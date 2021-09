Placas de aço da CSP na indústria naval da Itália

Festa na Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP)! Sua usina foi aprovada em auditoria para receber a Recertificação Naval e PED AD2000 (Vasos de Pressão).

Essas recertificações, obtidas no recente mês de agosto, mantêm a CSP credenciada para fornecer placas de aço ao exigente mercado de construção naval da Itália e para a fabricação de vasos de pressão no mercado europeu.

A auditoria foi realizada pela certificadora RINA (Certificação Naval para o Mercado Italiano) e resultou na recomendação, qualificando, novamente, as placas de aços e o processo produtivo da CSP.

O analista de Desempenho e Gestão da CSP, Douglas Feijó, diz que a busca contínua por excelência foi determinante para alcançar os resultados.

“O auditor da RINA destacou a segurança pela qual passam os controles operacionais, garantindo a alta qualidade do produto final da CSP”, explicou ele.

As auditorias foram realizadas, em sua maior parte, de forma remota, seguindo as recomendações de prevenção à Covid-19 e a decisão da CSP de privilegiar a vida.

A auditoria da certificadora TUV também seguiu esse modelo híbrido.

“O Auditor da certificadora TUV (auditoria de manutenção da certificação PED AD-2000) destacou, na reunião de encerramento da auditoria, que a evolução da maturidade do sistema de gestão da CSP é nítida, tendo em vista que é o 6º ano seguido que ele realiza auditoria na CSP”, destaca Douglas Feijó.

A CSP é a primeira e única siderúrgica do Brasil, até o momento, que produz placas de aço de 300 milímetros, que são transformadas em chapas grossas para uso estrutural, principalmente na indústria naval.

Em 2020, a CSP desenvolveu 30 aços de alta tecnologia (HTS), chegando a 117 no total. Hoje, a empresa comercializa mais de 300 aços ao carbono.

Outras importantes certificações recentes foram obtidas pela siderúrgica, ampliando as suas possibilidades no mercado. Em 2021, a usina recebeu a Certificação de Conteúdo Local ANP, que qualifica a indústria cearense a fornecer placas de aço para a indústria de Petróleo e Gás Natural no Brasil.

A usina da CSP também conquistou a recertificação ambiental ISO 14.001:2015. Os produtos da CSP conquistaram ainda as certificações de Qualidade (ISO 9001), Meio Ambiente (ISO 14001) e de Alta Tecnologia (International Automotive Task - IATF, Maxion Wheels, Siemens Gamesa, Caterpillar e Scania).