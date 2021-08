Prioritária? Obras da Transnordestina quase parando

Atenção! Por mais que o bom ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, diga e repita que a construção da Ferrovia Transnordestina é uma prioridade do governo federal, a Transnordestina Logística, empresa concessionária, e sua controladora Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) dão mostras de crescente incredulidade.



As obras desse grande caminho de ferro, no lado cearense, estão devagar, quase parando, ao mesmo tempo em que as do lado pernambucano já estão paralisadas.



A empresa que executa os serviços no Ceará – a Construtora Marquise – está limitada à execução de pequenos trechos e, neste momento, produz menos da metade do que produzia até maio do ano passado de 2020.



Há, claramente, falta de recursos financeiros para dar mais velocidade à execução da Ferrovia Transnordestina, que é vital para a economia do Nordeste – a do Ceará, primordialmente.

Dos três contratos celebrados pela Marquise com a Transnordestina Logística, o Lote 1 (de Missão Velha a Lavras da Mangabeira, com 50 Km de extensão) está praticamente concluído; o Lote 2 (de Lavras a Cedro, também de 50 Km) ficará pronto até o fim deste ano; e o Lote 3 (até Iguatu) vem sendo executado a conta-gotas, segundo revelou a esta coluna um empregado da obra.

No pico da construção desses trechos, a Marquise chegou a dar emprego a 800 pessoas; agora, ela emprega menos de 500.

E a expectativa é de mais demissões. Que pena!

UMA SEMANA DE MUITA TENSÃO

Hoje, um punhado de entidades representativas do empresariado brasileiro – da indústria, da agropecuária e dos serviços – deveria divulgar um Manifesto à Nação, cujo texto explicitaria a preocupação do setor produtivo com a democracia e apelaria para a concórdia entre os três poderes da República, cujas relações estão gravemente abaladas.



Sobremaneira, causa inquietação a querela, que beira o rompimento, envolvendo o Executivo e o Judiciário (leia-se Supremo Tribunal Federal).

Os ânimos estão acirrados e deverão acirrar-se ainda mais ao longo desta semana, uma vez que a manifestação convocada para o próximo dia 7 de setembro – e incentivada pelo presidente Bolsonaro – promete ser multitudinária e provocar muito barulho em Brasília e na Avenida Paulista, na capital de São Paulo, onde, em local diferente, partidos de oposição ao governo, também autorizados pela Justiça e apoiados por sindicatos e movimentos sociais a eles ligados, prometem um ato do mesmo tamanho.

Preocupa o que poderá acontecer nesses eventos. Há razões de sobra para esse afligimento. Tomemos como exemplo a posição de policiais militares de São, da ativa e da reserva, que vêm sendo incentivados a participar da manifestação da Avenida Paulista.



Outra causa de aflição de quem produz e trabalha é a intenção de caminhoneiros de paralisar o país durante três dias, numa espécie de greve contra o STF, cujos ministros – segundo diferentes postagens nas redes sociais – eles querem ver cassados pelo Congresso Nacional.



E preocupa mais ainda a possibilidade de atos de depredação aos próprios do Congresso Nacional e ao STF, em Brasília.

Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, contou que o manifesto pela democracia, que seria divulgado hoje, não o será porque a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) quis inserir no texto “um ataque ao governo Bolsonaro”.



(Esta coluna apurou que um novo texto estava sendo elaborado para ser divulgado nesta terça-feira, 31, mas essa divulgação foi transferida para depois de 7 de setembro, quando se espera que os ânimos estejam acalmados.)

A posição da Febraban irritou os bancos públicos, tendo a Caixa Econômica e o Banco do Brasil anunciado que poderiam deixar a entidade. A mídia especulou que a decisão da Caixa e do BB foi tomada por exigência do presidente Bolsonaro, o que até agora não foi confirmado.

Assim, de tensão em tensão, o país convive com a crise, que é cada vez mais grave. Já se fala até em corrida aos supermercados para a provisão de alimentos, tendo em vista a possibilidade de uma greve dos caminhoneiros a partir do dia 7.

FOCO NOS HOSPITAIS BEM ADMINISTRADOS

Os hospitais têm sido, nos últimos três anos, um foco importante da atenção de fundos de investimentos nacionais e estrangeiros, os quais passaram a dar suporte a grandes grupos empresariais da área da saúde, que se expandem no Brasil.

O apoio desses fundos tem sido responsável pelo grande número de fusões e aquisições de empresas do setor.

Durante a pandemia da Covid-19, esse interesse aumentou, concentrando-se nos hospitais que, para além do seu porte físico, exibem gestão administrativa eficiente, mantendo equilibrados os seus custos de operação e no azul as suas finanças.

No Ceará, os hospitais privados são um bom exemplo de boa gestão, e tanto é assim que estão sempre no radar das grandes organizações de saúde e dos fundos de investimento que lhe dão suporte nos investimentos.

PARA ONDE VAI A CASA CEARENSE

Obra conjunta dos arquitetos Marcondes Araújo Lima e Ana Cecília Serpa Braga Vasconcelos, acaba de ser lançado um livro muito interessante para estudantes de arquitetura e historiadores – o “Casa Cearense: lugar, identidade, sustentabilidade”.

É uma pesquisa que leva o leitor a uma viagem, cuja primeira etapa começa com a pergunta “De onde vem a casa cearense?”, depois segue com “Nossa Casa – nosso canto no mundo”, vai adiante com “Casa de Fazenda – raiz de nossa identidade”, avança com “A Casa Cearense do campo para a cidade” e conclui, na oitava parte, com outra pergunta: “Para onde está indo a Casa Cearense?!”.

Os autores escrevem o seguinte logo no prefácio, intitulado “Conceito”:

“Tratar a Casa Cearense transcende a coisa física, edificada, o espaço físico, dimensional. Ao contrário, focamos a realidade invisível – no sentir, no bem-estar, no bom estado de tranquilidade, amor familiar, sossego e paz. (...) Verificamos na Casa Cearense essa mutualidade entre o cuidado do morador com sua Casa e o cuidado da sua Casa com o morador, assegurando-lhe confiança, liberdade, pertencimento, liberdade, proteção, intimidade."

WIRELINK REFORÇA A CIBERSEGURANÇA

Há 25 anos de atuação no mercado de telecom, com 40 mil Km de fibra ótica, cobrindo 400 cidades brasileiras, a cearense Wirelink – desde julho passado controlada pela EB Capital – celebrou parceria com a norte-americana Fortinet, desenvolvedora e comercializadora de softwares e de produtos e serviços de cibersegurança, e com a israelense Check Point, também especialista em segurança para a internet.

As duas multinacionais ampliarão os serviços de Cybersecurity da Wirelink, que tem, entre seus clientes, alguns pesos pesados como Vale, M. Dias Branco e Pague Menos.

TODOS A FAVOR DO BRASIL

Presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, José Antônio do Nascimento Brito, que tem estreitas ligações com políticos e empresários do Ceará, disse ontem a esta coluna que todo o empresariado nacional “está a favor do Brasil”.

“Estamos exaustos de um noticiário cotidiano, produzido em Brasília, onde todos se esbofeteiam o dia inteiro. O Brasil precisa, urgentemente, de um projeto estratégico. O mundo está mudando e nós estamos andando para trás”.

Nascimento Brito é um dos signatários do manifesto que várias entidades empresariais do país, encabeçadas pela Fiesp, deveriam lançar hoje à Nação.

INSTITUTO ATLÂNTICO VALIDA PROJETO ESTRANGEIRO

Instituição de Ciência e Tecnologia, sem fins lucrativos, voltada para a promoção da inovação, pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia da Informação e Comunicação, o Instituto Atlântico está a finalizar o projeto Mesh Connect, selecionado pelo programa Frida, que faz parte do Registro de Endereços da Internet para a América Latina e o Caribe (LACNIC), entidade internacional que tem como objetivo contribuir para a consolidação de uma Internet global, aberta, estável e segura.

Os testes, que o Instituto Atlântio realizou em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, permitiram validar a solução com a ampliação do sinal de acesso à internet em áreas que não dispõem de nenhuma forma de conexão.

Além disso, outro grande diferencial do sistema é a possibilidade de ser usado em situações de desastres naturais em que a infraestrutura principal de telecomunicações seja comprometida.

NOVO MARCO DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

Ontem, o presidente do Sindicato da Indústria de Energia do Ceará (Sindienergia), Luís Carlos Queiroz, e diretores da entidade reuniram-se com empresários da indústria e da agropecuária, aos quais explicaram o futuro próximo do setor energético tendo em vista a aprovação, pela Câmara dos Deputados, do novo Marco Legal da Geração Distribuída, que é a gerada no local de consumo ou próximo a ele, sendo válida para diversas fontes de energia renováveis, como a solar fotovoltaica e a eólica.

Os dirigentes do Sindienergia disseram que o novo marco terá imediata repercussão na energia solar fotovoltaica. E citaram o Ceará como exemplo: dos seus 184 municípios, 181 já têm projetos de autogeração instalados sobre telhados de residências e comércios.

O Novo Marco Legal da Geração Distribuída, que foi encaminhado para apreciação do Senado, mudará radicalmente o mercado de energia, pois o consumidor estará livre para gerar (até 5 MW) e consumir sua própria energia, desvinculando-se de sua atual relação com a empresa distribuidora.

Jorge Parente, que participou da reunião com os diretores do Sindienergia, disse à coluna que esse sindicato, apesar de pouco tempo de existência, é um dos que, no Sistema Fiec, mais têm crescido, registrando, neste momento, 58 empresas associadas.

HIDROGÊNIO VERDE NA CNI

Por falar em Jorge Parente, que é vice-presidente do Conselho de Sustentabilidade da CNI: ontem, a pedido do seu presidente, Marcelo Thomé, que preside a Federação das Indústrias de Rondônia, ele comandou a reunião mensal do colegiado, durante a qual dois temas importantes foram tratados, um dos quais de interesse direto do Ceará, o Hidrogênio Verde.

Foi revelado que, entre as empresas estrangeiras com interesse em implantar usinas de H2V no Ceará, uma delas, de origem francesa, já decidiu localizar seu empreendimento em Acaraú.

Será um projeto combinado, segundo Jorge Parente, ou seja, sua usina de H2V será movida por energia eólica produzida dentro do mar (offshore).

Sobre a oferta de água para a produção do Hidrogênio, não houve informação.

O segundo tema de relevância foi o Pacto Verde Europeu, sobre o qual esta coluna, na semana passada, deu detalhe, um dos quais este: até 2030, a União Europeia reduzirá em 55% a emissão de CO2 e, a partir de 2050, essa emissão será zerada.