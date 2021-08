Rua José Avelino: um mercado popular sem ordem

Esta coluna ouviu ontem o presidente do Sindicato da Indústria de Roupas (Sindroupas) do Ceará, Lélio Matias, sobre o que se passa na rua José Avelino, onde, em galpões ou a céu aberto, funciona um mercado popular que comercializa todo tipo de confecção para homens, mulheres e crianças.

Segundo Matias, por trás desse mercado – que atrai compradores do Ceará e de vários estados do Nordeste – há uma bem-organizada estrutura que fabrica, com a mão de obra de milhares de costureiras, e vende roupas sem respeito às leis tributárias.

Ou seja, a rua José Avelino é mais um domicílio da sonegação.

O presidente do Sindroupas conta que a inauguração, em 2017, do Centro Fashion Fortaleza no bairro de Jacarecanga, tirou da José Avelino milhares de micro comerciantes, mas, em vez de reduzir sua movimentação, fê-la aumentar.

Na gestão do prefeito Roberto Cláudio, houve uma boa tentativa de dar ordem ao comércio ambulante da José Avelino, mas esse esforço logo esbarrou na falta de continuidade.



Hoje, “há muita gente produzindo (roupa) de qualquer jeito, descaracterizando a moda cearense”, revela Lélio Matias, que critica a qualidade do que lá é comercializado.

“A qualidade não é boa”, diz ele, apontando a existência do que chama de “trabalho escravo”, pois uma costureira ganha apenas R$ 3 por peça que produz, sendo que, na indústria formal, a que emprega com carteira assinada e paga seus impostos, esse custo é de R$ 10.

Ele informa que o centro de produção dessas peças localiza-se nos municípios de Aracoiaba, Ocara, Acarape, Pacatuba, Maranguape e Barreira, e acrescenta:

“Entre 10 mil e 15 mil pessoas trabalham para a estrutura organizacional que mantém a Feira da rua José Avelino."

O Sindroupas – afirma Lélio Matias – está pronto para dialogar com as autoridades do Governo do Estado e do Município de Fortaleza em busca de uma solução para o problema, que, em primeiro lugar, é social, pois dessa feira popular depende o sustento de milhares de famílias.

Mas qualquer que seja a solução ela deverá incluir o ordenamento legal dessa feira popular, o que não parece difícil.

FIEC FAZ HISTÓRIA COM O SEBRAE NACIONAL

Fez história, ontem, a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), que celebrou contrato com o Sebrae Nacional no valor de R$ 15 milhões a serem investidos, nos próximos dois anos, em 17 projetos estratégicos dos vários dos seus sindicatos filiados.

Um desses projetos prevê um Sistema de Inteligência da Informação para integrar todos os setores da indústria estadual; outro focará no incremento da produtividade e competitividade da indústria de mobiliário e serralheiro de Fortaleza e da Região Norte do Estado.

Todos os investimentos contemplarão a inovação tecnológica, inclusive o relativo à Economia do Mar.

Mas esta coluna – que ontem à tarde divulgou os detalhes do contrato – quer destacar o viés ousado e inovador da gestão do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, que deixou de lado a tradicional vinculação de sua entidade com o Sebrae-Ceará, de cujo Conselho de Administração é o presidente, para furar, de modo pioneiro, o acesso das federações das indústrias à administração nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

Com apenas dois anos de gestão na Fiec, Cavalcante tornou-se um protagonista do Sistema CNI (Confederação Nacional da Indústria), tendo sido eleito, neste ano, presidente do Nordeste Forte, que é a reunião das federações das indústrias da região nordestina.

Antes disso, tão logo eclodiu a pandemia da Covid-19, ele liderou, ao longo de todo o ano de 2020, o gigantesco esforço do empresariado cearense que se juntou, numa espetacular corrente de solidariedade, para ajudar, material e financeiramente, o Governo e a população do Ceará atacada pela pandemia da Covid-19.

Foi sob seu comando que a equipe de técnicos do Senai-Ceará criou e desenvolveu, com o superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará, Dr. Marcelo Alcântara, o Elo – um capacete especial, que permite a respiração sem necessidade de intubação do paciente acometido pela doença.



Um invento tão importante, que hoje é produzido em escala industrial pela Esmaltec e já utilizado nos hospitais públicos e privados do País.

Em nova ação conjunta com o governo do Ceará, a Fiec empenha-se agora na implementação do projeto de criação do Hub de Hidrogênio Verde, ao mesmo tempo em que propaga as virtudes do seu Observatório da Indústria, que neste momento auxilia o Grupo M. Dias Branco na abertura de novos mercados no exterior, como o próprio Ricardo Cavalcante revelou ontem no seu discurso.

A Fiec sempre liderou o empresariado cearense, mas, nos últimos 20 anos, ampliou e consolidou essa liderança, a ponto de tornar-se uma fonte de apoio e consulta do governo do Estado.

Investindo na tecnologia, a entidade criou plataformas de inovação que deram aos seus sindicatos músculos mais fortes para o enfrentamento de novos e pesados desafios.

Assim, o contrato celebrado ontem com o Sebrae Nacional pode ser visto e entendido como mais um êxito do atual comando da Fiec, que se mantém antenado com as novas exigências do mundo econômico e, também, do mercado de trabalho, no qual, aliás, a Federação das Indústrias, por meio do Senai-Ceará, investe na qualificação e na transmissão do conhecimento tecnológico.

Resumindo: Se há um novo Ceará, há uma nova Fiec.

BRASÍLIA IMPRESSIONA-SE COM O SENAI-CEARÁ

Atenção! Técnicos do Ministério da Justiça visitaram na semana passada algumas unidades do Sistema Prisional do Ceará e ficaram positivamente impressionados com o programa de qualificação profissional dos seus detentos, executado pelos professores do Senai-Ceará.

Os técnicos surpreenderam-se ao saber que, hoje, há 3.200 ex-detentos que, hoje, trabalham em várias empresas construtoras como pedreiro, pedreiro de acabamento, auxiliar de pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, ferreiro e pintor.

E sorriram ao saber que os cursos do Senai-Ceará, que são ministrados dentro das unidades prisionais em tempo integral, também formam panificadores e outros profissionais que, ao final de suas penas, terão todas as condições de reintegração no mercado de trabalho.

Paulo André Holanda, diretor regional do Senai-Ceará, não esconde sua alegria:

“Quando nossos alunos do sistema prisional retornam à vida em sociedade, eles carregam consigo não só a esperança de um bom emprego, mas, também, a tecnologia mais atual que nossos professores lhes transmitem em cursos de média e longa duração”.

MAIS CRÉDITO PARA O AGRO

Nesta terça-feira, às 17 horas, no Palácio do Planalto, o Banco do Brasil lança o Programa BB Investimentos Agro.

O programa reforçará linhas de crédito rural para atender a demanda do setor e apoiar produtores afetados por desastres naturais, inclusive geadas.

Além do presidente Bolsonaro, estarão presentes a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, e o vice-presidente de Agronegócios do BB, Renato Naegele.

POLÍTICA NO CEARÁ: PÕE DINAMISMO NISSO

Livre de qualquer acusação, o ex-presidente Lula concluiu ontem no Ceará uma programação de contatos com lideranças políticas do Estado – do Alfa ao Ômega.

Liderando as pesquisas de intenção de voto para a eleição presidencial de 2022, Lula almoçou, jantou ou tomou cafezinho com o senador Tasso Jereissati, do PSDB; Cid Gomes, do PDT; e Eunício Oliveira, do MDB.

No melhor estilo “me engana, que eu gosto”, o entorno de Lula vazou que ele e seus interlocutores conversaram sobre a defesa da democracia, deixando de lado a sucessão de Camilo Santana e a composição do palanque do próprio Lula e de Ciro Gomes.

O mandato do senador Tasso Jereissati terminará no próximo ano. Cid Gomes disse que Camilo Santana é “poule de 10” (o favorito) para essa vaga senatorial.

Como a política é dinâmica, não é hora, ainda, de fazer apostas.

BRASIL JÁ TEM 10 GW DE ENERGIA SOLAR

Uma boa notícia: o Brasil acaba de ultrapassar a marca histórica de 10 gigawatts (GW) de potência operacional da fonte solar fotovoltaica, em usinas de grande porte e em pequenos e médios sistemas instalados em telhados, fachadas e terrenos.



Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), os sistemas fotovoltaicos, somados, representam mais de 70% da potência da usina hidrelétrica de Itaipu, segunda maior do mundo e maior da América Latina.

Isso reforça o papel estratégico da tecnologia no suprimento de eletricidade no País, fundamental para a retomada do crescimento econômico nacional.

De acordo com a entidade, a fonte solar já trouxe para o Brasil mais de R$ 52 bilhões em novos investimentos e gerou mais de 300 mil empregos acumulados desde 2012, o que evitou a emissão de 10,7 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade.

VEÍCULO ELÉTRICO DA EMBRAER VOARÁ NA ÁSIA

Informa a Embraer, em mensagem a esta coluna na manhã desta segunda-feira, 23:

A Eve Urban Air Mobility, empresa da Embraer, e a Ascent Flights Global Ltd. anunciaram hoje o aprofundamento da parceria para desenvolver um ecossistema robusto de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) na região da Ásia Pacífico.

A partir de 2026, a Eve fornecerá à Ascent até 100 mil horas de voo no eVTOL, veículo elétrico de decolagem e pouso na vertical, também conhecido no mercado como EVA (Electrical Vertical Aircraft ou Aeronave Elétrica Vertical).

A aeronave será utilizada em grandes cidades como Bangkok (Tailândia), Manila (Filipinas), Melbourne (Austrália), Singapura e Tóquio, no Japão.

Apoiada em mais de 50 anos de experiência da Embraer na fabricação de aeronaves e na expertise em certificação, a Eve apresenta uma proposta de valor única, oferecendo um amplo conjunto de produtos e serviços de mobilidade aérea urbana (UAM).

O veículo aéreo de zero emissões e baixo ruído, com design simples e intuitivo, continua a alcançar marcos relevantes de desenvolvimento, incluindo o primeiro voo do simulador de engenharia em julho de 2020 e o modelo em escala em outubro de 2020.



Além disso, o projeto de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano da Eve atingiu uma nova marca em sua colaboração com a Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido (CAA, Civil Aviation Authority na sigla em inglês), para o desenvolvimento das condições necessárias para voos UAM com alto potencial de expansão.