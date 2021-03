Reformas? Decisão do STF antecipa o clima eleitoral de 2022

Mudou radicalmente o cenário político e, principalmente, o eleitoral diante da decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de anular todos os julgamentos do juízo da 13ª Vara da Justiça Federal, de Curitiba, o que devolveu ao ex-presidente Lula a liberdade e o direito de candidatar-se ao Palácio do Planalto em 2022.



Essa decisão contribui fortemente para a polarização que se imaginava: a eleição do próximo ano deverá ser travada entre os extremos da esquerda e da direita, que atendem pelos nomes de Lula da Silva e Jair Bolsonaro, respectivamente.



Os posicionados no centro, na centro-esquerda ou no limbo do espectro ideológico que busca uma terceira via terão dificuldades para praticar o seu proselitismo.



Assim, antevendo as próximas semanas, esta coluna arrisca um prognóstico: é de quase zero a chance de ser aprovada a Reforma Administrativa e muito difícil a de aprovação da Reforma Tributária.



Os interesses paroquiais, estaduais, pessoais, partidários, ideológicos e corporativos, nestes incluídos os dos grupos de pressão dos agentes econômicos, conturbarão os debates no Congresso Nacional.



A oposição, com Lula livre, ganhará músculos no Parlamento e, certamente, tentará evitar qualquer tentativa de aprovar as propostas das duas reformas, principalmente a administrativa, que mexe com a estrutura dos que vierem a ingressar no serviço público após sua aprovação e promulgação.



Dias difíceis e tempos estranhos estão a aproximar-se, e os jornais, as tevês e as emissoras de rádio já estão impregnados por essa polarização.



EMERGENCIAL

Foi votada e aprovada ontem, em primeiro turno, na Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda Constitucional que ressuscita o Auxílio Emergencial.



Ela já havia sido aprovada em dois turnos pelo Senado, para onde voltará se os deputados fizerem alguma modificação no seu texto.



O relator da PEC, deputado Daniel Freitas (PSL-SC), está sendo pressionado por várias corporações do serviço público a excluir do seu texto a proposta de congelamento dos vencimentos dos servidores federais.



Ora, se os trabalhadores da iniciativa privada tiveram seus salários reduzidos no pico da pandemia, no ano passado, por que os funcionários públicos – que ganham os melhores e maiores salários e gratificações, têm estabilidade no emprego, além de outras boas vantagens – não podem, também, emprestar sua parcela de colaboração neste momento de aguda e grave crise sanitária, econômica, financeira e social?



Foram os senadores que incluíram no texto da PEC a possibilidade de congelamento dos vencimentos do funcionalismo público federal, deixando de fora algumas categorias da Segurança Pública.

Ora, boa parte dos senadores são ex-governadores e ex-prefeitos que, tendo administrado orçamentos, sabem o que pode e o que não pode ser feito em momentos de dificuldades como o que agora o país atravessa.

Para sair da crise, será necessária a participação de todos. Os que podem mais devem contribuir com mais; os que podem menos devem contribuir com menos.



Não há, nem poderá haver discriminação ou favorecimento.



Vivemos uma emergência, e o Auxílio Emergencial se autojustifica.



Seu prazo de validade é de 120 dias – quatro meses – e seus valores serão bem menores dos que foram pagos no ano passado.



LIDE

Sexta-feira, 12, às 12h30, o empresário Deusmar Queirós contará sua trajetória empresarial e a do Grupo Pague Menos para os associados do Lide-Ceará. Será por vídeo conferência.

Fundador da única rede de farmácias presente em todos os Estados do país e no Distrito Federal, Deusmar Queirós é membro da Abrafarma – Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias.



A reunião do Lide-Ceará será conduzida pela sua presidente, Emília Buarque, com transmissão virtual exclusiva para filiados e convidados da entidade.

SINDUSCON

Voltado para projetistas de arquitetura, estrutura e instalações e para empresas construtoras e incorporadores do mercado imobiliário cearense, o Programa BIM Colaborativo – criado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, com apoio da Fiec, por meio do Sesi, e do Sinduscon – opera em alta velocidade no Ceará, contribuindo para que o setor otimize sua competitividade de forma estruturada.

O foco do BIM Colaborativo é a melhoria da elaboração dos projetos, da orçamentação das obras e do planejamento e redução dos retrabalhos no canteiro de obra.

Na opinião do presidente do Sinduscon-Ceará, Patriolino Dias de Sousa, o BIM “cria condições para a introdução de mudanças que chegam a revolucionar a maneira de como as empresas projetam, constroem e operam suas especificações”.

CAMPANHA

Puxada pelo cantor e sanfoneiro Waldonys, está no ar a campanha “Você em um novo tempo” com a qual a Faculdade CDL foca seu Vestibular 2021.1 e destaca seus dois novos cursos – Dreito e Psicologia.



A Faculdade CDL é mantida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, que tem 10 mil associados.

PAPEIS

Uma das maiores distribuidoras de papéis e insumos gráficos do mercado brasileiro, a Rio Branco instalará uma unidade em Fortaleza.

A notícia foi dada durante a reunião de segunda-feira dos associados do Sindgrafica-CE.

Fundada em 1978, a Rio Branco Comércio e Indústria de Papéis tem sede em São Paulo, com filiais nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco e, a partir de próximo mês de maio, no Ceará.

De acordo com o gerente comercial da empresa, Anderson Sena, a chegada aqui da Rio Branco vem em um bom momento para o mercado. “A abertura dessa filial já estava em nosso planejamento e foi adiada por conta da pandemia, mas já estamos resolvendo os trâmites legais e logo estaremos instalados para atender às demandas”, avisa Sena.

Para o presidente do Sindgrafica-CE, Fernando Hélio Martins Brito, a presença da distribuidora no Ceará é boa notícia: “A indústria gráfica só tem a ganhar com a chegada da Rio Branco. Estamos muito honrados com a escolha de Fortaleza para mais essa unidade”, afirma Martins.

CONSULTORIA

Em mensagem a esta coluna, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) informa que contratará consultoria especializada para adequar seus projetos de obras de saneamento básico e segurança hídrica – e, também, de estados e municípios – às melhores práticas internacionais nas áreas ambiental, social e de governança (ASG).

Edital com esse objetivo foi lançado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), com inscrições abertas até 29 de março.

Mais informações no sei do MDR.

PARCERIA

Tornaram-se parceiros a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará (Sebrae-CE).

Essa parceria deu início, neste mês, ao 3º ciclo do programa Território Empreendedor, por meio do qual pequenos negócios de São Gonçalo do Amarante (SGA) e Caucaia serão selecionados para participar de um esforço de capacitação de fornecedores.

O objetivo é potencializar a venda de seus produtos e serviços de qualidade para outras empresas, como as que estão instaladas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), gerando mais oportunidades e aumento de renda dos moradores da região. A participação no programa Território Empreendedor é gratuita aos inscritos.

CEARÁ E CHINA

Karina Frota, gerente do Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), será uma das palestrantes do webinar “Negócios com a China: Oportunidades 2021''.

O evento será realizado de 9 às 11 horas de hoje, de forma on-line.

As exportações do Ceará para a China cresceram 383% entre 2019 e 2020, passando de US$ 51,2 milhões para US$ 247 milhões.

As importações também foram incrementadas.



Em 2019, equivaleram a US$ 413,9 milhões; no ano passado, saltaram para US$ 562,8 milhões em 2020, ou 36% a mais.

LUCRO DA ZARA

Dona da famosa rede de lojas de roupas Zara e da marca Massimo Dutti, o grupo espanhol Inditex anunciou nesta quarta-feira que obteve, em 2020, o primeiro ano da pandemia, lucro de 1,1 bilhão de euros.

Informou mais: suas vendas bateram em 20,4 bilhões de euros, uma queda de 27,8% em relação a 2019.

A Zara tem lojas em Fortaleza.

MERCADO

Nesta quarta-feira, o ouro cai e o dólar sobe nos mercados internacionais.



O preço do petróleo do tipo Brent cai para US$ 66,96; o do Texas a US$ 63,58.

As bolsas europeias operam em leve queda. As asiáticas fecharam estáveis – a da China subiu 1,2%.