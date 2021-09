Pecém: com carvão mineral, sairá Hidrogênio Cinza

Sobre o anúncio da EDP Brasil, dona da Usina Termelétrica Pecém-1 (movida a carvão mineral), segundo o qual a empresa, controlada por capitais portugueses, implantará uma usina piloto para a produção de Hidrogênio Verde, esta coluna ouviu um especialista em energia, que pediu e obteve o anonimato.

Sua opinião é a seguinte:

Produzir Hidrogênio Verde significa usar Energia Verde, ou seja, energia limpa, renovável, e, naturalmente, água, que pode ser de reuso. Agora, o detalhe da opinião do especialista:



“Fazer eletrólise com energia oriunda da queima de carvão resultará em Hidrogênio Cinza”, disse ele.

A mesma, fonte,todavia, acrescentou:

“Mas, se eles pretendem construir uma usina fotovoltaica para produzir H2V, estarão dentro do conceito ESG de zero carbono, e isto será muito bom”, concluiu.

OS DESAFIOS DA LOGÍSTICA NA EXPOLOG

Com o tema “Logística Nacional e Internacional - Cenários e Desafios”, vem aí, nos dias 24 e 25 de novembro, a XVI Expolog – a Feira Internacional de Logística e do Seminário Internacional de Logística.

Serão abordados, também, aspectos da Logística Verde, as novas tecnologias e inovações aplicadas ao setor e o papel da ZPE Ceará como uma das principais ferramentas para o aumento da competitividade e do desenvolvimento econômico do Estado.



A Expolog 2021 será realizada no formato híbrido (presencial e online), com seminários transmitidos virtualmente e com a feira ocorrendo online.



Consolidado no calendário de eventos do Estado, a Expolog 2020 teve a participação de 23 estados brasileiros e do Distrito Federal e de vários países, entre os quais Alemanha, Estados Unidos, Portugal, Holanda, Reino Unido e Território Britânico do Oceano Índico.

Neste ano, a expectativa dos seus organizadores é ampliar essa participação.