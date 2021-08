Pesca do Atum, nova fronteira da economia do Ceará

Houve um tempo, e não faz muito, que o setor pesqueiro do Ceará, de tão poderoso, movimentava uma frota de 5 mil barcos, a maioria lagosteiros.

Hoje, essa frota está reduzida a 2.700 embarcações, e todos eles – do ponto de vista tecnológico – ultrapassados.

Mas os projetos da Economia do Mar – para os quais estão voltadas a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado e a Federação das Indústrias (Fiec) – deverão mudar esse quadro no médio prazo.

Para começar, a captura e o beneficiamento do atum estão aí como uma nova fronteira do setor, que ganhou a presença da gigante espanhola Crusoé.



A perspectiva é de que a atual frota de barcos atuneiros seja modernizada, com a utilização de embarcações de alumínio, com alta tecnologia embarcada a ponto de localizar, por radar, os cardumes de tunídeos.



O presidente da Fiec, Ricard Cavalcante, entusiasmado com as perspectivas que se abrem para a indústrias da pesca e do beneficiamento do atum – um dos mais nobres e consumidos peixes do mundo, não tem dúvida de que a Economia do Mar é outra excelente alternativa para o futuro próximo do Ceará e dos cearenses.

Ele sonha com a instalação de uma Escola de Pesca para a formação e qualificação dos pescadores cearenses.

MUÇARELA: CAMPANHA CONTRA A CLANDESTINIDADE

Mobiliza-se o Sindicato da Indústria de Lacticínios do Ceará para uma campanha contra a clandestinidade da produção e da comercialização do queijo muçarela.

Esta coluna recebeu a informação de que, somente na geografia do município de Jaguaribe, há mais de 200 pequenas queijarias produzindo e vendendo, sem certificação sanitária, queijo muçarela.

E mais: Com exceção de poucos grandes restaurantes e hotéis de Fortaleza, a muçarela que entra na receita dos pratos servidos é de origem clandestina, sendo que parte dela procede dos estados do Pará e Rondônia, entrando aqui com notas fiscais frias ou, simplesmente, sem nota.

A Secretaria da Fazenda, a Adagri, o Inmetro, a Superintendência Estadual do Ministério da Agricultura, a Anvisa, o Procon e a Polícia estão organizando uma força-tarefa para combater não somente a produção e a venda clandestinas do queijo muçarela, mas também outros produtos lácteos, cujas embalagens revelam fraudes.

A força-tarefa fiscalizará as rotas rodoviárias e, também, as feiras e os mercados públicos da Região Metropolitana de Fortaleza, onde acontece mais intensamente essa irregularidade.

HOJE TEM FÓRUM AGROSETORES

Nesta quarta-feira, 25, durante todo o dia, será realizado o II Fórum Agrosetores, uma promoção da Secretaria Executiva da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) do Governo do Ceará.

O tema de hoje é "Aquicultura 4.0".

Todo o debate, que começará às 9 horas e se prolongará até as 18, será transmitido pelo Canal do Instituto Future no YouTube.

O debate abordará desde a sanidade da carcinicultura (criação de camarão) até a criação de camarão e tilápia com a recirculação de água.

ALÔ, APOSENTADOS! TODO CUIDADO É POUCO!

Atenção, aposentados do INSS! Desconfiem de toda mensagem que receber, por qualquer via digital e até pelos Correios, pedindo todos os seus documentos, incluindo suas Carteiras do Trabalho para fins de revisão dos seus proventos.

Há pessoas de má fé (entre as de boa-fé) prometendo melhorar o valor mensal da aposentadoria. É conversa fiada.

O alvo dessa má gente são pessoas humildes, que recebem e sobrevivem de proventos equivalentes a um, dois ou três salários-mínimos.

Ou seja, as mais fáceis de serem ludibriadas.

Isso tem nome: Picaretagem.

LINHA LESTE: UMA VISITA CONFIDENCIAL

Quase no modo confidencial (sem nenhuma divulgação), o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, visitou, na sexta-feira passada, as obras da Linha Leste do Metrofor, projeto que tem financiamento de R$ 660 milhões do BNDES.

A obra, iniciada e paralisada no governo Dilma, tem prosseguimento na gestão de Jair Bolsonaro, “o que mostra que nós temos compromisso de concluir as obras as obras inacabadas”, como disse Marinho.

A Linha Leste custará R$ 1,6 bilhão.

SOBREPOSIÇÃO DE PROJETOS EÓLICOS “OFFSHORE”

Amanhã, às 19h30, haverá um debate sobre “Eólicas Offshore no Ceará”. Será transmitido pelo canal do WidPower no YouTube.

Participarão do evento Israel Araújo e Ricardo Couto, ambos diretores do WindPower, e os cearenses Lúcio Bonfim, diretor da BI Energia, e Jurandir Picanço, presidente da Câmara Setorial de Energias Renováveis do Ceará.

Um dos temas do debate será a falta de um marco regulatório para a geração de energia eólica “offshore” (dentro do mar).

Há vários projetos de instalação de parques eólicos “offshore” no litoral do Pecém e de Camocim, aguardado o licenciamento ambiental do Ibama.

Há, neste momento, uma corrida por projetos offshore, a tal ponto de que, em algumas regiões, como a do litoral Norte do Ceará, existe sobreposição de empreendimentos em estudo.

UM PAÍS DE MAUS EXEMPLOS

Do Procurador-Geral da República (PGR), Augusto Aras, ontem, durante a sabatina a que foi submetido na Comissão de Constituição e Justiça do Senado:

“A Operação Lava Jato cometeu uma série de irregularidades”, disse ele para a alegria do auditório lotado de parlamentares indiciados por ela.

No dia anterior, a Justiça Federal havia reduzido a pena do notório baiano emedebista Geddel Vieira Lima, aquele que, com o irmão Lúcio, escondeu, num dos seus apartamentos, várias malas, dentro das quais a PF encontrou R$ 50 milhões em espécie, oriundos de propina que ele teria recebido quando era vice-presidente da Caixa Econômica Federal.

O próprio PRG, que está sendo reconduzido ao cargo para um mandato de mais dois anos, ajuda a sepultar a operação policial que desvendou o maior escândalo de corrupção da história do Brasil e um dos maiores do mundo.

A morte da Lava Jato já havia sido anunciada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal.

No Brasil, por tudo o que nos últimos meses aconteceu, o crime parece compensar, máxime o da corrupção.

Não é bom exemplo o que o Judiciário transmite ao país e à sua população mais jovem, de onde podem brotar novas vocações políticas, livrando corruptos do cutelo da Lei.



Parodiando Rui Barbosa, pode ser dito que, de tanto ver prosperar a árvore da corrupção, de tanto decepcionar-se com a impunidade, de tanto acompanhar a vida tranquila e nababesca dos desonestos sem que nada lhes aconteça, de tanto testemunhar os escândalos de desvio do dinheiro público, enfim, de tanto frustrar-se com sua elite política (com as exceções que confirmam a regra), o brasileiro comum – o que paga imposto, o que moureja de sol a sol, o que viaja de ônibus ou de metrô para ir e vir do trabalho – sente vergonha de tudo.

MERCADO ESPECULA CHAPA LULA-TASSO

Uma fonte que opera no mercado financeiro contou ontem a esta coluna que o encontro do ex-presidente Lula com o senador Tasso Jereissati, do PSDB, aqui em Fortaleza, pode ter sido o passo inicial de um evento de maior importância.

A mesma fonte adiantou que o mercado – essa abstrata instituição que parece comandar o mundo, inclusive o socialista (a China tem duas bolsas de valores) – estaria disposto a apoiar a candidatura de Lula se o seu vice vier a ser o cearense Jereissati ou alguém que representaria o que, em 2022, representou o empresário José Alencar nos dois governos do petista: o aval do empresariado.

Os que conhecem Tasso Jereissati mais de perto consideram difícil, muito difícil de acontecer essa possibilidade.



Entre os dois há um abismo ideológico: Lula e o PT são socialistas; Tasso e o PSDB são a favor do livre mercado, da propriedade privada e da livre iniciativa.

Há outros obstáculos: o PSDB terá candidato à sucessão de Bolsonaro, para o que promoverá uma prévia de que participarão os governadores de São Paulo, João Dória, e o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, além do próprio senador Tasso Jereissati.



MAIS ENERGIA EÓLICA EM ICAPUÍ

Com a sua quarta emissão de debêntures, feita no último dia 15, a Aliança Energia captou R$ 220 milhões que serão investidos na implantação do Projeto Eólico Gravier, localizado no município de Icapuí, no Ceará, onde a empresa já opera o complexo eólico Santo Inácio.

O Parque Eólico Gravier, cujas obras de implantação comçeram em janeiro deste ano, terá 17 aerogeradores e capacidade instalada de 71,4 MW.

O investimento estimado é da ordem de R$ 340 milhões, dos quais, R$ 220 milhões oriundos dessa nova emissão de debêntures, coordenada pelo Banco Itaú BBA.

MAIS UM DIA DE TENSÃO NA POLÍTICA

Hoje, Dia do Soldado, o presidente Bolsonaro comparecerá à celebração do evento no quartel general do Exército, em Brasília.

Ele falará no encerramento do evento. Espera-se que seu discurso não jogue mais gasolina no incêndio da crise, que se agrava.



Ontem, Bolsonaro disse que “a corda arrebentou”.

VEM AÍ RACIONAMENTO DE ENERGIA

Está pronto o Programa de Redução do Consumo de Energia, que pode ser traduzido assim: vem aí o racionamento de energia elétrica, que atingirá consumidores de todos os tamanhos, da pessoa física que mora num barraco na favela até a grande indústria de alumínio.

Por enquanto, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que gerencia a crise causada pela falta de recarga das barragens das hidrelétricas, cujos níveis estão perigosamente baixos, fala em “redução voluntária”.

O mesmo comitê já debateu sobre “flexibilizações temporárias da Regra de Operação do São Francisco”.

O Nordeste, cuja população está sendo injustamente castigada pela tarifa de bandeira vermelha, deveria ser premiado, pois produz e exporta, hoje, para o Sul, o Sudeste e o centro Oeste energia de fontes hidráulica, eólica e solar.

SENAI FORMA ELETRICISTAS EM SOBRAL

Nesta quarta-feira, em Sobral, a Enel Distribuição Ceará e o Senai-Ceará inauguram um Centro de Treinamento para Eletricistas.

O equipamento formará e qualificará eletricistas da Enel e de empresas parceiras.

Paulo André Holanda, diretor regional do Senai-Ceará, informa que serão ministrados, naquele centro de treinamento, vários cursos nas áreas da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

O Centro de Treinamento de Sobral conta com rede aérea de baixa e média tensão, totalizando 128 metros de estrutura, em uma área de 250 metros quadrados, 69 Kv de potência instalada e 21 postes.