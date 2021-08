Para Honório Pinheiro, polarização da política faz mal ao país

Animado com as boas vendas do varejo supermercadista, mas preocupado com o cenário cinzento da política e da economia, o empresário Honório Pinheiro, sócio e CEO da rede Supermercados Pinheiro, está torcendo para que “as melhores lideranças nacionais, aquelas com os cabelos brancos da experiência”, se reúnam e encontrem logo uma solução para esta crise que afeta a todos, indistintamente”.

Honório Pinheiro entende que “seria bom que cada um dos poderes da República voltasse a atuar nos limites do seu quadrado”.

Ele entende que há muitas e graves questões no Parlamento que aguardam um desenlace, entre as quais citou as reformas Tributária, incluindo a do Imposto de Renda, e a Administrativa, que seguem patinando no Congresso Nacional.

“Se essas reformas forem aprovadas, o cenário econômico desanuviará, pois o mercado reagirá positivamente, aumentando o índice de confiança dos que trabalham e produzem e tendo efeito na melhora dos negócios, na produção e na inflação”, afirma Pinheiro.

Na sua opinião, a polarização da política tem feito mal ao país, pois só acentua a radicalização das posições dos antagonistas.

“É a hora de os mais experientes contribuíram para a solução do impasse, pois considero que será ruim para o Brasil, para os brasileiros e até para a democracia se chegarmos à eleição de 2022 neste atual clima de quase bélica divergência”, finalizou Honório Pinheiro.

MAIA JÚNIOR VÊ ALGODÃO NO APODI

Na companhia do senador Cid Gomes, o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Governo do Ceará, Maia Júnior, sobrevoou e em seguida, no chão, percorreu os 2 mil hectares de boas terras plantados de algodão na Chapada do Apodi, no Leste cearense.

Todo o algodão está sendo agora colhido de maneira mecânica, para o que três grandes máquinas colheitadeiras operam durante todo o período diurno.

A produtividade do algodão colhido no Apodi é semelhante à que se registra no Oeste da Bahia.

Maia Júnior e Cid Gomes impressionaram-se com a qualidade do algodão cultivado e colhido, cuja produção está sendo encaminhada para uma grande indústria de fiação e tecelagem localizada na Grande Fortaleza.

Na próxima safra, a área cultivada deverá crescer para 5 mil hectares. A meta é, em cinco anos, alcançar área de 30 mil hectares na Chapada do Apodi, toda ela plantada de algodão com semente criada pela Embrapa.

Depois da visita ao algodoal, Maia e Cid almoçaram com o empresário Luiz Girão, na fazenda Flor da Serra.

70 ANOS DE HISTÓRIA DA FIEC EM LIVRO

Um livro com centenas de páginas e 10 quilos de peso com toda a história dos 70 anos da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) foi lançado ontem à noite em evento para 200 empresários e autoridades que se reuniram a céu aberto no La Maison Dunas para também testemunhar a entrega da Medalha do Mérito Industrial aos empresários Aluísio Ramalho e Cláudio Targino.

Cumprido sob rigoroso protocolo sanitário – cada convidado teve de apresentar seu certificado nacional de vacinação – o evento revelou a felicidade dos presentes, que voltaram a encontrar-se depois de mais de um ano de pandemia.

Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, disse, ao abrir o evento: “Finalmente, podemos nos reencontrar”. E acrescentou que, se houve um aprendizado nesta pandemia, foi o do compartilhamento da união e das ideias.

Cavalcante falou sobre o livro “Fiec 70 anos”, que, na sua opinião, é o registro da história, valorizando as pessoas que a escreveram nessas 7 décadas.

Depois, afirmou que a vida de Aluísio Ramalho e de Cláudio Targino se confunde com a vida da própria Fiec. E lembrou que Ramalho foi o primeiro brasileiro a, na década de 70, exportar rede de dormir para o exterior.



Sobre Cláudio Targino, cuja carreira empresarial sempre esteve ligada à Aguardente Colonial, o presidente da Fiec recordou que aquela bebida marcou tanto a vida dos nordestinos, que ainda hoje, quando o tempo prenuncia chuva, dizem: “Hoje tá um tempo colonial!”.

CORREIOS MELHORAM E JÁ TÊM RASTREAMENTO

Melhorou, e muito, o serviço dos Correios, pelo menos aqui em Fortaleza. A correspondência está sendo entregue em dia, o que não acontecia havia muito tempo.

E há boas notícias chegando da empresa, como a seguir:

O sistema de rastreamento de encomendas dos Correios foi modernizado, evoluindo para uma nova plataforma com visual mais interativo e intuitivo, bem similar ao app Correios.

O novo ambiente está promovendo uma melhor experiência aos usuários dos Correios, tornando possível visualizar a previsão de entrega dos objetos, além de identificar o tipo postal escolhido pelo remetente para o envio.

Em ambiente logado, o cliente pode rastrear os objetos vinculados ao seu CPF/CNPJ e visualizá-los separadamente, pelos status de “Em trânsito” ou “Entregues”.

As remessas que requeiram alguma ação por parte do usuário, como por exemplo pagamento de tributos ou Despacho Postal, são destacadas em amarelo para facilitar sua identificação.

A nova plataforma de rastreamento está disponível no site dos Correios, no endereço https://rastreamento.correios.com.br/app/index.php

TURBULÊNCIA NA ROTA DOS NEGÓCIOS

Esta coluna sempre anota lições de vida e de empreendedorismo quando tem a chance de encontrar e de conversar com os irmãos Manoel e Francisco Rocha, donos da F. S. Rocha Pescados e Mariscos e da Somariscos.

Ontem, houve um desses raros encontros. E o que resultou da conversa e das opiniões dos irmãos Rocha está abaixo adaptado e resumido:

“A hora é de checar todos os equipamentos reguladores do voo empresarial, que atravessa fortes nuvens de chuva, causando turbulência na rota dos negócios. O nosso radar indica que mais à frente aparecerá o céu azul, mas por enquanto temos de navegar por aparelhos”, diz Francisco Rocha, o mais velho dos dois irmãos.

Ele acrescenta:

“Os que não dispõem de radar, ou seja, os que não têm a correta informação sobre o que se passa, correm mais riscos do que os que conhecem os atalhos. Mesmo estes bem-informados, mas sem saberem decifrar as informações, podem tomar decisões erradas. Assim, na dúvida, faça o ‘feijão com arroz’, até que surja o céu azul de novo”.

E o que é o "feião com arroz?”

Francisco Rocha atira na mosca:

“Não gastar mais do que o apurado”.

SOLUÇÃO OU PROBLEMA?

Qual será o salário de Lucas Lima, o mais novo contratado do Fortaleza Esporte Clube, terceiro colocado da Série A do Campeonato Brasileiro?

R$ 200 mil por mês, informa uma fonte ligada ao tricolor de aço, que ressalta:

“É só a parte que toca ao Fortaleza, porque o Palmeiras pagará a outra parte: R$ 400 mil”.

Se Lucas Lima restringir-se a jogar futebol, o time dirigido pelo argentino Juan Pablo Wojvoda terá feito um bom negócio.

Mas se ele mantiver, aqui, o mesmo gosto pelas baladas que o tornaram famoso nas noites paulistanas, o Fortaleza terá contratado um baita problema.

NOSSA FRUTA BRASIL MULTIPLICA EXPORTAÇÃO

Com unidade industrial e campos de produção localizados em Pereiro, no Leste do Ceará, a Nossa Fruta Brasil mais do que dobrou suas exportações de polpa de frutas para os Estados Unidos e a Europa.



Em 2019, a empresa exportou um contêiner de polpa de fruta para o mercado norte-americano; em 2020, foram quatro, destinados aos EUA e à Europa; neste 2021, a meta é fechar com oito contêineres de 20 pés.

João Lima, diretor comercial da Nossa Fruta Brasil, informa que, nos últimos três anos, investiu R$ 10 milhões na ampliação de sua estrutura fabril e de logística e na obtenção de certificações para qualificar seus produtos.

A planta industrial da empresa ocupa 4 mil m² e seu quadro de colaboradores já chegou à marca de 325 pessoas.

Sua câmara de frios tem 1.700 posições de pallets e uma capacidade de armazenamento de até dois milhões de quilos de polpa de frutas.

AMAZON CONFIRMA SEU CD CEARENSE

Gigante mundial do e-commerce, a Amazon anunciou ontem que seu Centro de Distribuição no Ceará, já construído e em processo de instalação em moderno galpão industrial localizado na margem Sul do Anel Viário de Fortaleza, na geografia do município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, será aberto “nos próximos meses”.

Uma fonte empresarial, que acompanha a construção desse CD desde o ano passado, confirmou na tarde desta quinta-feira, 26, que técnicos da Amazon trabalham dentro do galpão na instalação da tecnologia que será utilizada na sua operação.

Hoje, em comunicado distribuído em São Paulo, a Amazon revelou que o seu CD cearense permitirá o aumento da capilaridade logística da empresa no Brasil, melhorando a experiência dos clientes, por meio da maior quantidade e proximidade dos produtos na região e reduzindo o tempo de entrega em nível nacional.

“Estamos sempre focados em oferecer uma experiência cada vez melhor para os nossos clientes e o anúncio desta expansão reflete o nosso comprometimento com o nosso consumidor, que é o centro de nossos negócios. É um grande orgulho poder anunciar esta expansão, contribuir com o país e gerar centenas de oportunidades de emprego diretas e indiretas na região”, diz Ricardo Pagani, Diretor de Operações da Amazon no Brasil.

Ele acrescenta:

“Com a chegada do Centro de Distribuição do Ceará, poderemos atender com mais velocidade e eficiência os clientes da região Nordeste do país e cumprir o objetivo de manter o cliente sempre em primeiro lugar.”

Será o mais moderno CD do Ceará, adiantou a mesma fonte.

No dia 6 de julho do ano passado, esta coluna divulgou, com exclusividade, que a Amazon instalaria, naquele endereço, seu CD cearense para atender, principalmente, os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão.