Sefaz estuda isenção para o atum, que atrai estrangeiro

Atenção! O governo do Ceará considera a economia do mar merecedora de estímulo.

Por este motivo, os técnicos da Secretaria da Fazenda estudam a possiblidade de isentar do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a comercialização do atum e da sardinha capturadas e beneficiadas no Ceará.

A titular da Sefaz, Fernanda Pacobahyba, disse à coluna que os estudos prosseguem com o objetivo de criar um incentivo fiscal que possa atrair para cá grandes empresas nacionais e internacionais do setor pesqueiro.



Agora, mais atenção, ainda, para o que vem a seguir: um consultor de empresas, residente em Brasília, mas com estreitos e permanentes contatos com o Governo do Ceará, manda dizer à coluna que um grupo pesqueiro norte-americano abriu os olhos para a atividade de captura do atum nos mares cearenses.



Esse grupo surpreendeu-se ao ser informado, ontem, de que a pesca desse que é um dos peixes mais nobres e consumidos do mundo, é feita no alto mar em barcos de madeira, desprovidos de qualquer tecnologia embarcada.

O mesmo grupo, que atua na atividade pesqueira nos EUA e na América Central, passou a estudar a possibilidade de investir na pesca do atum aqui, com barcos de aço equipados com o que de mais moderno existe na tecnologia da pesca.

“Dinheiro não é problema”, adiantou o consultor.

ADVANCE CUIDA DA MENTE DE SEU TIME

Pensando em alternativas para minimizar o impacto das mudanças causadas pela pandemia da Covid-19, que resultaram no “novo normal”, a Advance – uma das grandes agências de publicidade do Ceará – criou o projeto Keep Calm (mantenha a calma) e Tamo Junto.

Trata-se de uma iniciativa que consiste no atendimento psicológico gratuito e remoto disponível para os quase 100 colaboradores da agência pilotada por Evandro e Eliziane Colares.

Cada encontro virtual dura 60 minutos.

“Nossa intenção é dizer ao nosso time que estamos juntos, inclusive nas adversidades. É uma forma de cuidar de quem amamos, apesar da distância física imposta pelo isolamento social”, como ressalta Eliziane Colares.

ENERGIA: ANEEL CASTIGA O NORDESTE

Que está a fazer a bancada cearense no Congresso Nacional?

Será que os parlamentares cearenses, que são nordestinos também, ainda não observaram que a Agência Nacional de Energia (Aneel) está apenando, dura e severamente, a região Nordeste com sua atual política tarifária?

Ora, há uma crise energética – causada pelo baixo volume de água das barragens das hidrelétricas – que castiga o Sul e o Centro Oeste, para os quais o Nordeste está a transferi energia permanentemente.

Ora, por que majorar a conta de luz de quem está fornecendo energia a quem não a têm?

Esta coluna pode informar, com base em fonte primária, que a conta de luz dos nordestinos, nos últimos dois meses, subiu – e subiu exageradamente.

Uma conta que, em 5 de junho, foi de R$ 379, passou para R$ 402 em 5 de julho e para R$ 417 a ser paga no próximo dia 5.

Se o Ministério de Minas e Energia e a Aneel pretendem ter o respeito dos brasileiros de todas as regiões, devem, em primeiro lugar, cancelar todos os leilões de energia de origem fóssil – como petróleo e carvão mineral – e priorizar os de energia de fontes renováveis, como a eólica, a solar e a de biomassa.

Se mantiverem aqueles em detrimento destes, o governo estará emitindo um bom sinal para quem investe nas energias sujas, mas transmitindo um péssimo e inoportuno aviso à população.

MAIS HIDROGÊNIO VERDE NO CEARÁ

Estão juntos em um grande projeto ligado ao Hidrogênio Verde os engenheiro José Carlos Braga e Rui Dias e o administrador de empresas Luís Eugênio Pontes, que é sócio e CEO da Fertsan, uma empresa de tecnologia agrícola com negócios em expansão no Brasil e em Portugal.

Na segunda-feira, Braga, Dias e Pontes reuniram-se com um especialista na área de energia, o engenheiro Adão Linhares, secretário Executivo de Energia da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, ao qual expuseram seus planos.

Adão Linhares gostou do que ouviu. E o ele que ouviu foram detalhes do projeto do trio, por trás do qual há grupos nacionais e estrangeiros dispostos a investir na implantação de projetos de produção de Hidrogênio Verde – a energia de amanhã – na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.



É o que esta coluna pode, por enquanto, revelar.

PASSARELLI CONSTRÓI NO CEARÁ

Informa a Construtora Passarelli, com sede em São Paulo: está construindo, no Ceará, os lotes 1 e 4 do Cinturão das Águas, que terá 1.300 quilômetros de canais, sifões e túneis através dos quais serão integradas 12 bacias hidrográficas do Estado.

A Passarelli constrói, também, o Sistema de Esgotamento Sanitário de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, que beneficiará, quando estiver concluído, mais de 300 mil habitantes.

SENAI-CEARÁ MOSTRA PROJETO À ABDI

Desenvolvidos pelo Senai-Ceará, os resultados do projeto Sistemas Embarcados para Construção Pesada da Rede Obras Digitais foram apresentados ontem a Igor Calvet, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), parceira do empreendimento.



A equipe do Senai-Ceará desenvolveu um sistema para levantamento de dados que se transformam em informações estratégicas para embasar tomadas de decisão, como mudança de layout, alteração de cronograma e troca de operadores nas obras pesadas.

Outra virtude do projeto é a possibilidade de reduzir a quantidade de material utilizado, evitando desperdícios.

O sistema funciona por meio de um sistema embarcado, com acesso direto a dispositivos móveis e computadores, com o que aumenta a produtividade da construção pesada, impactando positivamente, também, outros ramos do setor, além de permitir a transformação digital da indústria cearense.

São, igualmente, parceiros do projeto o Snduscon-Ceará, o IFCE, o Sinconpe, a UFCe a Fiec, por meio do Observatório da Indústria.

O diretor regional do Senai-Ceará, Paulo André Holanda, agradeceu à ABDI por ter acreditado no seu trabalho: "Estamos cumprindo com excelência esse projeto e tenho certeza de que ele repercutirá. Temos também esse papel de espalhar conhecimento para a sociedade", disse Holanda.

TAP VOLTARÁ A SER 100% ESTATAL

Com o apoio da União Europeia, o governo de Portugal assumirá integralmente o capital e o comando da TAP, maior empresa aérea do país, que, antes da pandemia, tinha voos diários ligando Fortaleza a Lisboa e daí para mais de 30 destinos na Europa.

Para ter os 100% do capital da TAP, o governo português, liderado pelo primeiro-ministro Antônio Costa, do Partido Socialista, aplicará, com o consentimento da Comissão Europeia, 3,2 bilhões de euros, dos quais 1,2 bilhão já foram injetados no ano passado.