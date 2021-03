São José, operário padrão, seria contra feriado no seu dia

Hoje, 19 de março, dia dedicado ao padroeiro do Ceará, São José, modelo de operário, é feriado.

Com certeza, o pai adotivo de Jesus, um carpinteiro, ou marceneiro na terminologia atual, teria rejeitado essa homenagem, principalmente nestes tempos difíceis para quem trabalha e produz.

Difícil para quem gera emprego, mais difícil ainda para quem o ocupa e executa as tarefas do seu ofício.

Mas o preito oficial desta data é para o trabalhador, não para o trabalho, que também tem seu dia – o 1º de maio. Ser trabalhador, hoje, é um desafio.

Há no Brasil perto de 14 milhões de desempregados, mais do que a população de Portugal, que é de 10,2 milhões de habitantes, mais de duas vezes a população da Dinamarca e da Finlândia, mais do que a população da Suíça.

A estatística dos desempregados só se reduzirá quando a população brasileira estiver toda vacinada contra a Covid-19, diz o ministro da Economia, Paulo Guedes, e repete o futuro ministro da Saúde, o cardiologista paraibano Marcelo Queiroga. Porém, essa vacinação demorará, no mínimo, até o fim deste ano, numa previsão bem otimista.

OPERÁRIO

Por falar em modelo de operário: o engenheiro Luiz Gonzaga Marques, ex-prefeito de Fortaleza, foi mantido, ontem, na posição de Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, instituição com 160 anos de história.

Ele dedica 100% do seu tempo à gestão da Santa Casa. Sua recondução, pois, não surpreende.

Em mensagem pelas redes, Luiz Marques disse que aceitou a renovação do desafio “com o mesmo entusiasmo de oito anos atrás”, quando foi eleito pela primeira vez.

E mandou um apelo de esperança no sentido de que “a sociedade cearense haverá de continuar ajudando a Santa Casa na nobre tarefa de salvar vidas, notadamente dos mais necessitados”.

CAIXA

No quarto trimestre de 2020, o lucro da Caixa Econômica foi de R$ 5,7 bilhões, um crescimento de 200,0% em relação ao trimestre anterior.



No exercício de 2020, o lucro líquido da Caixa alcançou R$ 13,2 bilhões. O retorno sobre o patrimônio líquido registrou 15,18%.

SONDAGEM

Uma estrela do PSDB cearense revelou a esta coluna que seu partido está olhando, com simpatia, para o presidente da Unimed Fortaleza, médico Elias Leite, que tem impressionado a sociedade pelo seu trabalho à frente da entidade neste momento de crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19.

"Será que ele tem vocação para a política?", foi a pergunta que fez o tucano.

Elias Leite tem uado com eficiência as redes sociais para comunicar com eficiência e objetividade os fatos do dia-a-dia da pandemia no Hospital Regional da Unimed, e isto está chamando a atenção dos partidos políticos.

CHORORÔ

Acostumada a operar sob o colchão dos incentivos fiscais, a indústria brasileira de eletroeletrônicos rebelou-se contra a decisão do governo da União, que reduziu em 10% o Imposto de Importação de bens de capital (BKs), e de informática e telecomunicações.

Como das vezes anteriores em que a medida governamental foi tentada sem êxito, a entidade que congrega as empresas desse setor industrial divulgou nota repetindo o discurso de que a decisão trará prejuízos e insegurança para elas.

Mas ela será benéfica para as empresas que precisam comprar máquinas e equipamentos para melhorar o que produzem e, principalmente, para nós, consumidores, que poderemos comprar, mais baratos, telefones celulares e notebooks.



SUDENE

Como vai a Sudene? Pelo que se lê e vê no seu site na internet, vai devagar, quase parando.

A manchete de capa do seu site era, ontem, de uma matéria sobre um parque solar que será construído em Milagres, no Ceará.

Postado no dia 11 deste mês, ou seja, há 8 dias.



Este colunista é de um tempo em que a Sudene produzia até 10 boas notícias por dia.

Há um atenuante: estamos em plena pandemia e grande parte dos servidores da autarquia está em regime de “home office”.

CASTANHÃO

Desde ontem, cresceu o volume de água que – oriundo do rio Salgado (com origem na barragem de Jati, onde são despejadas no Ceará as águas do São Francisco) e do rio Jaguaribe – recarrega o açude Castanhão, que é de novo a principal fonte de abastecimento de Fortaleza e das cidades de sua Região Metropolitana.



Ao longo da próxima semana, até o dia 26, o espelho d1água do Castanhão, que hoje tem 700 milhões de metros cúbicos, será ampliado para 800 milhões de metros cúbicos.

E poderá chegar aos 900 milhões de m³ ou 1 bilhão de m³, dependendo da intensidade das chuvas deste resto de março e de todo o próximo abril.

HAPVIDA

No próximo dia 29, haverá a assembleia-geral dos acionistas da Hapvida e da Notre Dame Intermédica, cujos controladores decidiram unir seus negócios para criar uma das maiores operadoras verticalizadas do mundo.



A chance de aprovação da fusão é de 100%.

Mas o negócio só será finalizado quando a ANS (Agência Nacional de Saúde) e o Cade (Conselho Administrativo de Defesa da Economia) derem o seu aval.

UNIMED

Informa a Unimed Fortaleza que segue selecionando profissionais de saúde para trabalhar na linha de frente do combate à pandemia da Covid-19.

A cooperativa está com vagas temporárias para técnicos de enfermagem, enfermeiros e fisioterapeutas para atuação no Hospital Regional da Unimed, em Fortaleza.

Desde o início do mês passado já foram contratados mais de 1.100 profissionais. As contratações são necessárias por causa da expansão do número de leitos do HRU para atender à crescente demanda causada pela Covid-19.

Os interessados devem comparecer presencialmente à Rua Visconde do Rio Branco, 3729 (próximo ao Hospital Unimed), portando currículo impresso, RG, CPF, carteira de trabalho, certidão de nascimento/casamento e certidão negativa do conselho profissional para a realização de entrevistas com os gestores das áreas.

CAIXA

Novidade! A Caixa Econômica anunciou ontem a reformulação da linha de crédito “Caixa Hospitais” que oferece mais vantagens às Santas Casas e hospitais filantrópicos durante a pandemia.

Entre as medidas, está o lançamento de linha de crédito com taxa 42% menor à cobrada atualmente e a possibilidade de pausar em até 180 dias os pagamentos para operações já contratadas pelas linhas Caixa Hospitais, Caixa Giro SUS e Caixa Hospitais FGTS.



A linha Caixa Hospitais Pós Fixada (CDI) terá taxas a partir de 0,29% a.m. + CDI. Há possibilidade de carência de até seis meses para o início da primeira parcela e o prazo total para o financiamento foi ampliado de 84 para 120 meses.

BOLSAS

Aumento de casos de Covid-19 em países da Europa(Paris está sob confinamento, de novo), as difíceis relações dos EUA com a China e vice-versa e as subidas constantes dos juros dos títulos do Tesouro norte-americano, que chegaram a 1,75%, pressionam as bolsas mundiais.

A da China caiu 2,6%, a de Hong Kong, 2,2%.

Na pré-abertura do pregão desta sexta-feira, as europeias caem até 0,5%.