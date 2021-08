Pecém: Navio chinês traz fertilizantes para o agro cearense

Um navio chinês carregado com 9 mil toneladas de fertilizantes em big bags, que são sacolas gigantescas, flexíveis, que substituem os contêineres de aço, atracou na semana passada no Porto do Pecém.

O destino da carga foram empresas nordestinas do agronegócio, as cearenses no meio.

Para Carlos Alberto Nunes, gerente comercial da Tecer Terminais, empresa responsável pela operação de descarga do fertilizante no Porto do Pecém, a movimentação representa o aquecimento do setor do agronegócio na região Nordeste.



"O fato de a operação ter sido a primeira com um navio carregado apenas com fertilizantes em big bags está diretamente ligado à ascensão da produção agrícola no país, que atravessa de forma dom êxito a crise econômica nacional", afirma Nunes.

Segundo ele há a expectativa de que atraquem no Pecém, nos próximos meses, mais navios carregados exclusivamente com fertilizantes.



CEARENSE NA MAIOR FEIRA DE PETRÓLEO DO MUNDO

Integrando uma comitiva de empresários e autoridades brasileiras, o cearense Lucas Fiúza, diretor de negócios da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento (Apex), está em Houston, no Texas (EUA), onde participa da Offshore Technology Conference (OTC), maior feira mundial de petróleo e gás.



O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, integram a comitiva.

Mais de 30 empresas brasileiras participam do OTC, ocupando um estande organizado pela Apex.

FIEC E SEBARE REFORÇAM SUA PARCERIA

Fiec e Sebrae-Ceará renovarão, no próximo dia 23, sua parceria, desta vez com novos projetos voltados para o fortalecimento de pequenas e médias empresas industriais cearenses.



Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec (Federação das Indústrias do Estado do Ceará), diz à coluna que o reforço da parceria de sua entidade om o Sebrae terá o objetivo de desenvolver iniciativas ligadas a temáticas de inovação, transformação digital, competitividade, associativismo e interiorização.

IPREDE LANÇA O PROJETO “ADOTE UM AFETO”

Uma das mais sérias e tradicionais entidades de assistência social do Ceará, o Iprede – Instituto da Primeira Infância – está lançando o projeto “Adote um Afeto”, cujo objetivo inovador é ajudar mães, pais e cuidadoras de crianças em situação de pobreza e vulnerabilidade por meio de mentoria online para acompanhamento e formação.

Fátima Barreto, há 14 anos voluntária do Iprede, explica:

“Nossas famílias, assim como o mundo todo, estão sentindo a grave crise econômica e social que aprofunda cada vez mais as desigualdades. Por meio do ‘Adote um Afeto’, faremos o acompanhamento e a formação de crianças menores de 7 anos de idade. Pretendemos fornecer, ao longo de um ano, apoio emocional, educacional e financeiro a 200 mães, pais e cuidadores assistidos pelo Iprede”.

O Iprede conta com a colaboração, a adesão e a doação de empresas da indústria, da agricultura, do comércio e do setor de serviço do Estado, principalmente de Fortaleza, área de mais forte atuação da instituição.

ACELERA CRESCIMENTO DA ENERGIA SOLAR

Levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) revela que o Brasil ultrapassou ontem a marca de 700 mil unidades consumidoras com geração própria de energia a partir da fonte solar.

A modalidade representa mais de 6,3 GW (gigawatts) de potência instalada operacional, sendo responsável pela atração de R$ 32 bilhões em novos investimentos ao País, agregando mais de 189 mil empregos acumulados no período, espalhados pelas cinco regiões nacionais.

Embora tenha avançado nos últimos anos, o Brasil – detentor de um dos melhores recursos solares do planeta – continua atrasado no uso da geração própria de energia solar.



Dos mais de 87,5 milhões de consumidores de eletricidade do País, apenas 0,8% faz uso do sol para produzir energia limpa, renovável e competitiva.

Segundo análise da Absolar, a tecnologia fotovoltaica em telhados e pequenos terrenos deve ganhar um impulso importante neste e nos próximos anos.

HOSPITAL SEM COVID

Uma boa notícia: nos últimos 10 dias, nenhum caso com suspeita de Covid-19 chegou ao Hospital São Carlos, de Fortaleza.

Ontem, esse hospital registrava índice de ocupação de 70%, mas com zero caso de Covid.

No Hospital Regional da Unimed Fortaleza, estavam internados apenas 35 pacientes com suspeita de Covid, número insignificante diante dos mais de 300 que se registravam lá 90 dias atrás.

A vida do fortalezense está, graças a Deus, voltando ao normal.

UM ANO DE VENDA PELA INTERNET

Lançada em junho do ano passado, a plataforma RioMar Online, para vendas pela internet, está a celebrar um ano e um mês de experiência.

Já estão cadastradas nessa plataforma mais de 200 lojas dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, oferecendo mais de 15 mil produtos pelo e-commerce – venda pela internet e entrega por delivery ou por “drive thru”.

Toda a logística é administrada pelos shoppings do Grupo JCPM, que foi o primeiro a trazer essa tendência em shoppings para o Ceará.



Detalhe: 80% das vendas da plataforma são de produtos de gastronomia.

Uma das novidades lançadas nesta semana foi a ampliação do raio de atendimento delivery, que, além de Fortaleza, alcança também Caucaia, Maracanaú, Maranguape, Eusébio e Aquiraz.

O MOMENTO É DE ALÍVIO

Thiago Fujiwara, sócio-diretor da Verk Investimentos, maior escritório do BTG Pactual no Nordeste, reuniu-se com empreendedores locais durante a primeira edição do Trends Experience – uma plataforma cearense que atua em rede na forma de hub de negócios – para debater o cenário de recuperação econômica.



Segundo Fujiwara, o momento é de alívio.



"Estamos, enfim, nos recuperando de uma crise avassaladora que a pandemia trouxe consigo. Com um pouco mais de organização, conseguiremos sair desta situação", ele disse.

Para a próxima edição, os organizadores da Trends Experience, os sócios fundadores da Trends, Marcos André e Carla Matos Borges, e o próprio partner Thiago Fujiwara, confirmam a presença da cúpula da operadora Stone, com a apresentação do seu case de negócios.

CRESCE A OFERTA DE VOOS DOMÉSTICOS

Boa notícia! As companhias aéreas nacionais registram, neste agosto corrente, o quarto mês consecutivo de crescimento no número de voos domésticos, com uma média de partidas diárias de 1.680, ou o equivalente a 70% da oferta de voos no início de março de 2020, antes dos severos impactos da pandemia da Covid-19 no setor.

É o segundo melhor desempenho desse indicador desde o início da pandemia, ficando atrás apenas dos 75% de janeiro de 2021, como revela o levantamento é da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

É o turismo reaquecendo.

EM DEZEMBRO, UMA DUPLICADA CE-155

No fim deste ano, mais precisamente nos últimos dias de dezembro, estará concluída a obra de duplicação da CE-155, a movimentadíssima estrada que liga a BR-222, no distrito de Primavera, em Caucaia, ao Porto do Pecém.



A informação foi transmitida ontem pelo titular da Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Governo do Ceará, engenheiro Quintino Vieira, a um grupo de empresários da indústria e da agropecuária.

De acordo com o empresário Jorge Parente, que coordenou a reunião, Quintino disse que o Ceará “é o estado que tem a melhor rede rodoviária do Nordeste”, com 8.700 quilômetros de estradas estaduais asfaltados, dos quais 74% estão em boas condições.

O superintendente da SOP disse que o compromisso do governador Camilo Santana é elevar aquele porcentual para 90% até março do próximo ano, quando ele deverá desincompatibilizar-se do cargo para tentar uma cadeira de senador na eleição de outubro.

Mais informações transmitidas por Quintino Vieira aos empresários, ainda segundo Jorge Parente:

O orçamento da SOP para este 2021 é de cerca de R$ 500 milhões, ou seja, 10 vezes mais do que dispõe orçamento do Dnit, organismo do Governo da União, para investir em obras rodoviárias no Ceará;

Está na Assembleia Legislativa uma proposta do Executivo de aumentar para R$ 1.200 a multa aplicada a caminhoneiros cujos veículos transportam peso maior do que o permitido. A multa, hoje, é de apenas R$ 189, razão pela qual o limite de peso é permanentemente desrespeitado, o que causa deterioração rápida do pavimento da rodovia;

A Construtora CRC está executando, sozinha, a obra de duplicação da CE-155. Houve problemas com as outras duas empreiteiras, o que levou à extinção do consórcio, mas sem causar prejuízo ao cronograma da duplicação da estrada, vital para a economia cearense – é por ela que entram e saem as mercadorias embarcadas e desembarcadas no Porto do Pecém.

Para agilizar os trabalhos, foram criadas três de serviço na CE-155, o que permitirá que, no dia 30 de dezembro deste ano, ela seja inaugurada. Mas o tráfego de caminhões que vão e vêm do porto segue naturalmente.

O orçamento inicial da duplicação, que era de R$ 39 milhões, saltou para R$ 80 milhões porque foram feitas modificações técnicas no projeto original, com o que seu pavimento terá condição de suportar o tráfego pesado de caminhões e carretas. “O dinheiro está no caixa do governo”, garantiu Quintino Vieira.

Ele fez outra revelação: a SOP criou um novo sistema de inspeção de suas estradas. Uma equipe inspeciona, preventiva e permanentemente, a malha rodoviária estadual e, ao primeiro sinal de rachadura, a manutenção é feita. “Isso possibilita uma economia de mais de um terço dos recursos destinados à manutenção das estradas”, disse Quintino Vieira.

Sobre o Marco Metropolitano – a autoestrada que ligará a BR-116, em Pacajus, ao Porto do Pecém – o superintendente da SOP foi curto na resposta: é inviável. E por um motivo simples: não há dinheiro. O orçamento dessa via expressa é estimado em R$ 1,5 bilhão.