Samaria Rações opera 3 turnos e bate recordes

Exclusivo! Reaquece a economia cearense, e aqui está uma prova: a Samaria Rações, empresa do Grupo Samaria, liderada pelo engenheiro Cristiano Maia, está operando durante os três turnos para atender o que ele chama de “insaciável demanda”.

Cristiano é curto, claro e direto: “Tudo o que produzimos em ração animal é imediatamente comercializado. Nunca se consumiu tanta ração animal como agora”, afirma ele.

Por causa dessa demanda crescente, a Samaria Rações está investindo na quase triplicação da área de sua unidade fabril, localizada no Distrito Industrial de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A fábrica, que ocupa hoje uma área de 10 mil metros quadrados, está sendo ampliada para 25 mil metros quadrados, informa Cristiano Maia, cujas empresas atuam na construção de rodovias e de edifícios residenciais, na criação intensiva de camarões (é a maior do país), na agropecuária e na produção de rações para animais.

Além da ampliação do espaço físico, a Samaria Rações ganhará também novos equipamentos importados da Dinamarca e outros adquiridos em São Paulo, com os quais mais do que dobrará a sua produção de rações para suínos, bovinos, equinos, aves, camarões e peixes.

“Nas próximas semanas, iniciaremos a produção de rações para a linha Pet”, antecipa Cristiano Maia, feliz com o incremento das vendas de seus produtos, hoje consumidos nas regiões Nordeste, Norte, principalmente em Tocantins, e Sul, principalmente no estado do Paraná.



Na formulação de suas rações – informa ele – a Samaria utiliza 122 tipos de insumo, entre os quais soja, milho, farinha de trigo, sorgo e farinha de peixe.

Cristiano reclama do câmbio.

“Com o dólar alto, subiram muito os preços dos insumos, e, para agravar, a China tem aumentado a importação da soja brasileira, mas, apesar de tudo isso, temos batido recordes de produção”.

Ele acrescenta: “Quando estiverem em operação os novos equipamentos, a produção da Samaria ultrapassará a marca das 10 mil toneladas mensais”.

OS CONSELHEIROS DO GRUPO MARQUISE

José Carlos Pontes, presidente financeiro do Grupo Marquise, confirma: sua empresa criou um Conselho Consultivo integrado por seis pessoas, três das quais são externos, ou seja, escolhidos no mercado – os outros três são do quadro de profissionais da companhia.

Os conselheiros externos escolhidos são os seguintes:

Geraldo Luciano Mattos Júnior, que foi vice-presidente de Relações com Investidores e Controladoria de M. Dias Branco e é conselheiro dos grupos Hapvida, Portobello e Assaí Atacadista.

Márcio Luiz Simões Ultsch, que foi CEO da Alpargatas e é presidente do Conselho de Administração da Cemig (Centrais Elétricas de Minas Gerais);

Paulo Marcelo Braga de Santana, que foi executivo da Solar (Coca-Cola) e do Moinho Cearense. Ele acaba de concluir, na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, um curso que o transformou em especialista em Análise de Dados.

CEARENSE INSTALA PARQUE SOLAR NA BAHIA E S. PAULO

Dono da Gram Eollic, empresa especializada em energia, o engenheiro cearense Fernando Ximenes retornou da Bahia, onde, nas cercanias do município de Eunápolis, instalou um parque de geração solar fotovoltaica com placas importadas da China e com potência instalada de 60 MW.

Antes, ele esteve em São Paulo tratando com uma empresa dona de postos de gasolina que deseja replicar em cada um deles o projeto piloto que, instalado pela Gram Eollic, produz – com placas fotovoltaicas fixadas nos seus telhados – a própria energia que consome.



JUROS: SUGESTÃO DO COFECON AO BANCO CENTRAL

Sobre a mais recente decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, que elevou de novo em 075% a taxa de juros Selic, eis a opinião do Conselho Federal de Economia (Cofecon), do qual faz parte o economista cearense Lauro Chaves Neto, professor doutor da Uece:

“A partir da crise financeira de 2008, vários bancos centrais intensificaram sua atuação para condicionar as taxas de juros de prazos mais longos a curva de juros. Enquanto o FED (o Banco Central dos EUA) passa a vender ativos em larga escala para elevar essas taxas mais longas, o Banco do Japão fixa a curva, com metas formais e explicitas.

“Assim, não seria uma tão desprezada ‘jabuticaba’ o Banco Central do Brasil instituir metas para taxas de juros de diversos prazos e passar a atuar no interbancário concedendo e tomando empréstimos por esses prazos, para retirar ou colocar recursos além ou aquém das necessidades do sistema bancário, além de realizar outros procedimentos, como transações com swaps e no mercado futuro, para defender suas metas de curva de juros.

“Com isso, transferências regressivas de recursos públicos poderiam ser minimizadas e o Banco Central controlaria diretamente, com maior eficiência e eficácia, as taxas de juros relevantes para o setor real.”

ECONOMIA: AS PROJEÇÕES DA CNA

Projeções da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) para a economia brasileira no fim deste exercício de 2021:

Inflação medida pelo IPCA: 5,04%; Produto Interno Bruto (PIB) de 3,14; taxa de câmbio (dólar): R$ 5,40 por US$ 1; Taxa de Juros (Selic): 5,50% ao ano.

A propósito: hoje, o Banco Central divulga às 8 horas o relatório semanal Focus, que contém as projeções de 100 economistas das principais instituições do mercado financeiro.

SEFAZ ADVERTE: HOJE É DIA DE PAGAR O IPVA

Atenção, senhores proprietários de veículos automotores!

A Sefaz-Ceará informa que hoje, segunda-feira, 10 de maio, é dia de pagamento da quarta parcela do IPVA, que, anualmente, põe no caixa da Sefaz uma montanha do tamanho de R$ 1 bilhão e um pouquinho mais.

E para que não haja desculpa por possível inadimplência, a Sefaz também informa que estão autorizados a receber o IPVA os bancos do Brasil, do Nordeste, Santander, Itaú e casas lotéricas.

Agora, leiam o que diz o informe distribuído pela Sefaz à imprensa sobre o mesmo tema:

“Após o pagamento da quarta parcela, restará somente uma cota, que deverá ser paga no dia 10 de junho”. Graças a Deus!!

OS BANCOS DE ONTEM, DE HOJE E DE AMANHÃ

Do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luís Carlos Trabuco, em entrevista que pode ser vista e ouvida no YoutTube:

“Por muito tempo, eu ia dormir sabendo que meus concorrentes eram Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica, e sabia a estratégia de cada um. Agora, vou dormir e nem sei quais serão meus novos concorrentes. Todo dia surgem novas fintechs e cada uma mais rápida. Demoramos 30 anos para alcançar 10 milhões de correntistas, e o Nubank e o Inter crescem com 29 mil contas abertas por dia. E o Banco Inter já tem 10 milhões de clientes”.

Os que entendem de internet garantem que isso é apenas o começo de uma revolução no sistema bancário online, algo que já se tornou a nova realidade na China.

AGRICULTURA FAZ AUDIÊNCIAS PARA AUTOCONTROLE



Informa o ministério da Agricultura que está colhendo sugestões sobre a regulamentação dos Programas de Autocontrole dos agentes privados regulados pela Defesa Agropecuária e Programa de incentivo à conformidade em Defesa Agropecuária dispostos no Projeto de Lei nº 1293/2021, que tramita no Congresso Nacional.

O objetivo da Tomada Pública de Subsídios é permitir a divulgação e a participação de órgãos, entidades ou pessoas interessadas em contribuir com a discussão sobre o tema.

O projeto de lei 1293/2021, encaminhado ao Congresso Nacional, dispõe sobre os programas de autocontrole dos agentes privados regulados pela defesa agropecuária e sobre a organização e os procedimentos aplicados pela defesa agropecuária aos agentes das cadeias produtivas do setor.

O documento propõe uma nova configuração ao modelo de fiscalização agropecuária. Seu objetivo é tornar obrigatória a adoção de programas de autocontrole pelos agentes regulados pela legislação da defesa agropecuária.



EDUARDO CUNHA, LIVRE, JÁ OPERA NAS REDES SOCIAIS

Eduardo Cunha, lembram-se dele? Foi presidente da Câmara dos Deputados, em cuja gestão aconteceu o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Acusado de corrupção ativa e passiva, de receber propinas e de lavar dinheiro, foi preso, julgado e condenado a 15 anos de cadeia, mas a Justiça – sempre ela – acaba de lhe conceder liberdade.

Livre, Cunha voltou ontem à cena da política brasileira, onde, também em liberdade, já operam outros condenados pelos mesmos motivos.

Eduardo Cunha voltou às redes sociais e agradeceu “às manifestações de carinho recebidas dos muitos amigos e daqueles que torcem por mim”.

E, muito fofo, mandou mensagens às mães.

Cunha retorna à política onde continua, agora mais forte e mais inocente do que nunca, o senador Renam Calheiros, relator da CPI da Covid. Ele é envolvido em vários processos da Lava Jato, uma operação contra a corrupção que, como as suas antecessoras, foi mandada para a lata do lixo por decisão de quem? Do Poder Judiciário.

Não há mínima chance de o Brasil entrar no eixo da ética, da moral, da decência, enquanto perdurar o modelo político que vem desde os tempos imperiais.



A eleição geral do próximo ano seria a chance de mudar tudo, mas, pelo andar da carruagem, o melhor que acontecerá será o seguinte: para mudar alguma coisa, tudo deve continuar como está.

PMF: IDOSOS COM 1ª DOSE SEM INFORMAÇÃO SOBRE A 2ª

Seguem preocupados, agora mais preocupados ainda, os idosos acima de 60anos, que, já tendo tomado a primeira dose da Coronavac, ficaram frustrados com a PMF que suspendeu a aplicação da segunda, marcada o último dia 29 de abril.

A preocupação cresce à medida que a PMF não lhes transmite qualquer informação esclarecedora sobre quando a segunda dose da vacina Anti-Covid será ministrada.

Na semana passada, chegou um novo carregamento de Coronavac, mas ele deve ter sido desviado para algum outro município ou para atender à primeira dose de outro grupo prioritário de pessoas.