Política de Recursos Hídricos está errada, diz agrônomo

Na fazenda do agrônomo e agropecuarista José Maria Pimenta, em Quixeramobim, choveu – de janeiro até abril deste ano –o equivalente a 432 milímetros.

Ele chama a atenção, porém, para a pluviometria de Fortaleza, que, somente no recente mês de abril, marcou 430 milímetros.

Com base nesses números, Pimenta – que foi presidente da Ematerce – sentencia:

“Podemos perceber que está errada a atual política de recursos hídricos do governo do Ceará, que quer levar a água do Sertão Central para Fortaleza. É a mesma coisa que fazer a transfusão de sangue do anêmico para o corado. Temos de mudar isso.”

Na opinião de Pimenta, “a Região Metropolitana de Fortaleza tem de ser abastecida, exclusivamente, pelas águas do Projeto de Integração do São Francisco, que serão, nos próximos três anos, complementadas pelas da usina de dessalinização”.

Ele prossegue: “As águas do Sertão Central, que já são poucas, devem ser usadas na irrigação para a produção de alimentos para a população e de forragens para a pecuária leiteira”.



José Maria Pimenta aproveitou a conversa para contar um fato:

Há, exatamente, 13 anos, um engenheiro da Ferrovia Transnordestina visitou-o em sua fazenda e ofereceu R$ 6 mil de indenização por uma área de 16 hectares dentro da qual passariam os trilhos daquela estrada de ferro.

A oferta foi aceita na hora, surpreendendo o engenheiro, que perguntou:

“Mas por que o senhor aceitou nossa oferta, sem fazer qualquer contraproposta?”.

Pimenta respondeu de bate-pronto:

“Por um motivo simples. Daqui a 20 anos, vocês não terão construído essa ferrovia”.

Ontem, lembrando o ocorrido, José Maria Pimenta fez os cálculos e disse à coluna:

“Já se passaram 13 anos, e não há o menor sinal de que passará trem na minha fazenda”.

AGRICULTURA: MAIS VERDE É MAIS CARO

Na sexta-feira passada, último dia de abril, milhares de agricultores franceses fecharam o trânsito em Estrasburgo, onde está a sede do Parlamento europeu. Eles exibiam faixas com frases como estas: “Mais verde é mais caro”, “Não à tecnocracia”, “Viva o bom senso camponês”.

O protesto foi contra a nova Política Agrícola Comum Europeia, que entrará em vigor em 2023 e que torna mais rígida a legislação ambiental, complicando a vida do agricultor francês.



Regis Molenat, um agrônomo e produtor francês com estreita ligação com o Ceará – ele produz tomate na Ibiapaba em sociedade com o fruticultor Edson Brok.

Na França, Molinat cultiva e comercializa tomates na região de Marseille, no Sul do país, onde reside.



Ele comentou sobre o assunto em uma rede social. Eis sua opinião:

“Existem dois tipos de cidadão com uma visão de mundo bem diferente. Chamamos uma categoria deles de ‘bobos’. São esses intelectuais com pouca noção do terreno, querendo orientar a produção ‘por um mundo melhor’. Os outros, incluindo os produtores rurais, são os que trabalham no dia a dia para sustentar a população”.

Regis Molenat conclui assim sua curta reflexão:

“Não existem no mundo pessoas querendo destruir a própria casa, ou produtores querendo destruir a natureza. Temos o mesmo objetivo: convencer a maioria da população de que os agricultores são os que cuidam da natureza, no mundo”.

JUSTIÇA TRABALHISTA BATE RECORDE NO BRASIL

Ricardo Amorim, economista e consultor muito demandado por grandes empresários (ele falará quarta-feira, 5, às 17 horas, para industriais da Fiec), divulgou em rede social que o Brasil registrou em 2019, ou seja, após a promulgação da Reforma Trabalhista, 1,5 milhão de processos na Justiça do Trabalho.

Nos Estados Unidos, registraram-se 110 mil processos; em Portugal, 72mil; na França, 52 mil.

Há algo errado com a Justiça Trabalhista no Brasil.

Ou com o Brasil.

CAPRINOCULTURA OLHA A AMAZON BRAINFOREST

Se realmente vingar a notícia de que a norte-americana American Brainforest implantará, na cidade de Russas, uma fábrica de leite de cabra em pó, a caprinocultura cearense dará um salto tecnológico.



Por enquanto, a produção de leite de cabra ainda é pequena no Ceará. Há poucas unidades industriais que beneficiam o leite caprino, e uma delas é a Cambi, do agropecuarista José Antunes Mota, cuja produção, usando tecnologia portuguesa, atende à demanda, que é crescente.

Além do leite de cabra em pó e da água de coco em pó, a Amazon Brainforest observa outros setores da agricultura cearense com perspectivas de crescimento, podendo alargar o horizonte dos seus investimentos.



UM CURSO DA SUDENE PARA OS PREFEITOS

Alô, senhores prefeitos cearenses! A Sudene promoverá, para vossas excelências e para seus secretários, de 6 de julho a 5 de agosto, o curso “Programa Liderando para o Desenvolvimento”.

Gratuito, o curso será ministrado pelos professores da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), através de cujo site devem ser feitas as inscrições dos interessados (provavelmente, a maioria dos prefeitos está mais interessada em assuntos menos complexos).

O comunicado que a Sudene encaminhou a esta coluna diz que essa “iniciativa, inédita e gratuita, tem o objetivo de proporcionar uma formação de alto nível, voltada para setores estratégicos”.



E assinala que “o programa vai contar com aulas ao vivo e especialistas reconhecidos nacional e internacionalmente, com a finalidade de promover o desenvolvimento local e melhorar a entrega de políticas e serviços públicos aos cidadãos”.

CAIXA FAZ CHOVER NO CEARÁ

Informa a Caixa Econômica Federal: de janeiro de 2020 até agora, a Caixa pagou R$ 12 bilhões em benefícios sociais, INSS e FGTS no Ceará.



Os cearenses receberam, também, via Caixa, R$ 16 bilhões oriundos do auxílio emergencial.

Foram liberados, também no Ceará, R$ 2,3 bilhões em crédito pessoal.

COPOM SUBIRÁ 4ª FEIRA A TAXA SELIC

Na próxima quarta-feira, dia 5, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) fará mais uma reunião.

Todos os economistas e analistas do mercado apostam numa nova alta da taxa básica de juros Selic, hoje em 2,75% ao ano.

Há uma dúvida sobre se a alta será de 0,5% ou de 0,75%.

Causa: a inflação, cuja curva segue em aclive.

BRISANET VÊ BLOCO NORDESTE DO LEILÃO 5G

Já se sabe que o leilão da Tecnologia 5G, marcado para o próximo mês de julho, será dividido em blocos.

Haverá o Bloco Nordeste, cujo desenho geográfico, para fins desse leilão, ainda é desconhecido.

Uma fonte desta coluna confirma que a cearense Brisanet, incluída pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) entre as maiores do país, participará do leilão, de olho exatamente no Bloco Nordeste.

Como esta coluna já antecipou, a Brisanet, segundo seu fundador, sócio majoritário e CEO José Riberto Nogueira, pretende abrir seu capital. Mas não será agora.

NAS REDES SOCIAIS, TUDO PODE

No Brasil, está tudo politizado, principalmente as redes sociais, nas quais se vê e lê de tudo – e quase tudo de origem suspeita.

Há pessoas que, pertencendo a um dos dois lados da questão – a extrema esquerda e a extrema direita – estão a dedicar-se ao esporte de falar mal das que estão do lado oposto. E vice-versa.

Nesse detestável afã, encaminham para outrem toda e qualquer mensagem que recebem, sem apurar se é verdadeira ou não (na maioria dos casos, são falsas).



Qualquer menino de 15 anos, com elementares conhecimentos de informática, terá facilidade para seguir as pistas deixadas por estafetas de mentiras, encontrando-os, identificando-os e denunciando-os à Polícia.



MINISTRA ANUNCIA: VAI SUBIR PREÇO DO OVO

Informa a própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina:

Por favor de soja e milho, insumos que entram na composição da ração animal, o preço do ovo vai subir.

O ovo é, hoje, a melhor opção para o brasileiro mais pobre, tendo em vista o encarecimento do peço da carne de boi e, também, da carne de frango.

“É um problema mundial”, justifica a ministra, para quem a saída é “plantar mais milho”, e a partir de agora.

Problema: falta chuva nas áreas produtoras de MS, PR e SC.

ESPANHA QUER APROVAÇÃO DO ACORDO COM MERCOSUL

Pedro Sanchez, primeiro-ministro da Espanha, pediu por carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que desbloqueie o acordo da União Europeia com o Mercosul.

Datada de 30 de abril passado, a carta de Sanchez salienta a importância estratégica do continente latino-americano, onde cresce a influência da China.

Mas há resistência na Europa ao acordo com o Mercosul, a começar pela França, cujo governo, escudando-se numa política de altos subsídios para o setor agrícola, discursa contra as queimadas na Amazônia para justificar seu veto ao acordo.

E assim caminha a humanidade e seus governos.