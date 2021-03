Para operar, Projeto São Francisco precisará de dinheiro privado

Por que devem passar para a iniciativa privada a gestão, a operação e a manutenção do Projeto S. Francisco de Integração de Bacias, um empreendimento imaginado pelo Imperador D. Pedro no Século 19, iniciado em 2007 e ainda não concluído neste Século 21 após haver consumido R$ 10 bilhões de recursos públicos e de necessitar, ainda, de mais R$ 2 bilhões?

Na opinião do engenheiro José Carlos Braga – autor de um projeto que propõe que todas essas tarefas sejam repassadas para o setor privado – “nos países em que grandes transferências de água foram feitas, houve e segue havendo injeção de subsídio estatal para que continuem vivos”.

Braga explica:

“O que proponho há anos no meu Projeto Mandacaru (entregue ao vice-presidente Hamilton Mourão e encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Regional) é a substituição do subsídio estatal por divisas advindas das energias renováveis, controladas pela iniciativa privada e fiscalizadas pelo governo, com uma Câmara de Compensação Energética, sem ônus para os cofres da Nação”.

Aos que pensam de maneira diferente, ele dirige um convite para que “ingressem no admirável mundo novo deste Século XXI, pois parece ser a única saída”.

Mas antes que o acusem de neoliberal, José Carlos Braga diz:

“Longe de defender o liberalismo da escola de Chicago embandeirado pelo ministro Paulo Guedes e outros, atenho-me a uma Social Democracia autêntica, nórdica, germânica ou nipônica, na qual o Estado tem papel fundamental na regulação das desigualdades, porém, longe da gestão da produção de bens, serviços e/ou equipamentos públicos que exijam a livre iniciativa como indutor de eficácia, e neste aspecto inclui-se o Projeto S. Francisco de Integração de Bacias, que há 14 anos vem favorecendo sanguessugas da Nação numa obra infinda, repleta de patologias construtivas e que tende, inexoravelmente, a ‘sugar’ o sangue desta Pátria mãe gentil, caso não haja mudança de sua trajetória”.

Braga cita os projetos de transposição dos rios Colorado (EUA), La Provence (França) e Yang Tsé (China) como exemplos de empreendimentos sustentados por subsídios estatais.

“Não há experiência em âmbito mundial de grandes transposições que sejam superavitárias, porque todas exigem alta demanda de energia elétrica”, acrescenta como advertência.

Esta é uma questão que está hoje e permanecerá muito mais tempo ainda na ordem do dia dos que governam e dos que trabalham e produzem – e, também, dos que pensam - na região Nordeste Setentrional, cujo semiárido precisa, e já, das águas do rio São Francisco, com gestão estatal ou não.

FIEC HOMENAGEIA PORTO DO PECÉM

Ontem, celebraram-se os primeiros 19 anos de operação do Porto do Pecém, um ousado projeto implementado, com êxito, pelos governos de Tasso Jereissati e consolidado e ampliado, com mais êxito ainda, pelos seus sucessores.

Para marcar a data, o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, fez circular nas redes sociais uma mensagem, na qual diz que o Porto do Pecém é “o equipamento que contribui, grandiosamente, para a atividade industrial do Ceará”.

E com futuro muito promissor.

CHUVAS E S. FRANCISCO CAEM NO CASTANHÃO

Festa na agropecuária empresarial e familiar da região do Baixo Jaguaribe: o volume acumulado pela barragem do Castanhão, maior açude do Estado, chegou ontem a 11.3%, o que representa 745,6 milhões de metros cúbicos de água (sua capacidade é de 6,7 bilhões de metros cúbicos).

Causa: as boas chuvas nas cabeceiras dos afluentes do Salgado, no Cariri, e do Jaguaribe, nos sertões dos Inhamuns, e, principalmente, o aporte das águas do rio São Francisco.

E por falar em Castanhão: nesta semana, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos examinará a possibilidade de abertura da válvula dispersora daquele reservatório para deixar passar 4,5 metros cúbicos por segundo para abastecer Fortaleza e sua Região Metropolitana.

Sobre o assunto, há controversas, pois alguns técnicos e, também, empresários, aconselham que isso só se faça quando o volume do Castanhão alcançar 15% de sua capacidade.

Aproveitando o tema: uma chuva equivalente a 115 milímetros, que desabou de sábado para domingo no município de Jaguaribe, encheu seus pequenos açudes e alegrou seus pecuaristas, cujos rebanhos terão pasto natural por mais algumas semanas.

D. MARIA ALICE, 100 ANOS, FOI AO CÉU

Exatamente a 1h35min da madrugada desta segunda-feira, D. Maria Alice Saraiva Serpa, 100 anos, mãe de 13 filhos, avó de 37 netos e bisavó de 45 bisnetos, faleceu.

Ontem, à tarde, filhos, netos e bisnetos reuniram-se em frente ao prédio em que ela residia e cantaram e oraram em sua homenagem (ela completaria seu centenário no próximo domingo, dia 4).

Todos estamos felizes pela mãe que Deus nos deu.

Ela, agora, habita uma das moradas do Céu, prêmio que Deus confere aos seus eleitos.

Obrigado por tudo, mãezinha.

2022, HORA DE TROCAR A ELITE POLÍTICA

Produto dos jabutis que deputados e senadores colocaram na sua árvore, o Orçamento Geral da União (OGU) de 2021 virou uma peça impossível de ser executada, como já disse o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Dominado pelo Centrão, um consórcio de partidos de clara e tradicional ideologia fisiológica, o Parlamento brasileiro inovou desta vez.

Senadores e deputados, com poucas exceções, inflaram as emendas parlamentares e reduziram a quase zerou outras rubricas, como a do Censo Demográfico do IBGE, que não mais será realizado.

Também reduziram a verba estimada para o pagamento de aposentadoria e pensões, o que pode ser chamado de completo absurdo.

E tem mais: o OGU não prioriza o enfrentamento da pandemia da Covid-19, e a culpa não é do presidente Bolsonaro (em algumas decisões houve o apoio do Palácio do Planalto), mas dos deputados e senadores do Centrão, que assumiram uma atitude completamente irresponsável do ponto de vista fiscal.

De costas para os interesses nacionais, mas de frente para os seus próprios interesses, deputados e senadores (com raras exceções) decidiram elevar de R$ 22 bilhões para R$ 48 bilhões as emendas parlamentares (em 2022 eles tentarão sua reeleição) e reduziram de R$ 2 bilhões para ridículos R$ 200 milhões a verba para o Censo do IBGE.

O eleitorado brasileiro deveria aproveitar a eleição geral do próximo ano para trocar por outra a atual elite política do país, que, com as exceções da regra, são a causa de todas as crises – a moral, a econômica, a financeira, a sanitária e, também, a da ética.

UM APELO PELOS MOTORISTAS DEÔNIBUS

José Granjeiro, leitor desta coluna, pede espaço para encaminhar uma sugestão às autoridades sanitárias do Governo do Estado e a PMF:

“Que tal promover um esforço de vacinação dos motoristas e trocadores de ônibus, que têm contato diário e permanente com milhares de passageiros? Essa vacinação poderá ser realizada na garagem de cada empresa de ônibus”.

Garçons, comerciários, policiais militares e civis, coveiros, motoristas de táxi fazem, também, o mesmo apelo.

NAVIO VOLTA A FLUTUAR NO SUEZ

Associação que reúne as 19 maiores empresas de navegação de longo curso com atuação no Brasil, a Centronave encaminhou ontem a esta coluna uma nota em que transmitiu uma informação importante:

“As principais rotas marítimas que ligam o Brasil a seus parceiros comerciais são diretas e não transitam pelo Canal de Suez.”

Neste momento, todas as atenções do mercado mundial estão voltadas para o Canal de Suez, que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, no meio do qual o “GreenGiven”, de 400 metros de comprimento e com mais de 15 mil contêineres, que encalha há uma semana num banco de areia, voltou a flutuar na madrugada de hoje (horário do Brasil).

Mas os trabalhos continuam para que toda a embarcação esteja desencalhada. Aguardando pelo desencalhe, há mais de 200 navios ancorados nos dois lados do canal.

Pelo Canal de Suez trafegam 12% do comércio mundial.

FIOCRUZ RECEBE INSUMO PARA 12 MILHÕES DE VACINA

Chegou ontem, domingo, à Fiocruz, procedente da China, insumo farmacêutico ativo (IFA) para a produção de mais 12 milhões de vacinas da Oxford Aztrazeneca.

Nesta semana, chegará IFA para mais 5 milhões de doses da vacina.

Segundo a Agência Brasil, neste mês a Fiocruz já produziu e entregou 1,8 milhão de doses de vacinas produzidas no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), no Rio.

Ainda está prevista a entrega de mais 2,1 milhões de doses nesta semana, que irão completar os 3,9 milhões de vacinas previstas até o fim desta semana.

CHANCELER ARAÚJO NÃO É DIPLOMÁTICO

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que já vinha balançando no cargo,poerá perdê-lo nesta semana.

Ele, revelando uma falta total de diplomacia, acusou a senadora Kátia Abreu, presidente da Comissão de Relações Exteriores daquela casa legislativa, de fazer "lobby" contra ele.

Ouviu como resposta da senadora uma palavra dura e ofensiva: "Marginal".

Desde sua posse, Araújo tem mostrado incompetência para o desempenho de chefe da diplomacia brasileira. Ele pode ser diplomata, mas não é diplomático.

O Senado, que pressionava o presidente Bolsonaro a demiti-lo, aumentará a pressão.