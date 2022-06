Rede de Lojas Zenir expande-se e abre unidade em Icó

Segue crescendo a rede cearense de lojas Zenir. Segunda-feira, 6, ela inaugurará sua nova unidade na cidade de Icó, 370 Km ao Sul de Fortaleza.

Desde 1992, com a inauguração da sua primeira loja, a rede Zenir mantém-se em expansão.

Hoje, com 30 anos de atuação, está presente na capital e em diversas cidades do interior.

A nova loja de Icó – além de móveis, eletrodomésticos, produtos de informática e celulares—trará uma novidade para os moradores da cidade: um setor inteiro de Cama, Mesa e Banho.

Com 4 Centros de Distribuição, 57 lojas espalhadas pela capital e pelo interior do Ceará, 2 mil colaboradores e uma frota de mais de 180 veículos que garantem rápida entrega do que compram seus clientes, a rede Zenir promete inaugurar novas unidades ao longo deste ano.

A nova loja da Zenir, que será aberta na próxima segunda-feira em Icó, localiza-se na Avenida Nogueira Acioly, 1364, no centro da cidade.