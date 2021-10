Refrigerante cearense São Geraldo celebra 45 anos

Está celebrando seus primeiros 45 anos o tradicional refrigerante São Geraldo.

Para comemorar o evento com seus consumidores, a empresa, genuinamente cearense, lança a campanha “O Sabor da Nossa História”, que conta com rótulo comemorativo e filme com suas memórias afetivas.

As garrafas com rótulo comemorativo apresentam as cores, os traços e o jeito tipicamente do povo nordestino, e algumas delas poderão ir para casa com o consumidor.

O produto é limitado e já pode ser adquirido nos distribuidores da indústria espalhados pelo Nordeste.

A interação com os consumidores é peça fundamental da campanha: os fãs do refrigerante são convidados a compartilhar suas histórias com a marca através do site www.osabordanossahistoria.com.br .

Alguns dos relatos serão selecionados para compor esta e as próximas campanhas.

O surgimento da razão social Cajuína São Geraldo Lltda é datado em 1976, porém sua história se iniciou bem antes, com o nome de José Amâncio de Souza.

Desde os anos 50, a família de Amâncio já fabricava bebidas na Rua da Conceição, primeiro endereço da empresa em Juazeiro do Norte, no Sul do Ceará.

Os detalhes desse enredo são contados no filme que mostra todo o afinco e dedicação dos seus fundadores. Para ajudar a contar essa história, a empresa reuniu personagens importantes na construção dessa jornada de sucesso.

Causos, personagens, festas, tradições e manifestações populares se fazem entrelaçadas aos 45 anos da empresa que produz muito mais do que um simples refrigerante.

A Cajuína São Geraldo produz memórias, afetos e histórias no nordeste brasileiro.