Que futuro terão adolescentes sem aula presencial

Que futuro terão os adolescentes brasileiros que, há mais de um ano, estão, em sua maioria, sem aulas presenciais por causa das limitações de funcionamento das escolas impostas pelos governos estaduais e prefeituras em virtude da pandemia da Covid-19?



O ensino presencial, na maioria dos estabelecimentos escolares em qualquer região do país, principalmente nas mais pobres, já é deficiente, com as raras exceções que confirmam a regra – e no meio dessa excepcionalidade estão alguns municípios do Ceará.



Agora, imaginem a qualidade do ensino que é transmitido aos alunos pelos meios digitais – telefone celular, computador de mesa, notebook ou tablet.

Este colunista já testemunhou algumas vezes como se comportam crianças e adolescentes durante uma aula a distância. O nível de atenção é mínimo, e ele se reduz e se dispersa ainda mais à medida que o professor tenta responder perguntas de outros alunos.

Ontem, foi informado que, no Brasil, 70% dos empregos estão localizados em setores que pouco usam a tecnologia, ou seja, a maioria dos empregos é de baixa qualidade e, por isto mesmo, paga baixos salários.



O avanço da tecnologia está mudando o mundo e criando um novo e desafiador mercado de trabalho.

Por exemplo: o operador de drones é só mais uma das novas profissões que surgem aqui e na China.

É esse profissional que, pilotando um veículo voador não tripulado, manipula o controle remoto do drone que faz a entrega de mercadorias em domicílio.



Esta pandemia, além de suas trágicas estatísticas (no Brasil, o número de mortos por ela aproxima-se dos 500 mil), está a revelar a precariedade do ensino fundamental, médio e superior, e por essa tragédia da educação todos somos culpados.

Já é hora de todos os alunos retornarem aos seus colégios públicos e privados, mas, corretamente, uma decisão de tamanha gravidade depende das orientações da ciência, que continua recomendando a manutenção das atuais limitações.

Lembremo-nos de que salvar vidas é muito mais importante, e não há a menor dúvidas quanto a isto.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL: UMA OPINIÃO

Uma opinião sensata a do presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) sobre a decisão da Câmara dos Deputados que aprovou, quinta-feira, 13, e encaminhou à apreciação do Senado Federal o Projeto de Lei 3229, que cria novo processo de licenciamento ambiental.

Martins disse o seguinte:

“Vivemos no país da complexidade. Tudo é difícil e incerto, inclusive o passado.

“Dificuldades criadas e leis confusas geram insegurança e acabam incentivando atitudes não republicanas. Para um país sério, nada melhor do que uma legislação transparente, objetiva e punitiva para quem não a cumpre.

“A Câmara dos Deputados acertou ao aprovar o texto-base do novo licenciamento ambiental. Hoje, é impossível saber exatamente o que é correto.

“O arcabouço formado por milhares de peças legais, com leis federais, estaduais e municipais, além de jurisprudências e entendimentos diversos, não permite ao agente público ter confiança na sua decisão.

“Este é um dos maiores motivos de atrasos de investimentos no país, inibindo a geração de empregos, paralisando a máquina pública e incentivando desvios de conduta.

“O licenciamento ambiental hoje padece em uma área cinzenta e, como consequência, agride o meio ambiente em vez de preservá-lo. Modernizar, simplificar, uniformizar e gerar segurança jurídica é o que acredito ser o melhor para a sociedade brasileira.

“Ela já se cansou de confusões, de mal-entendidos e de interpretações que só geram controvérsias e discórdias. Isso só interessa a quem não preserva o meio ambiente, a quem age na penumbra e a quem vive do litígio.”

FUTURO DO CEARÁ TEM COR: O VERDE

Há otimismo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) do Governo do Ceará com a chegada, na próxima segunda-feira, 17, de um grupo de técnicos, incluindo um da área jurídica, da empresa australiana Enegix Energy, que implantará, no Pecém, uma grande usina de produção de hidrogênio verde voltada para a exportação.

Os australianos parecem ter pressa em dar partida ao projeto, que absorverá investimentos de quase US$ 6 bilhões.

Eles agendaram reunião com a diretoria da CIPP S/A e com sua controlada ZPE-Ceará para discutir os termos do contrato de aquisição e uso do terreno onde a usina de hidrogênio verde será construída. O terreno já está escolhido.

A Enegix Energy, que celebrou, no último mês de fevereiro, Protocolo de Intenções com o governo do Ceará, deve estar acelerando suas providências porque já tomou ciência de que o Ibama recebeu para análise dois projetos de geração de energia eólica “offshore” a serem implantados dentro do mar do Pecém, ou seja, bem ao lado da planta industrial da empresa australiana.



As duas usinas eólicas terão potência instalada de 900 MW.

O titular da Sedet, engenheiro Maia Júnior, não esconde sua alegria “com a rapidez com que tudo está acontecendo na área das energias renováveis no Ceará”.

Além desses dois projetos eólicos, Maia assinala que há mais dois, também “offshore”, um dos quais em Camocim, com potência de 1 mil MW (ou 1 GW) e outro de 400 MW.

“Dentro de cinco anos, estaremos produzindo no meio do mar, só em energia eólica, o dobro do que produzimos hoje de todas as fontes”, comemora Maia Júnior.

O secretário transmite mais uma boa notícia:

A Linde/White Martins, que produz oxigênio no Complexo do Pecém, também celebrou Protocolo de Intenção com o governo cearense para a implantação de uma usina de hidrogênio verde, “que será a energia que moverá o mundo no curto prazo”, como enfatiza Maia Júnior.

Para concluir, ele informou que há mais dois grupos estrangeiros negociando com o governo do Ceará no mesmo sentido, o de instalar aqui projetos de produção de hidrogênio verde.

ANTES DO HIDROGENIO, A ÁGUA DOCE

Um engenheiro, especialista em energia, renova um comentário que fez há dois meses sobre o projeto australiano de produção de hidrogênio verde no Ceará.

“Para a produção do hidrogênio são necessárias água doce em grande volume e energia elétrica abundante. Será necessário um investimento de R$ 7,5 bilhões para a dessalinização ‘offshore’; depois, mais R$ 1 bilhão em um projeto de rede hidráulica independente, só para atender à produção do hidrogênio verde”.

O mesmo engenheiro lembra e adverte:

“As águas do Projeto São Francisco já estão comprometidas”.

SINDROUPAS DEBATE SOBRE SALÁRIO DE EMPREGADOS

Empresários do setor de confecções, mobilizados pelo Sindicato das Indústrias de Confecções e Roupas e Vestuários no Ceará (SindRoupas), iniciaram a discussão em torno de melhorar os salários dos seus trabalhadores.



O presidente do SindRoupas, Lélio Matias, informa que a intenção dos industriais é buscar o equilíbrio entre os interesses dos seus colaboradores e as condições sustentáveis de funcionamento das empresas que produzem moda.

“Mais uma vez, estamos buscando condições que possam contribuir para o bem-estar dos nossos profissionais e, também, para a sobrevivência das empresas”, afirma Matias.

UMA JUSTIÇA QUE SÓ CHEGA ATRASADA

Que Rubinho Barrichello! Quem sempre chega atrasado no Brasil – e há muito tempo – é a Justiça.

Quinta-feira passada, depois de mais de 20 anos de espera, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou, finalmente, um processo tributário movido por empresas de vários setores da atividade econômica contra a União, que, por decisão dos ministros da mais alta corte de Justiça do país, terá de devolver-lhes alguns bilhões de reais referentes ao ICMS incidente sobre o PIS e a Cofins.

Um tributo que, na visão da maioria do STF, foi indevidamente recolhido.

O Tesouro Nacional, que guarda os impostos recolhidos por todos nós, contribuintes, sempre é a vítima das decisões da Justiça.



Como o foi desta vez.

ÚLTIMAS CHUVAS SALVAM A LAVOURA EM IBARETAMA

Na sua fazenda de 450 hectares, nas margens do rio Pirangi, em Ibaretama, onde produz queijo de cabra e de vaca com a marca Cambi, o agropecuarista José Antunes Mota agradece a Deus pelas chuvas dos últimos dias.

Em Ibaretama, neste ano, a pluviometria bateu em 450 milímetros, distante da média histórica, que gira em torno dos 700 milímetros, para o que contribuíram as precipitações das últimas 72 horas, que foram tão excelentes, que fizeram verter um açude e quase encheram outro.

“Não tenho do que reclamar. Pelo contrário, agradeço a Deus por essas chuvas que salvaram, literalmente, a minha lavoura”, diz Antunes, que terá, pelos próximos meses, pasto nativo para os seus caprinos e bovinos.

QUIXADÁ RADICALIZA E FECHA TUDO

No fim da tarde de ontem, o prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira, baixou um decreto, com sete páginas, determinando o fechamento total das atividades econômicas em toda a geografia daquele município do Sertão Central cearense.

O decreto de Silveira interdita, até, as atividades essenciais, como a do comércio de alimentos (supermercados) e de medicamentos (farmácias).

As vendas nesses estabelecimentos só podem ser feitas – de amanhã, domingo, 16, até o domingo seguinte, 23, por e-commerce, ou seja, pela internet ou pelo telefone, com pagamento por meio de cartão de crédito, um instrumento de que nem toda a população quixadaense dispõe.

A decisão radical do prefeito Ricardo Silveira está na contramão da decisão do governador do Estado, Camilo Santana, que no mesmo fim da tarde de ontem, assinou decreto ampliando o horário de funcionamento das lojas de rua e de shopping e, também, dos restaurantes e bares.

Silveira alega que, em Quixadá, tem subido o número de infectados pela Covid-19, e a decisão de fechar tudo é para conter a propagação do vírus.



A população de Quixadá e seus comerciantes estão a protestar, mas em vão, at-e agora.

Haverá prejuízo para todos, inclusive para o prefeito.