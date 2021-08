Recuperação judicial, saída para construtora cearense

Um dos setores que mais sofreram por causa da pandemia da Covid-19 foi o da construção civil. Várias empresas tiveram de recorrer à recuperação judicial.

Uma delas foi a Construtora Souza Reis, que foi obrigada a fechar seus negócios em Minas Gerais, para onde havia expandido suas atividades, e a adotar duras medidas.

A primeira foi concentrar na geografia cearense todo o seu foco. Em seguida, como sempre acontece nessas circunstâncias, reduziu seu time de colaboradores, que caiu de 3.200 para cerca de 600.

Tudo isso no intuito de tornar o negócio viável novamente e evitar a falência.



Alicerçada na estrutura de um plano de Recuperação Judicial elaborado pelo escritório cearense de advocacia Almeida Abreu e aprovado judicialmente, a Construtora Souza Reis vem cumprindo, fielmente, o acordado com os credores, honrando os pagamentos, sem qualquer atraso.

Sócio e administrador da empresa, o engenheiro Aluízio Souza diz à coluna:

"Por conta de uma visão pejorativa que o mercado e a sociedade imprimiram à recuperação judicial, nós, empresários, muitas vezes deixamos para recorrer a esse processo quando já passou o tempo de fazê-lo. É aquele pensamento de achar que consegue, de que é um processo que ainda é visto de forma deselegante e que pode descredenciar o empresário junto ao mercado. Então, esse “delay” entre a hora certa e a tomada de decisão é mais danoso do que o que já ficou para trás. Se eu tivesse ingressado com o pedido um ano antes, a história seria outra".

A SEFAZ E A INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES

Diretores do Sindicato da Indústria de Confecções do Ceará reuniram-se quinta-feira com a secretária da Fazenda do Governo do Estado, Fernanda Pacobahyba.

E, entusiasmados com o resultado da reunião, distribuíram uma mensagem – que chegou também a esta coluna – declarando que, “finalmente, teremos um ambiente mais favorável para que possamos trabalhar e continuar sendo um polo importante para a moda nacional”.

Por que esse otimismo? A resposta está na mesma mensagem, no seguinte trecho:

“Depois de muitos anos em busca de condições mais razoáveis para o nosso setor, estamos próximos de mais uma grande conquista para a moda do Ceará. Nossos assessores tributário e jurídico estão concluindo as análises”.

Traduzindo: a secretária Fernanda Pacobahyba deve ter acenado com a possibilidade de concessão de algum incentivo tributário, que poderá ser, quem sabe, uma redução do ICMS para as empresas confeccionistas do Ceará, que são empregadoras de mão de obra intensiva.

CEARENSE NA TECNOLOGIA DA SAÚDE

Uma boa novidade! Empresa cearense especializada em tecnologia e saúde, a Audo desenvolveu sistemas inteligentes voltados para a área de diagnósticos que permitem, entre outras facilidades, a autonomia dos médicos, a redução dos custos e o empoderamento dos pacientes.

A empresa já tem no portifólio software de gestão de imagens, Inteligência Artificial (IA) para mamografia e está negociando, agora, com compradores de todo o país, despertando a atenção de concorrentes nacionais e estrangeiros.

Criada em 2017, a Audo foi uma das 50 empresas apoiadas pela primeira edição do Startup Brasil, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Um dos produtos desenvolvidos pela healhtech cearense é o sistema PACS (traduzido do inglês, Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens), responsável por gerenciar e otimizar o fluxo de imagens em clínicas de diagnóstico.

Surge a pergunta: até onde a tecnologia nos levará na área da saúde?

MIL BÍBLIAS PARA OS PRESÍDIOS

Informa a Fiec: o empresário Igor Queiroz, acionista do Grupo Edson Queiroz, doou ontem 1 mil exemplares da Bíblia, o livro sagrado de todas as igrejas cristãs.

Os livros – que contêm o Antigo e o Novo Testamento – terão uma destinação: o Programa Livro Aberto, uma iniciativa da Fiec, em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) do Governo do Ceará, com o objetivo de reforçar as políticas de ressocialização dos internos dos presídios cearenses.

O titular da SAP, coronel Luís Mauro Albuquerque, recebeu a doação ontem, em solenidade na Casa da Indústria.

LEÃO GROUP: SEGUNDO ANIVERSÁRIO

Está celebrando seu segundo ano de atividades o escritório de Fortaleza da Leão Group, uma empresa de consultoria em negócios internacionais, incluindo imigração, principalmente relacionados aos Estados Unidos.

A empresa, que chegou aqui no dia 19 de agosto de 2019, tem escritório em Miami e é dirigida pelos advogados e sócios Leonardo Leão, Cavour Caldas, que dirige o de Fortaleza, e Chad Silverman.

AMANHÃ, UMA GRANDE DATA DO VAREJO

Amanhã, domingo, será o Dia dos Pais, uma das grandes datas do comércio varejista brasileiro -- o cearense no meio.

Infelizmente, por causa das restrições ao funcionamento das lojas de rua e de shoppings, que ainda perduram, e também porque há uma multidão de 14 milhões de desempregados por causa da crise da economia, as vendas estão aquém do previsto.

Em alguns setores, como o de alimentos, as vendas seguem dentro da previsão, mas os demais, incluindo o de roupas, perfumaria, eletroméstico, eletrônicos, calçados, joalheria e relojoaria, as vendas estão, digamos assim, discretas.