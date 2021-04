S. Francisco: MDR licitará Ramal do Salgado em 2021

Empresários cearenses da indústria e da agropecuária que ontem se reuniram, por vídeo conferência, com o secretário Nacional de Recursos Hídricos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Sérgio Soares, ficaram felizes ao tomar conhecimento do que eles mesmo chamaram de “boas notícias”.

A primeira delas é alvissareira: o projeto do Ramal do Salgado, um dos dois últimos trechos a serem construídos no âmbito do Projeto São Francisco de Integração de Bacias, está prestes a entrar no processo de licitação, previsto para ser executado no segundo semestre.



Esse ramal interessa diretamente ao Ceará, pois encurtará em mais de 100 quilômetros a viagem das águas do São Francisco até o açude Castanhão.

O projeto do Ramal do Apodi, que interessa diretamente ao Rio Grande do Norte e, transversalmente, ao Ceará, já foi licitado e está no que, tecnicamente, se chama de “fase recursal” (o consórcio perdedor recorreu contra o resultado do certame).

Há mais boas notícias: o secretário Sérgio Soares também informou que o Projeto São Francisco, mesmo que o MDR venha a ser castigado com cortes em suas dotações orçamentárias, não sofrerá solução de continuidade, isto é, um possível contingenciamento não o atingirá, pois, segundo já o disse o ministro Roberto Marinho, é um empreendimento prioritário para o governo do presidente Jair Bolsonaro.

Até o dia 15 de maio, será suspenso o bombeamento das águas do São Francisco para o Canal Norte. A suspensão durará, no máximo 45 dias.



Motivo: a necessidade de troca das válvulas das motobombas das três Estações Elevatórias, nas quais, aliás, já foi instalada a segunda das três bombas, cujo funcionamento, todavia, estará condicionada à assinatura do contrato de operação e manutenção do Projeto São Francisco, cujas partes são o MDR e os governos do CE, RN, PB e PE.

Outra boa informação anunciada pelo secretário Sérgio Soares foi esta: o MDR estuda a viabilidade, e por enquanto só a viabilidade técnica e econômica, de instalar, no entorno do Projeto São Francisco, uma experiência piloto de geração de energia solar fotovoltaica com potência de 5 MW.



GRANITO: CEARÁ EXPORTA 13 MIL TONELADAS PELO PECÉM

Desde janeiro até a semana passada, o Porto do Pecém embarcou mais de 13 mil toneladas de blocos de granito, um incremento de três mil toneladas em comparação com o mesmo período do ano passado.



O destino dessas exportações foram, em sua maioria, os portos da Europa. As rochas exportadas tiveram origem nas jazidas de mineradoras do Ceará e de estados vizinhos, segundo informa Carlos Alberto Alves, gerente comercial da Tecer Terminais, uma das empresas operadores do Pecém.

A mesma fonte acrescentou que o aumento dos embarques das rochas ornamentais para o exterior atesta o crescimento do setor, cujas exportações, segundo o presidente do Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Ceará, Carlos Rubens Alencar, ultrapassarão, neste ano, a casa dos US$ 28 milhões, um recorde.



Na previsão do gerente comercial da Tecer, a expectativa é de que, neste primeiro semestre de 2021, sejam exportadas mais de 20 mil toneladas de mármores e granitos extraídas do solo cearense e destinadas aos mercados europeu e asiático.

USINA DE LIXO PRODUZ 15% DO CONSUMO DA CEGÁS

Novidade! 15% do gás consumido pela Cegás são gerados e fornecidos pela usina de biometano da GNR Fortaleza, que o Grupo Marquise construiu no Aterro Sanitário Municipal Oeste de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Gerado pela decomposição dos resíduos sólidos do aterro, o biometano tem característica similar e substitui o gás natural de origem fóssil.

O engenheiro Hugo Nery, diretor da Marquise Ambiental, diz à coluna que nos três anos de operação da usina de Caucaia, já foram produzidos mais de 70 milhões de metros cúbicos de biometano.



“O metano capturado, que iria para a atmosfera, não só gera riqueza, mas, principalmente, evita a emissão de um gás 21 vezes mais nocivo para o meio ambiente do que o CO2", explica Nery.



VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA PASSA DE R$ 1 TRI

Estima a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA):

Neste ano, o Valor Bruto da Produção (VBP) da agropecuária, a registrada da porteira para dentro, alcançará o recorde de R$ 1,19 trilhão.

A propósito: as exportações brasileiras de manga, uma cultura bem nordestina, alcançaram US$ 246 milhões no ano passado.

CIRO ROMPE COM LULA E PDT E APROXIMA-SE DO DEM

Ciro Gomes, do PDT, destruiu todas as pontes que o poderiam associar ao PT num projeto presidencial para 2022. Na sua opinião, Lula e o seu partido são inconfiáveis.

Uma decisão que terá, no momento certo, repercussão direta na sucessão do governador Camilo Santana, cujo desenho dependerá das pesquisas e das chances de o PT e Lula ganharem a eleição presidencial de outubro do próximo ano.

De olho no pleito, Ciro trata, agora, com o centro, que tem no Democratas (DEM) de ACM Neto, prefeito de Salvador, a legenda mais robusta para uma aliança voltada à conquista do Palácio do Planalto em 2022.



Na cabeça de Ciro Gomes, avança a ideia de que será possível constituir uma aliança que, sob sua liderança, reúna atores importantes da cena política, como João Dória, Henrique Mandetta e até Luciano Huck, este nome da simpatia do mercado financeiro, por que não?

Viabilizar essa ideia é uma tarefa difícil e um grande desafio.



No PSDB, por exemplo, já se fala em candidatura própria, a do senador Tasso Jereissati, que teria força para atrair até o apoio do próprio Ciro Gomes.



Mas, na verdade, este é um assunto que, agora, faltando um ano e seis meses da eleição, só interessa aos políticos e à imprensa, pois o eleitor, que é o povão, só pensará em candidaturas quando começar a campanha pelo rádio e epla tevê.

Então, deixemos de especular.

JP MORGAN INVESTE US$ 4,8 BI NA SUPERLIGA EUROPEU

Mesmo sofrendo ataques de toda a mídia do continente e de clubes importantes, como o PSG e o Bayer de Munique, e da Fifa e da Uefa, a Superliga Europeia, criada no domingo passado por 12 dos maiores e mais ricos clubes de futebol europeu, acaba de ganhar o apoio do JP Morgan, um gigante do mercado financeiro, que investirá no projeto o equivalente a US$ 4,8 bilhões.

Há uma total confusão no futebol europeu.

Juventus, AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milão, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham juntaram-se para formar a Super Liga, que, a partir de agosto, terá um torneio que poderá substituir a Champions League, promovida pela Uefa com respaldo da Fifa.

Uefa e Fifa estão advertindo que os jogadores da Superliga estarão impedidos de disputar torneios internacionais, incluindo a Copa do Mundo, cuja próxima edição será no próximo ano, no Qatar.

SINDQUÍMICA-CEARÁ CELEBRA 35 ANOS

Festa no Sindicato das Indústrias Químicas, Farmacêuticas e da Destilação e Refinação de Petróleo do Ceará (Sindquímica), que amanhã celebrará seus primeiros 35 anos de atividade.

Em mensagem a esta coluna, assinada pelo seu presidente Paulo César Gurgel, o Sindquíica-Ceará reconhece que tem muito a comemorar, destacando projetos importantes já em execução,como a implantação do Polo Químico de Guaiúba.

Há outros, também, como a plataforma de negócios e implementação do ISSO 56002 de Qualidade no sindicato, que tem hoje 120 empresas associadas, ligadas à produção de cosméticos, tintas, saneantes, plástico e farmacêuticos.

SINDCONFECÇÕES FAZ CAMPANHA PELOS CARENTES

Mobilizando suas empresas associadas, o Sindicato da Indústria de Confecções do Ceará está empenhado numa campanha de arrecadação de roupas que serão doadas a pessoas em estado de vulnerabilidade, cujo número cresceu bastante por causa da pandemia da Covid-19.

(É só reparar no que se registra hoje nas esquinas da cidade, onde crianças e suas mães estendem a mão pedindo o que comer)

As empresas e as pessoas que desejarem fazer doações devem entrar em contato com o Sindicato, cuja direção providenciará a coleta do que for doado.

FIEC É PARCEIRA DO RESPIRA, CEARÁ

Liderada pelo seu presidente, Ricardo Cavalcante, a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) tornou-se parceira do Movimento Respira, Ceará.



A parceria foi anunciada ontem durante reunião virtual do presidente da Fiec com a vice-governadora do Ceará, Izolda Cela.

O esforço do Movimento Respira, Ceará tem o objetivo de arrecadar doações para a aquisição de usinas de oxigênio destinadas a municípios cearenses envolvidos no combate à pandemia da Covid-19.

O movimento pretende instalar 42 usinas de oxigênio em igual número de sedes municipais. O BNDES também é parceiro da iniciativa.

ITAÚ FINANCIARÁ EMPRESAS DIRIGIDAS POR MULHERES

Em mensagem a esta coluna, o Itaú Unibanco informa que captou US$ 400 milhões com a United States International Development Finance Corporation (DFC) no mercado internacional.



Com essa captação, o banco pretende expandir o crédito a pequenas e médias empresas, com foco em regiões economicamente vulneráveis, como Norte e Nordeste do Brasil, e em empresas majoritariamente controladas ou lideradas por mulheres.

MORTE DE DENIM GOUVEIA ENLUTA O FORRÓ

Está de luto o forró, o forró do bom e do bem!

A morte de Denim Gouveia deixa triste a multidão dos nordestinos que apreciavam a música desse cearense bom de voz, de verso e de sanfona.

A pandemia da Covid-19, que na véspera já havia vitimado o jornalista, escritor, cordelista, intelectual Gilmar de Carvalho, deixa mais pobre a cultura do Ceará.

Aos seus familiares, a solidariedade desta coluna.