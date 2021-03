Para dessalinizar água do mar, será preciso, primeiro, gerar energia

Para a produção de hidrogênio verde e de oxigênio verde, é necessário que exista, primeiro, água; depois, energia elétrica para sustentar o funcionamento dos equipamentos e máquinas da unidade industrial que os produzirão.

Água é o que não falta no Ceará – o mar está à sua frente. E a energia também está abundantemente disponível, graças às suas fontes naturais, limpas e renováveis – o vento e o sol.

Em São Paulo, o governo do Estado e seus cientistas já antecipam o futuro: em 10 anos, ou menos, a capital paulista, com mais de 15 milhões de habitantes, será abastecida com água potável oriunda da dessalinização que se fará no litoral de Santos.

E para vencer os 900 metros de altitude entre a praia santista e o planalto paulistano haverá vários parques eólicos e solares que produzirão a energia suficiente para garantir o bombeamento da água.



“A dessalinização da água do mar é o futuro que está chegando, em São Paulo e no Ceará”, diz o engenheiro José Carlos Braga, desenvolvedor de projetos de energia.

Ele antecipa que todas as capitais do Nordeste “também beberão água do mar em, no máximo, 10 anos”. E acrescenta que não falta muito para tornar-se realidade a profecia do beato Antônio Conselheiro, que, no Século 19, em Canudos, previu que “o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão”.

José Carlos Braga, porém, atualiza, do ponto de vista técnico, a previsão de Conselheiro:

“A água do mar irá para o sertão não a céu aberto, por gravidade, mas encamisada por tubos de aço e empurrada por potentes motobombas, para cuja operação muita energia elétrica será utilizada, e essa energia não virá de fonte hidráulica, mas de fontes eólica e solar”.

Ele deixa bem claro que dessalinizar a água do mar e transportá-la para o sertão em adutoras de aço é algo de custo tão alto que não será o governo que o fará, mas a iniciativa privada.

A primeira usina dessalinizadora do Ceará, que deverá ser construída na Praia do Futuro pelo Grupo Marquise – que ganhou a licitação da Cagece e cujo resultado final e oficial retarda por causa de um recurso dos perdedores – testará a viabilidade econômica, técnica e financeira da participação exclusiva da empresa privada em um empreendimento de tão grande porte, de tão alto custo, mas de rentabilidade garantida (é só ver o que acontece com projetos semelhantes em Israel, nos Emirados Árabes, na Espanha e nos EUA).

UMA EXPECTATIVA INQUIETANTE

Estamos todos – os que trabalham e produzem – preocupados com o que acontecerá no país nos próximos dias.

Pelo andar da carruagem, na qual viajam – bem juntinhos, aglomerados – a pandemia, a inflação, o desemprego, a demagogia, o oportunismo, a desonestidade intelectual, a mentira, a verdade, a angústia, o medo, a ansiedade, a depressão, a esperança, a desesperança, a fé, a incredulidade e o desinteresse pelo que realmente interessa ao país – a expectativa que se colhe é pessimista.

Que Deus se apiede do Brasil e dos brasileiros e intervenha logo para frustrar qualquer projeto que tenha como alvo a destruição dos sonhos nacionais.

PECÉM: CRESCEM AS IMPORTAÇÕES

Segue batendo recordes o Porto do Pecém.

Em janeiro e fevereiro deste ano, aquele terminal registrou três milhões de cargas movimentadas.



Foi o maior volume para esse período desde 2018.



Um dos fatores que explicam esses números, otimistas para a economia estadual, foi o aumento da importação de insumos para a construção civil.

Segundo o gerente comercial da Tecer Terminais, uma das empresas operadoras do Porto do Pecém, Carlos Alberto Alves, "após o fechamento ou a redução da produção de algumas indústrias locais durante o lockdown de 2020, insumos produzidos aqui passaram a ser insuficientes para atender à demanda regional. Por esta causa, cresceu a necessidade de importar, tendência que deverá prosseguir ao longo deste primeiro semestre.

CNI HOMENAGEIA IVENS JÚNIOR

Oportuna a decisão da Confederação Nacional da Indústria (CNI) de conferir ao empresário cearense Ivens Dias Branco Júnior, acionista e CEO do Grupo M. Dias Branco, a Medalha do Mérito Industrial 2021.

A diretoria da CNI, reunida ontem, aprovou proposta do presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, para quem Ivens Júnior tem todas as virtudes de liderança e de gestão empresariais que tinha seu pai, de quem herdou também a capacidade de congregar.

APPLE É APRIMEIRA EM LUCRO

Até ontem, a Saudi Aramco, a Petrobras da Arábia Saudita, era a empresa mais lucrativa do mundo.



Perdeu o posto para a Apple, cujo lucro bateu em incríveis US$ 57,4 bilhões, enquanto a saudita lucrou US$ 49 bilhões, o que é outra incrível montanha de dinheiro.

SERVNAC CHEGA A SÃO PAULO

Genaldo Silva Júnior, com mais de 20 anos de experiência na área de inteligência de vendas, desenvolvimento de negócios e gerenciamento de projetos, é o novo diretor comercial da cearense Servnac, empresa que atua na área de segurança privada e terceirização de mão de obra.



Genaldo teve passagem recente nos segmentos de energia, óleo e gás. A Servnac expande-se e já chegou a São Paulo.

MEGA-SENA PODE PAGAR R$ 22 MILHÕES

O concurso 2.355 da Mega-Sena pode pagar R$ 22 milhões nesta quarta-feira. O sorteio será realizado às 20 horas, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Caso um só apostador leve o prêmio principal estimado em R$ 22 milhões e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá cerca de R$ 35 mil de rendimento no primeiro mês, já considerando a alta da nova taxa básica de juros da economia, a Selic, alterada há uma semana.

ALUGUEL ALTO ASSUSTA INQUILINOS

Empresas de administração imobiliária encontram dificuldades para a renovação de contratos de locação. Os inquilinos não aceitam o aumento do INCC, que corrige os reajustes anuais do aluguel de imóveis.

Anualizado em fevereiro, o INCC está em 10,18%. Os salários não subiram, pelo contrário, em muitos casos foram reduzidos. E muitos trabalhadores perderam o emprego.

ENGENHEIROS E AGRÔNOMOS

Em carta ao presidente do BNB, Romildo Rolim, o presidente do Crea-Ceará, pede a criação de um “Pacote de Benefícios para a Construção Civil”, duramente atingida pelos efeitos sociais d pandemia da Covid-19.

Entre as sugestões do Crea, estão a renegociação de dívidas de profissionais engenheiros e empresas da construção civil, “em condições especiais” e a concessão de Crédito Especial para aquisição de material e equipamentos destinados às atividades motrizes com juros subsidiados, além de linha de capital de giro “com análise de crédito desburocratizada e sem garantia real até R$ 50 mil e com garantia real a partir desse valor”.

TUDO PARA EVITAR DESPERDÍCIO

Todos os municípios brasileiros cumprirão metas de perda de água na distribuição aos consumidores para terem acesso a repasses federais e a financiamentos com recursos da União ou administrados por órgãos da Administração Pública. É decisão decorrente da aprovação, em 2020, do Marco Legal do Saneamento Básico.

A portaria que estabelece as condições foi publicada no Diário Oficial da União de ontem, 23, e vale para todos os órgãos federais que investem recursos em saneamento básico.



“O Brasil tem índices elevados de perda de água na sua distribuição e essa portaria foi editada justamente para darmos resposta a esse problema. Estamos estabelecendo metas que serão decisivas para aumentar a oferta de água, tanto para o consumo da população quanto para a continuidade de atividades produtivas em todo o País”, diz o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

BOLSAS EM BAIXA NA EUROPA

Um navio encalhou na entrada do Canal de Suez, provocando um congestionamento que prossegue na manhã desta quarta-feira. Por isto, o preço do petróleo sobe. Contribui, também, o aumento das reservas de óleo nos EUA, que subiram 3 milhões de barris na semana passada.

As bolsas europeias operam em baixa nesta manhã. Causa: o baixo nível de recuperação econômica do continente europeu e, ainda, a decisão dos governos da Alemanha, França e Itália de tonar mais rígido o isolamento social. Nesses países, aumentaram os casos de Covid-19.