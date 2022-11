Pimentão da cearense Itaueira ganha prêmio de QR Code

Festa na Itaueira Agropecuária, que ganhou o Prêmio Automação da GS1 Brasil na categoria Aplicação de Mercado, com o projeto de QR Code na linha de Pimentão.

A empresa cearense – com fazendas de produção no Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Bahia – foi premiada como a primeira de produtos alimentícios do Brasil a inserir o código 2D, com informações variáveis, incluindo as rastreamento, na sua linha de produção.

A implementação foi na linha de Pimentão Block REI, na unidade da Itaueira em São Benedito, na Chapada da Ibiapaba.Essa unidade tem área de 15 hectares e é totalmente protegido por estufas. Seu sistema de irrigação por gotejamento é controlado por sensores. São utilizados somente defensivos orgânicos.



O Prêmio de Automação da GS1 Brasil à itaueira foi entregue em São Paulo.

“Estamos muito orgulhosos por esta conquista! Para nós da Itaueira é um grande reconhecimento sermos os primeiros a implementar esse processo em uma empresa do setor da agropecuária. O Prêmio Automação da GS1 Brasil faz uma homenagem à criatividade e ao esforço das empresas e dos profissionais brasileiros que apostam na automação e na padronização para aprimorar a sua gestão. Ficamos honrados em participar do evento”, disse Caito Prado, diretor Comercial da Itaueira.

A tradicional comemoração, que faz parte da história da GS1 Brasil desde 1998, acontece sempre em novembro.

A festa deste ano contou com mais de 700 convidados.