&T e do IPT.

Além de Alencar, participaram o empresário capixaba Fábio Cruz e Heloisa Frascá, referência mundial do setor.

Em janeiro, na Suíça, reunir-se-á o comitê da ISO/TC 327, que tratará da normalização internacional das rochas ornamentais.

Vejam aonde chegou a influência cearense no mercado mundial de rochas ornamentais.

MAIS ENERGIA

Empresa que, até recentemente, integrava o Grupo Queiroz Galvão, a Ibitu Energia, que tem projetos de energias renováveis em vários estados brasileiros, está instalando escritório em Fortaleza, mais precisamente no edifício BS Design.

Ocupará uma laje inteira entre as torres Sul e Norte do prédio.



A propósito: as diretorias da Cegás e da Cagece também se mudarão para o mesmo endereço, onde dividirão por dois um andar inteiro da torre Sul do BS Design.



SEMPRE ATRASADO

Ontem, dia 16 de dezembro, os Correios entregaram na residência de um profissional da comunicação, no bairro de Meireles, em Fortaleza, quatro correspondências (faturas de cartões de crédito) que venceram (e foram pagas) entre 30 de novembro e 5 deste corrente mês.

Como já acontecera nos meses anteriores, o destinatário, cumpridor dos seus deveres, usou a tecnologia digital para obter cópias das faturas, com as quais pagou as contas.



Pergunta recorrente: Para que servem mesmo os Correios.

PRÉ-COVID

Pesquisa divulgada neste mês pela Deloitte, uma das maiores consultoras do mundo, revelou: para 18% dos líderes das empresas entrevistadas, a performance da economia em 2021 será melhor do que a do nível pré Covid-19.



Esse levantamento foi feito com 663 empresas dos mais diferentes setores da economia, e o objetivo foi avaliar as experiências adquiridas, bem como as expectativas para o próximo ano.

Neste sentido, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit) está a promover, nestes dias, um novo levantamento, com objetivo semelhante, porém com o olhar específico no setor.



CHESF

Dois anos de trabalho e R$ 96 milhões de investimentos depois, ficou pronta a Linha de Transmissão ligando as subestações de Russas e Banabuiú-II.



Obra construída pela Chesf, essa LT, com 112 quilômetros de extensão, reforçará – e põe reforço nisso – o sistema de abastecimento de energia elétrica do Ceará.

FIEC

Liderado pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, um time de industriais do Ceará, a convite do presidente Bolsonaro e do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, participa hoje, em Porto Seguro, na Bahia, da assinatura das Medidas Provisórias de Apoio ao Setor Produtivo e Renegociação de Dívidas do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE), do Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor) e do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam).

A Fiec foi protagonista do esforço do empresariado nordestino pela solução, agora obtida, das dívidas de centenas de empresas incentivadas que, involuntariamente, se ornaram devedoras do Finor.



Com as MPs, elas poderão renegociar as dívidas e retornarem à condição de adimplentes.

EM ALTA

Na Europa, na manhã desta quinta-feira, as bolsas sobem incentivadas pelas notícias que chegam dos EUA, segundo as quais haverá acordo entre democratas e republicanos para a aprovação de um pacote de estímulos à economia do tamanho de US$ 900 bilhões.

E também porque o preço do petróleo sobe empurrado pela queda das reservas nos principais países consumidores.