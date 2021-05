Poupança Caixa fecha trimestre com R$ 368 bilhões

Foram divulgados hoje os resultados financeiros da Caixa Econômica Federal relativos ao primeiro trimestre deste 2021.

O primeiro e relevante destaque é o da sua Carteira de Crédito, que fechou o primeiro trimestre com um saldo de aplicações de R$ 799,6 bilhões, um crescimento de 14,3% em 12 meses, mas um salto de 799,6% em relação ao primeiro trimestre do ano passado de 2020.

O Lucro Líquido do primeiro trimestre de 2021 alcançou 4,6 bilhões, o que representa um aumento de 50,3% em 12 meses e de 4,6% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado.

A Caixa fechou o primeiro trimestre de 2020 com 107 milhões de contas digitais, 31 milhões de CPFs únicos no PIX, 233% de crescimento em transações digitais em relação a 2019 e com R$ 824 milhões movimentados via QR Code e cartão virtual.

O saldo da conta de poupança da Caixa no primeiro trimestre ficou em R$ 368,5 bilhões, uma evolução de 14,8 em 12 meses.