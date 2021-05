Receita Líquida de M. Dias Branco cai no 1º trimestre

Foi ruim o primeiro trimestre deste ano para a cearense M. Dias Branco, líder do mercado brasileiro de massas e biscoitos.

Sua receita líquida, de janeiro a março, reduziu-se em 8,9% em relação a igual período de 2020 e em 12,4% em comparação com o último trimestre (outubro, novembro e dezembro) de 2020.

O volume de vendas de biscoitos caiu 25,2% em relação ao primeiro trimestre de 2020.

A queda do volume de vendas de massas foi maior – 31,7%.

O lucro líquido de R$ 15 milhões no primeiro trimestre deste ano foi 89% menor do que o do primeiro trimestre de 2020.

Também se reduziu o Ebitda – queda de 79,3%.

O market share de biscoitos (participação no mercado), que no primeiro trimestre de 2020 era de 33,3%, teve discreta queda para 32,6%.

O market share de massas, também: saiu de 32,6% para 31,7%.

A empresa cearense anunciou, no seu relatório sobre os resultados do primeiro trimestre, que já colocou em curso “um conjunto de seis medidas para a retomadado crescimento com lucratividade”. São as seguintes:

Onda Verde Piraquê, com aceleração do crescimento e expansão dessa marca nacional, por meio do lançamento de novos produtos;

Novas Parcerias “para aumentar a capilaridade de nossa distribuição”;

Alavancar oportunidades no mercado externo, focando em massas e farinha de trigo para a América Latina e na retomada das vendas de torradas para os EUA;

Produtividade e eficiência, com foco na melhora gradual das margens e retornos;

Otimização do Número de SKUs (Unidades de Manutenção de Estoques, na sigla em inglês), reduzindo o número de produtos de biscoitos e massas, reduzindo a complexidade da operação e melhorandoa execução em toda a cadeia;

Adequação do Footprint fabril e logístico, com o fechamento de dois dos 32 Centros de Distribuição;

Redesenho Organizacional, para o que a consultoria Gradus foi contratada.