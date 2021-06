Primeira empresa do Polo Químico de Guaiúba entra em teste

Concluído o trabalho de energização de seu parque fabril, executado pela B&Q Energia, a Intraplast, primeira planta do Polo Químico de Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza, está iniciando os testes de seus equipamentos e máquinas.

Beto Chaves, CEO da Intraplast, informa que o início de produção da fábrica – que produzirá embalagens termo formadas para bolos e pães – começará nos primeiros dias de julho.

Na implantação de sua nova fábrica, que tem 5 mil m² de área, cinco vezes maior do que sua atual unidade no Parque Dois Irmãos, em Fortaleza, a Intraplast investiu R$ 10 milhões.



A fábrica de Guaiúba criou 70 novos empregos diretos; na sua expansão, programada para 2022, a Intraplast, cuja área construída dobrará para 10 mil m², chegará a 120 funcionários.

Empreendimento sonhado pelo Sindicato da Indústria Química do Ceará, o Polo Químico de Guaiúba terá, nas próximas semanas, mais três indústrias, as cearenses Forfix (tintas e colas) e Madeireira Giovani (tudo feito de plástico) e a paulista Wana Química (matéria-prima para tintas, cosméticos e saneantes).



Inaugurada em junho de 2018, a área física a ser ocupada pelo Polo Químico de Guaiúba receberá 27 empresas dos diferentes segmentos do setor, cujos investimentos são estimados em R$ 95 milhões, devendo gerar cerca de dois mil empregos diretos

A infraestrutura do polo foi executada pelo Governo do Estado por meio da Adece.

Na implantação da malha rodoviária interna, na sua pavimentação e na sua drenagem e, ainda, na instalação de sua rede elétrica, o Governo do Ceará investiu R$ 10 milhões.