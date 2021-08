Sebrae Nacional repassa R$ 15 milhões para a Fiec

Tornaram-se parceiros nesta segunda-feira, 23, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e o Sebrae Nacional. Este repassará àquela R$ 15,05 milhões que serão aplicados, nos próximos dois anos, em 17 projetos, cujas ações estratégicas beneficiarão sindicatos da indústria cearense.

O evento aconteceu na cobertura da Casa da Indústria, na presença de empresários e de diretores do Sebrae-Ceará e do Sebrae Nacional.

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, que assinou o documento com o diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, Eduardo Diogo, disse, no seu discurso, que, naquele momento, a sua entidade estava fazendo história, pois se tornava a primeira das 27 federações de indústrias do País a celebrar um contrato assim com o Sebrae Nacional.

Os projetos a serem implementados como fruto desse contrato são os seguintes:

1. Ceará Mar de Oportunidades: Desenvolvimento das Potencialidades e Promoção da Interação e Vínculos de Negócio do Hyperclusters de Economia do Mar;

2. Encadeamento do Setor Produtivo para Fortalecimento de Cadeias;

3. Geração de Negócios e Relacionamento com Clientes: Mapeando Oferta e Demanda de Setores Estratégicos da Indústria;

4. Incremento da Produtividade e Competitividade da Indústria de Mobiliário e Serralheiro de Fortaleza e Região Norte;

5. Desenvolvimento de Plataforma Digital: Promoção de Oportunidades e Vínculos de Negócios e Interação entre as Partes do Setor de Energia;

6. Inovação de Produtos e Processos com a Utilização da Biotecnologia e Nanotecnologia nas Micro e Pequenas Indústrias Cearenses;

7. Prospecção de Investimentos para Incremento de Novos Empreendimentos Sustentáveis e Inovadores, na Indústria do Ceará;

8. Projeto Sistema de Inteligência da Informação: Integração dos Setores da Indústria;

9. Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Indústria da Moda;

10. Fortalecimento dos Setores de Mineração;

11. Transformação Digital e Desenvolvimento Industrial Cearense;

12. Plataforma da Construção Civil: Desenvolvimento de Práticas de Inteligência de Mercado;

13. Jornada da Conexão: Pré-Aceleração de Soluções com Foco nas Indústrias;

14. Vitrines Tecnológicas – Incremento da Gestão e Cultura da Inovação;

15. Marketplace Integrado – Plataforma de Interação, Comercialização e Negócios;

16. Fortalecimento e Valorização da Indústria Gráfica do Ceará;

17. Impulsionamento do Setor Químico por Meio da Transformação Digital.