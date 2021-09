Seinfra-Ceará com Certificação do Ministério da Economia

Festa na Secretaria da Infraestrutura do Governo do Ceará (Seinfra), que acaba de receber a certificação do Ministério da Economia por assumir o compromisso de implementar a metodologia do nível de maturidade da gestão.

Seinfra-Ceará está entre as três primeiras instituições do país a aderir ao Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União (MEG-Tr), as duas outras são o Município de Gaspar (SC) e à Secretaria de Recursos Hídricos (SRH-Ceará).

“Estamos felizes de saber que estamos entre os três primeiros órgãos do país a receber essa certificação, sobretudo porque teremos uma nova metodologia de referência que nos permitirá melhorar nosso nível de maturidade nas boas práticas de gestão e na busca continua da excelência administrativa”, celebra o titular da Seinfra, engenheiro Lucio Gomes.

O Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União (MEG-Tr), disponibilizado pelo novo Sistema do Modelo de Excelência em Gestão (SMEG), é uma metodologia que oferece às instituições a possibilidade de avaliar as práticas e os resultados de gestão, identificar oportunidades de melhoria, elaborar planos e monitorar ações.

Fundamentado na Portaria nº 66, de 31 de março de 2017, e na Instrução Normativa nº 05, de 24 de junho de 2019, o MEG-Tr tem como objetivo contribuir com o aumento da maturidade de gestão e governança no âmbito dos órgãos que operam recursos oriundos das transferências da União na Plataforma +Brasil e aprimorar a efetividade na entrega de valor público à sociedade brasileira.