Saneamento: Governo do Ceará e Aegea assinarão contrato para Bloco 2

Fortaleza e seis cidades de sua Região Metropolitana estão mais perto de receber investimentos em obras em saneamento.

O Governo do Ceará, que no dia 3 de fevereiro assinou contrato com a Aegea Saneamento para a execução dos serviços do Bloco 1, que beneficiará cidades da RMF e do Cariri, celebrará, agora, contrato para as obras do Bloco 2, que inclui a capital cearense.

Trata-se de uma Parceria Público-Privada (PPP) que prevê a implantação de projetos de esgotamento sanitário. A licitação para a PPP foi realizada em setembro do ano passado, e a Aegea foi a vencedora.

Os municípios do Bloco 1 são Aquiraz, Barbalha, Cascavel, Chorozinho, Eusébio, Farias Brito, Guaiúba, Horizonte, Juazeiro do Norte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Missão Velha, Nova Olinda, Pacajus, Pacatuba e Santana do Cariri.

Líder em saneamento privado no Brasil, a Aegea é controladora da Ambiental Ceará, empresa que, por meio da PPP, está na fase de operação assistida dos sistemas de esgotamento sanitário de 17 sedes municipais e alguns distritos nas regiões metropolitanas de Fortaleza e do Cariri.

O Bloco 2 da PPP, que absorverá investimentos de R$ 3,6 bilhões, envolve os municípios de Caucaia, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu e Trairi, além de Fortaleza.

Criada em 2010, a Aegea atua em 171 municípios de 13 estados brasileiros, cuja população é de aproximadamente 22,7 milhões de habitantes.

No Ceará, a companhia está ligada a números expressivos: R$ 6,2 bilhões em investimentos, mais de 4,3 milhões de cearenses a serem beneficiados e obras que estão gerando 10 mil empregos diretos e indiretos com a Operação Ambiental Ceará