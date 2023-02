Projeto de Danilo Fortes que tira poder das agências recebe críticas

Atenção! A Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática (Feninfra) tem grande preocupação com a emenda proposta pelo deputado federal Danilo Fortes (União-CE) que retira o poder decisório das diretorias colegiadas dos órgãos reguladores, como a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Na avaliação da presidente da Federação, Vivien Mello Suruagy, a proposta criará insegurança jurídica, prejudicará os consumidores e afetará o ambiente de negócios no Brasil.

“O resultado dessa mudança, caso tenha sucesso, afetará investimentos em diversos setores essenciais da economia brasileira, inclusive a infraestrutura de telecomunicações, que depende de segurança regulatória para obter recursos, sobretudo nos projetos de longo prazo. Tememos que os novos projetos fiquem cada vez mais escassos e caros, afetando inclusive a empregabilidade”, afirma ela.

“A criação das agências reguladoras foi um grande avanço de toda a sociedade brasileira. A introdução de marcos regulatórios incentivou investimentos e geração de empregos. Essa proposta é um grande retrocesso”, complementa Vivien Suruagy.

Segundo a presidente, a emenda do deputado à Medida Provisória (MP) 1.154 que reestrutura a Esplanada dos Ministérios é um desvirtuamento do arcabouço legal que foi estabelecido no País e um dos grandes responsáveis pela expansão de diversos setores da economia, como o das telecomunicações.

“A emenda mexe nas leis das agências reguladoras e transfere o poder normativo para secretarias e conselhos ligados aos ministérios. É uma ideia que contraria completamente a tendência mundial de estabelecer marcos regulatórios corretos. As agências devem ser independentes para regular o mercado e defender os interesses dos consumidores, não importa o governo que tenha sido eleito”, ela ressalta.

Vivien Suruagy lembra que a Anatel – a primeira agência a ser criada, em 1997 – teve papel essencial na implantação de um novo modelo de telecomunicações no Brasil e esse legado não deve ser descartado. “Mesmo que, eventualmente, possamos discordar de algumas decisões da Anatel, a agência tem um papel essencial no fomento da ampla concorrência e para garantir a justa comercialização de serviços para os consumidores. Foi assim na privatização do setor e na implementação de todos os avanços nas últimas décadas, inclusive o 4G e 5G”, destaca.

“Os diretores das agências têm mandato, são indicados pelo governo, mas são sabatinados no Senado. É um processo transparente, que vem dando certo, mas que pode ser destruído por uma medida que acaba com o poder normativo das agências. Esperamos que o governo federal reconheça o papel dos órgãos reguladores e se oponha à medida”, finaliza Viven Suruagy.