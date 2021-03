Para sair da crise, Brasil precisará trocar sua elite da política em 2022

Atentem para o extraordinário potencial da economia brasileira: a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) mudou para melhor sua previsão sobre o PIB do Brasil neste 2020.



Nos cálculos dos técnicos da OCDE, o Produto Interno Bruto brasileiro saltará de 2,6% (previsão de dezembro passado) para 3,7% neste pandêmico 2021.

Conclusão: o Brasil dispõe de tudo par ser uma potência econômica em pouco tempo. Bastará, apenas, que sua elite política troque seus interesses pessoais, partidários e paroquiais pelo interesse nacional.



Se os gestores da coisa pública deixarem de desviar para o seu próprio bolso boa parte das verbas orçamentárias, o que fazem por meio de fraudulentas licitações ou de arranjos ilícitos com empreiteiros, sobrará dinheiro para investir na educação, alicerce de concreto protendido de uma Nação desenvolvida, na saúde, na segurança pública, na ciência e na tecnologia.



Fala-se em reformas, e duas delas estão no Parlamento aguardando votação – a Tributária e a Administrativa – mas, antes destas, há uma – a Reforma Política – que deveria ser a primeira a ser debatida, votada e aprovada. Todos os projetos-de-lei nesse sentido estão, de propósito, engavetados na Câmara e no Senado.

Com um novo ordenamento político-partidário, deixaremos de ter o absurdo número de 33 legendas com representantes nas duas casas do Congresso Nacional. Com tantos partidos, é impossível governar e legislar bem.

Deixaremos de ter outros absurdos como a convivência, sob o mesmo pálio partidário, de empresários a favor da livre iniciativa e militantes socialistas, cuja ideologia prega o aniquilamento da empresa privada e o centralismo econômico.

O modelo político vigente é um dos principais responsáveis pela permanente crise que o Brasil e os brasileiros vivemos há mais de meio século.



Os partidos políticos atuais o que são? São um balcão de negócios sustentado por um incrível Fundo Partidário, que, em 2020, dividiu entre os 33 partidos registrados no STE uma montanha do tamanho de R$ 2,034 bilhões.

Ciro Gomes, ex-governador do Ceará e ex-ministro da Fazenda e da Integração Nacional, estrela de primeira grandeza do PDT, denunciou segunda-feira, 8, em entrevista ao site do Uol, que o PT foca todo o seu esforço na eleição do maior número de deputados federais para poder “botar a mão no dinheiro do Fundo Partidário”. Ele não revelou o foco do seu partido.

Todos esses absurdos só serão extintos quando – e se – o Congresso Nacional aprovar uma Reforma Política digna do nome, possibilidade tão difícil quanto a deste colunista viajar à Lua.

O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, dispõe de quase 20% da água doce do planeta, é uma das três maiores potências mundiais da agropecuária, é um dos três maiores fabricantes de aviões do mundo, suas riquezas minerais estão entre as maiores da Terra, é produtor de petróleo, mas avança em alta velocidade na substituição da energia fóssil pela de fontes renováveis, tem setores industriais de ponta, uma academia em linha com os melhores centros de inteligência da Europa e dos EUA, uma elite empresarial que lidera grandes empreendimentos aqui e no estrangeiro, é abrigo seguro para milhões de imigrantes aos quais deve parte do seu atual estágio de progresso, fala um só idioma, não o perturbam ideias separatistas, enfim, o Brasil está pronto para dar um salto.

Infelizmente, porém, há uma pedra no meio do caminho impedindo que esse salto – moral e ético, inclusive – aconteça. Essa pedra é a elite política.

O Brasil nunca precisou tanto dos seus políticos. Eles são muito necessários, pois, na democracia, é por meio da política que se fazem – ou deixam de ser feitos – todos os seus arranjos institucionais. A maioria dos atuais políticos já se revelou incompetente para as suas tarefas. Já deu o que tinha de dar.

Boa parte dos deputados e senadores está presa à goma arábica da corrupção, descoberta e escancarada pela Operação Lava Jato, que, lamentavelmente, entrou no velório do STF.

Assim, será necessária uma grande campanha de esclarecimento do eleitorado para que, na eleição de 2022, troque os atuais políticos por outros mais comprometidos com o interesse do Brasil e dos brasileiros.

Renovar em 2022 fará bem à saúde da Nação.