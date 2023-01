Salmito vai à Faec e conhece o cenário da agropecuária cearense

Na manhã desta segunda-feira, o secretário do Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo do Estado, Salmito Filho, reuniu-se com o presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, e com empresários do setor, ouvindo do consultor e ex-secretário de Agricultura Irrigada, Carlos Matos, uma demorada e bem ilustrada exposição sobre o cenário atual e as perspectivas de todos os segmentos da economia primária cearense.

O secretário Salmito Filho, acompanhado do seu secretário Executivo do Agronegócio, Sílvio Carlos Ribeiro, não manifestou surpresa com o que ouviu, pois se declarou “muito próximo e muito bem-informado sobre quem produz e trabalha na área rural do Ceará”.

Repetindo o que ouviu do governador Elmano Freitas, Salmito Filho assegurou que a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e seus organismos vinculados “estão à disposição de todos os produtores rurais cearenses, sejam eles de grande ou de pequeno porte”.

O presidente da Faec disse que sua entidade está pronta para, em estreita parceria da SDE, estimular os produtores rurais a darem um salto de qualidade na agropecuária estadual. E para isto – acentuou Amílcar Silveira – a Faec e seus sindicatos filiados buscarão a melhor tecnologia que houver no Brasil e no mundo.

O coordenador das Câmaras Setoriais do Aghronegócio, Edson Brok, presente à reunião na Faec, declarou-se contente com o evento, que foi promovido com o objetivo de “unir o interesse do governo às aspirações do setor”.