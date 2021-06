Paulista compra cearense dona de aplicativos finaneiros

Atenção! Por valor não revelado, a Toro Investimentos, com sede em São Paulo, acaba de anunciar a compra da cearense Mobillis, dona de um leque de aplicativos financeiros que, com 10 milhões de downloads, é um dos bem avaliados do país para o planejamento financeiro.

O Mobillis tem o Selo de Qualidade “editors choice”, e, ainda, nota 4,6 nas lojas de aplicativos Androi e iOS.

Também foi adquirida a Monetus, também de aplicativos financeiros, com sede em Belo Horizonte.

A aquisição da Mobillis e da Monetus – informa a Toro Investimentos – envolve dinheiro e troca de ações, transformando os acionistas das duas empresas em sócios da Toro.

A operação depende, ainda, da aprovação das autoridades reguladoras.