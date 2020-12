Plataforma da Fiec quer fazer do Ceará polo da Indústria 4.0

Mais uma vez, a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), assume seu papel de protagonista da economia estadual, oferecendo ao seu governo e à iniciativa privada a Plataforma para o Desenvolvimento Industrial Cearense.

Trata-se de uma proposta, detalhada em 200 páginas e elaborada em só 90 dias por algumas das melhores e mais lúcidas inteligências da academia, do empresariado e do setor público do Ceará, cujo objetivo é bem claro:

Fazer do Estado um polo da indústria 4.0, um centro de inovação tecnológica, um núcleo de grandes negócios, um cluster de empresas industriais estreitamente relacionadas e, também, conectadas a outros setores da atividade econômica, como a agropecuária, o comércio e o serviço.

Coordenado pelo economista Lauro Chaves, professor da Uece e doutor em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona, a plataforma estabeleceu nove linhas estratégicas sobre as quais orientará as ações públicas e privadas.

São elas: integração das cadeias produtivas e territórios; aperfeiçoar a governança corporativa; inovar e elevar o valor adicionado; internacionalizar a indústria; qualificar seu capital humano. Melhorar o ambiente de negócios; diversificar a estrutura de capital, próprio e de terceiro, com acesso aos mercados nacional e internacional; articulação com o setor público; fomento à inteligência competitiva.

Em um ponto – a internacionalização – a plataforma terá dificuldade, mas por culpa do próprio governo brasileiro, que mantém fechada a economia nacional.

Entre 141 países, o Brasil tem a segundo menor corrente de comércio. Mas o Ceará e sua elite empresarial industrial pode erguer-se contra esse retrocesso.

“As empresas brasileiras somente vislumbram o mercado externo quando há crise no Brasil, ou em face de um câmbio muito favorecido”, afirma com razão o documento da Fiec.

Mais: “O Ceará ocupa a 14ª colocação no ranking nacional de exportações e importações, em dólar, o que representa apenas 1% das exportações e importações brasileiras. A corrente de comércio do Ceará somou US$ 4,622 bilhões em 2019, correspondendo a 0,3% sobre o PIB brasileiro e 11% do PIB do Ceará desse ano”.

É muito pouco, e o desafio da plataforma é mudar esse quadro em curto espaço de tempo.

Assim, repetindo o que disse segunda-feira Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, “que venha o futuro”.



EM AÇÃO



Será sábado, 12, a partir das 12 horas, no Hotel Gran Marquise, o Leilão Filantrópico de Obras de Arte Amigos em Ação, promovido anualmente pela Alessandro Belchior Imóveis para arrecadar fundos para a campanha Amigos em Ação, que sempre em dezembro recolhe alimentos doados para distribuição a instituições de caridade, entre as quais a Santa Casa de Misericórdia e o Lar Torres de Melo.

BOLSAS

Na Europa, o dólar perde força diante da libra porque é possível que nesta quarta-feira, em Bruxelas, o governo do Reino Unido e a a União Europeia cheguem a um acordo sibre o Brexit. O petróleo sobe um pouco nesta manhã.

E dos EUA chegam notícias de que democratas e republicanos podem, finalmente, entender-se sobre novos estímulos para a acelerar a retomada da economia.

As bolsas europeias registram altas.

Neste ano, o leilão terá 78 obras de artistas plásticos cearenses, que desde o dia 19 de novembro estão expostas no hall da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza.

A campanha Amigos em Ação espera arrecadar neste ano 30 toneladas de alimentos.

CONFRATERNIZAÇÃO

Amanhã, às 18 horas, em evento que será transmitido pela TV Diário, a Unifor promoverá sua tradicional Celebração Ecumênica de Natal.

O padre Tiago Berberth e o pastor Jorge Coelho ministração a celebração, que celebrará o nascimento de Jesus Cristo e a confraternização da humanidade.

A TV Unifor (Canal 181 da Net-Claro) também a transmitirá ao vivo.



ESTRATÉGIA

Gigante brasileira do setor, a BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, anunciou ontem seu plano estratégico Visão 2030.

Pelos próximos 10 anos, a BRF pretende ter uma receita de R$ 100 bilhões anuais, para o que investirá, no período, R$ 55 bilhões. Ela a dona das marcas Sadia, Perdigão e Qualy.

PAÍS DECENTE

Pelo que se lê e ouve, será um espetáculo de clara baixaria política a eleição dos novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que se realizará no dia 1º de fevereiro de 2021.

É possível que sejam eleitos até indiciados em casos de corrupção apurados pela Lava Jato.

Com a maioria dos políticos que estão aí, tornar o Brasil um país decente é uma tarefa muito difícil.