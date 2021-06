Produção de trigo em Ibiapina sairá de 20 para 100 hectares

Alexandre Sales, empresário cearense que comanda o grupo agroindustrial Santa Lúcia, informa que o agricultor gaúcho Leandro Dal Molin Grisolfi, além de soja e milho, está também cultivando trigo em sequeiro na área de cerrado do município de Ibiapina, na Chapada da Ibiapaba, no Noroeste do Ceará.

As perspectivas da triticultura na Ibiapaba “são boas”, adianta Alexandre Sales, que acrescenta outra boa informação:

“Neste momento, em parceria conosco, Leandro Grisolfi está cultivando uma área piloto de apenas 20 hectares, mas no próximo ano essa área será multiplicada por cinco, ou seja, saltará para 100 hectares, ou mais”.

Toda essa área de terra cultivada de trigo e mais os 600 hectares que Grisolfi usa para plantar soja, milho e batata doce são arrendadas do agricultor Avelino Forte Filho.

A cultivar plantada em Ibiapina é a BR 264, desenvolvida pela Embrapa Trigo, que tem sede na zona rural de Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul.



A ideia de Alexandre Sales é transformar a Ibiapaba e a Chapada do Apodi em dois polos triticultores do Ceará para o abastecimento de seu complexo industrial, localizado em Maracanaú, que tem um moinho de trigo e uma fábrica de massas e, brevemente, terá também uma de biscoitos.

AGRÔNOMO: SOLO DA IBIAPABA É BOM PARA SOJA

Do alto de sua admirada experiência, o agrônomo José Maria Carvalho transmite a esta coluna uma mensagem, na qual não tem a menor dúvida do êxito do cultivo de soja no chão da Chapada da Ibiapaba. Ele está com a palavra:

“Os solos da Ibiapaba, da Chapada do Apodi e da Chapada do Araripe assemelham-se aos solos dos cerrados: altos, planos, bem drenados, apresentando acidez e baixa fertilidade.

“Corrigindo-se a acidez com calcário, e a fertilidade com fósforo e potássio, a exemplo do que se faz no cerrado, é possível produzir soja nessas três regiões do Ceará.

“O problema reside na estrutura fundiária, com a predominância de minifúndios. A soja, devido à automação e aos elevados investimentos em mecanização, exige uma boa extensão de área para que a produção em escala permita sua exploração econômica.

“Alguns anos atrás, no começo da exploração do cerrado baiano, o módulo mínimo para a exploração da soja girava em torno de 400 hectares. Hoje, com o aumento da produtividade das máquinas, esse parâmetro pode já estar alterado para a exigência de uma área menor”.

José Maria Carvalho tem quase nenhuma informação sobre a plantação de soja, milho e trigo que faz na Ibiapaba, em área de 600 hectares, o produtor gaúcho Leandro Dal Molin Grisolfi, mas sugere que ele procure a Embraja Soja, que tem um cultivar – o BRS – apropriado para as condições de solo e pluviosidade do Ceará.

Ele também adverte que a cultivar terá de ser submetido “ao stresse hídrico por causa dos veranicos que sempre ocorrem-na quadra chuvosa no Ceará”.

LEITE: TORTUGA MELHORA ALIMENTAÇÃO DO REBANHO

Na última década, a produção mundial de leite cresceu mais de 13%, alcançando 683 bilhões de litros, com o mesmo número de vacas ordenhadas 10 anos atrás.



O Brasil acompanhou, percentualmente, esse crescimento mundial.



No mesmo período, no Ceará, a produção de leite cresceu mais de 95%, chegando em 2020 à marca de 870,5 milhões de litros, apesar de haver enfrentado sete anos de seca, como informa o agrônomo e consultor em agropecuária, Zuza de Oliveira.

O aumento dessa produtividade por animal deveu-se às inovações, investimentos em biotecnologias, melhoramento genético do rebanho, assistência técnica, sanidade, alimentação de qualidade, parque industrial sólido, entre outros fatores, adianta ele.

Por sua vez, Liberato Lins de Oliveira, diretor Técnico Comercial da Tortuga – indústria de suplementos minerais utilizados, também, na alimentação do gado bovino leiteiro, localizada no Complexo do Pecém - informa que os produtos de sua empresa estão presentes, hoje, no alimento de 65 mil bovinos leiteiros no Ceará, razão pela qual quer celebrar, com toda a cadeia produtiva estadual, o Dia Internacional do Leite, que será comemorado amanhã, quarta-feira, 2.

Lins de Oliveira lembra que a Tortuga, que chegou em 2019 ao município de São Gonçalo do Amarante, é a principal produtora de suplemento mineral animal da América Latina, para o que sua fábrica dispõe da mais moderna tecnologia, além de um corpo de técnicos que apoiam o produtor no campo, “levando conhecimento para alavancar a produtividade do rebanho”.

A Unidade Industrial Tortuga no Pecém já produziu mais de 600 mil toneladas de suplementos nutricionais para todo o Norte e o Nordeste, e apoiou mais de 50 eventos de grande porte para o setor leiteiro no Ceará.

Seus produtos são também comercializados em todo o Brasil e nos demais países da América Latina.



ECONOMIA EM ALTA CONSOME MAIS ENERGIA

Até 20 dias atrás, não havia preocupação do ministério de Minas e Energia com a possibilidade de um racionamento de energia elétrica por causa dos níveis das hidrelétricas do Sudeste, Sul e Centro Oeste, que estão a cair.



Agora, a preocupação existe, e é grande.

O motivo é um só: a economia brasileira está crescendo em velocidade maior do que a imaginada pelo ministério da Economia, e precisa de energia para crescer mais, e essa energia começa a escassear por causa do crescimento da demanda e pela baixa pluviometria.

E quando todos imaginavam que chegaria ao fim a existência das usinas termelétricas movidas a combustível fóssil, eis que surge uma crise hídrica que manda para o espaço as boas esperanças, pois o poderoso lobby das termo está chegando com gosto de gás, de carvão e de óleo diesel, impedindo que as energias renováveis avancem em ritmo mais veloz.

Resultado: por causa dessa crise hídrica, o MME corre atrás do prejuízo e, por sua ordem, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) emitiu despacho para todas as termelétricas a carvão, a óleo e a gás, que já estão operando a pleno e produzindo uma energia bem mais cara do que a de fonte hidráulica, solar, eólica e de biomassa.

E mais: neste mês de junho, a bandeira das distribuidoras, que já é vermelha, passa a ser Vermelha 2, ou seja, daqui a 30 dias a conta da luz chegará ainda mais cara para todos os consumidores brasileiros.



O Ceará tem duas termelétricas a carvão e uma a gás, todas localizadas no Complexo do Pecém.

MERCADO LIVRE DE ENERGIA: UMA OPINIÃO

Diretor de Eficiência Energética do Sindicato da Indústria de Energia do Ceará, Paulo Siqueira, defendendo o Mercado Livre de Energia, costuma repetir:

“Assim como há pessoas que ainda apostam na Poupança como forma de investimento, ainda há potenciais consumidores do Mercado Livre que ainda não migraram, ou seja, ainda permanecem no Mercado Cativo”.

Siqueira explica melhor seu ponto de vista a favor doMercado Livre de Energia:

“As distribuidoras são as ‘lojas de conveniência’ da energia e, como sabemos, comprar nesse tipo de loja custa sempre um pouco mais caro. E o Mercado Livre é a opção mais barata para adquirir energia”.

COMUNICAÇÃO: VSM ESTÁ BEM NO RANKING

Com 32 anos de atuação no mercado, a VSM Comunicação Integrada, pilotada pelo jornalista Marcos André Borges, foi apontada pelo ranking do Anuário da Comunicação Corporativa 2021 como a agência líder do Norte-Nordeste.

O Anuário da Comunicação Corporativa é a principal publicação nacional do setor.

A propósito: recentemente, a VSM renovou parceria com duas grandes empresas: a MRV, maior construtora da América do Sul, e com o Shopping Parangaba, uma empresa do Grupo Marquise.

AJE ALMOÇA COM JOÃO KEPLER

Amanhã, às 12 horas, a Associação do Jovens Empresários de Fortaleza promoverá mais uma edição do Almoço Empresarial On-line.

O convidado será João Kepler, CEO da Bossanova Investimentos, que compartilhará seus conhecimentos com os associados da AJE.

RECEITA USA TECNOLOGIA PARA IMPOSTO DE RENDA

Segundo a Receita Federal, o número de contribuintes que, neste ano, apresentaram declaração de renda passará dos 34 milhões, maior do que os 32 milhões que a fizeram no exercício de 2020.

Para esse aumento, contribuiu o avanço da tecnologia empregada. O tempo médio de transmissão de cada declaração enviada pela internet é de, apenas, 3 segundos.

A Receita Federal do Brasil é um dos centros de excelência do serviço público brasileiro, como o são o IBGE, a Polícia Federal e o Ipea.

COPA AMÉRICA 2021, A INSENSATEZ

Má ideia é a realização da Copa América neste ano de 2021.

Ideia pior é a realizá-la no Brasil, que, como os demais países da América Latina, enfrenta uma pandemia que já matou mais de 460 mil pessoas.

Boa ideia será cancelar a Copa América deste ano.

Se ela se confirmar no Brasil, que se proíbam jogos aqui em Fortaleza.

AUMENTA O ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO

Uma boa notícia! O Índice de Confiança Empresarial do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) avançou 7,9 pontos em maio e alcançou 97,7 pontos.

É o maior nível desde março de 2014, que foi o último mês antes da recessão de 2014-2016.

No ano passado, o índice chegou a 97,5 pontos em setembro, mas depois disso, até o último mês de março, apresentou fase declinante.