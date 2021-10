Planalto leva Fiec e Hub H2V do Ceará à COP como boa notícia

Do ponto de vista político, o convite do Ministério do Meio Ambiente, que coordena a delegação do Brasil na Conferência da ONU para Mudanças Climáticas(COP 26) a realizar-se de 1 a 12 de novembro próximo, à Fiec para apresentar, naquele evento, o projeto do Hub de Hidrogênio Verde do Ceará, garantirá no mínimo uma boa notícia do governo brasileiro para o universo que trata da defesa do meio ambiente.

Embora a proposta do Hub do H2V na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém seja, por enquanto, só uma positiva e maravilhosa expectativa, os memorandos de entendimento celebrados nos últimos dias pelo Governo do Ceará com grandes empresas multinacionais sinalizam que é muito grande a possibilidade de se efetivarem os bilionários investimentos anunciados pelo governador Camilo Santana e pelo seu secretário de Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior.

“Se a metade dos investimentos projetados for implementada, teremos dado um salto gigantesco numa área da tecnologia em que alguns países ricos ainda tateiam na busca por investidores”, tem dito e repetido Maia Júnior, que, pelo lado do governo, lidera o esforço de atração de empresas e capitais interessados na produção, aqui, do que já se chama de energia do futuro.

A Fiec, parceira do governo estadual nessa empreitada, tem sido, digamos assim, eficiente relações púbicas do Hub do H2V do Ceará, tomando para si o protagonismo de sua divulgação em diferentes auditórios e por variados meios de comunicação.

Isto tanto é verdade, que a decisão do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, de convidar o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, para integrar a comitiva brasileira na COP 26, oferecendo-lhe 15 minutos para a apresentação do projeto, não causou surpresa do ponto de vista técnico.

Mas, do ponto de vista político, o convite embute a leitura de que, precisando de algo concreto para ratificar suas posições a favor da descarbonização do país, o Palácio do Planalto não teve dúvida de incluir o projeto do Hub do H2V do Ceará no seu rol de boas notícias a serem transmitidas durante a COP 26.

Tendo de estar presente nos Emirados Árabes, na mesma época, integrando a missão empresarial da Confederação Nacional da Indústria que visitará a Feira Mundial de Dubai, Ricardo Cavalcante elegeu o engenheiro Joaquim Rolim, coordenador do Grupo de Energia da Fiec, para fazer a apresentação do Hub do H2V. Rolim fala inglês.

A presença do Ceará, um estado governado por uma estrela do PT, Camilo Santana, na COP 26 certamente atrairá, de forma positiva, a atenção da mídia, que tem sido contra qualquer ideia ou projeto do governo Bolsonaro em qualquer área, máxime na ambiental.

INSTITUTO LUIZ GIRÃO FINANCIA NOVILHAS LEITEIRAS

Braço social da Betânia Lácteos para promover e desenvolver a pecuária de leite no semiárido nordestino, o Instituto Luiz Girão dá sequência ao Projeto Nordeste Leiteiro, agora com o programa de financiamento de novilhas para pequenos produtores que fornecem para a empresa.



A iniciativa é resultado de parcerias do Instituto com instituições financeiras para, entre outros objetivos, financiar novilhas leiteiras de alto padrão genético sem comprometer o capital de giro do negócio do produtor.



Em maio deste ano, foram financiados pelo programa 81 animais para 13 pequenos produtores de leite da Betânia Lácteos.

UM PARQUE SOLAR EM ABAIARA

Foi aprovado pela Sudene o projeto de implantação de um parque de geração de energia solar no município cearense de Abaiara, na região do Cariri, no Sul do Ceará.

Segundo comunicado encaminhado a esta coluna pela Sudene, o parque – a ser implantado pela empresa Lightsouce Milagres Geração de Energia Ltda – terá potência de 163,7 megawatts e absorverá investimento total de R$ 782 milhões, dos quais R$ 422,9 milhões serão financiados pelo Fundo de Investimentos do Nordeste, o Finor, e pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FDNE.

Esse complexo solar, ainda de acordo com a Sudene, vai gerar 800 empregos diretos durante a fase de sua construção. O projeto também gerará renda aos proprietários das terras em que o parque solar será construído.

FIEC PRESTIGIA BOLSONARO E MARINHO

Amigo pessoal do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante, não só esteve presente ao evento de lançamento do Edital de Licitação para as obras de construção do Ramal do Salgado, ontem, em Russas, como levou consigo uma grande comitiva de empresários da indústria e da agropecuária.

Mais: em Russas, Ricardo Cavalcante rasgou elogios ao governo do presidente Bolsonaro, agradecendo-lhe por recentes medidas que beneficiam o desenvolvimento econômico do Nordeste, como as que facilitaram a renegociação de antigas dívidas de empresas da região com o Finor e as que permitirão a construção dos ramais do Apodi e do Salgado, as últimas do Projeto São Francisco de Integração de Bacias

O presidente da Fiec e o presidente Bolsonaro abraçaram-se e posaram para fotos.

TIM PRIVILEGIA COLABORADORES MAIS IDOSOS

Em 2030, pela primeira vez em sua história, o Brasil terá um número maior de idosos do que de crianças.

Surge, então, a pergunta: o mercado de trabalho está preparado para o envelhecimento da população?

A TIM, uma das operadoras de telecom no país, garante que sim, no que depender dela.

A TIM acaba de aderir ao Fórum Gerações e Futuro do Trabalho, que reúne empresas preocupadas com a inclusão de profissionais de diferentes idades em oportunidades de emprego.

A operadora lançou ainda um programa interno em que os próprios funcionários podem indicar pessoas com mais de 45 anos para vagas na empresa.

No ano passado, a taxa de desemprego de pessoas com 50 anos ou mais chegou ao seu nível mais alto, ultrapassando 7% pela primeira vez desde 2012, segundo dados do IBGE.

CAPITALIZAÇÃO CRESCE NO CEARÁ

Apesar do período ainda desafiador para os negócios, em razão do impacto econômico provocado pela pandemia na renda da população, o mercado de títulos de capitalização do Ceará arrecadou, de janeiro julho deste ano, R$ 268 milhões, crescimento de 9,3% sobre igual período de 2020, segundo a Federação Nacional de Capitalização (FenaCap).

O desempenho do Ceará foi superior ao registrado na região Nordeste, que teve alta de 4,35% no período.

Entre prêmios e resgates, foram injetados R$ 228 milhões na economia local no período.

BOLSAS EM BAIXA POR CAUSA DA EVERGRANDE

Bolsas da Europa abriram nesta quinta-feira no vermelho por causa das notícias vindas da China, onde a Evergrande, gigante da construção civil e do mercado imobiliário, voltou a comercializar ações, mas com queda de 14% no seu valor.

A Evergrande não honrou, pela terceira vez consecutiva, o pagamento dos juros de sua dívida, deixando preocupados os investidores.

As vendas de imóveis da Evergrande recuaram mais de 90%.