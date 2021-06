Renovigi, de SC, implantará montadora de painéis solares no Pecém

Nesta sexta-feira, 25, no Palácio da Abolição, o governador Camilo Santana assina um Protocolo de Intenções com a empresa catarinense Renovigi Energia Solar, que impantará, no Complexo do Peém, uma montadora de painéis fotovoltaicos para a geração de energia solar.

A Renovigi promete investir R$ 12 milhões na construção ou locação de dois galpões industriais – para abrigar a unidade de montagem dos painéis, outro para um Centro de Distribuição dos produtos.

Os imóveis estão sendo locados pela Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A), que administra o chamado Complexo do Pecém, incluindo o porto marítima e a ZPE.

O investimento para a implantação de sua unidade montadora de painéis fotovoltaicos e de seu Centro de Distribuição é, aparentemente, pequeno, mas a Renovigi Energia Solar estima que mobilizará R$ 250 milhões em capital de giro e que seu faturamento anual, a partir de 2022, chegará a R$ 2 bilhões.

A Renovigi importará os painéis e todos os insumos necessários à sua instalação, razão pela qual é expressiva a necessidade de capital de giro.

No site da empresa, que tem sede na cidade de Chapecó, lê-se que ela é “a maior fabricante de sistemas fotovoltaicos do país”, contabilizando mais de 1 milhão desses equipamentos instalados em vários estados brasileiros.

Ainda de acordo com o site da Renogivi, ela foi “eleita pela revista Exame e pela consultoria Deloitte como a média empresa com maior crescimento no Brasil por dois anos consecutivos”.

Em 2020, diz o site, “a empresa foi certificada pela GPTW como excelente lugar para se trabalhar”.

No site, há também depoimentos de alguns famosos – como os cantores Michel Teló e Anita – que instalaram painéis fotovoltaicos da Renovigi em suas residências.

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Maia Júnior, diz que o evento de hoje é o primeiro de uma série do compromissos do governador Camilo Santana, todos eles ligados à celebração de Protocolos de Intenção com empresas nacionais e estrangeiras para a instalação de unidades industriais no Complexo do Pecém, incluindo os que preveem usinas de produção de Hidrogênio Verde.