Para crescer, Ceará deve focar em Educação e Pesquisa, diz Maia Jr.

Titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará (Sedet), o engenheiro Francisco Maia Júnior preocupa-se não só com a falta de mão de obra qualificada para o setor de informática do Ceará, revelada ontem por esta coluna, mas também com o nível de conhecimento do alunado das escolas profissionalizantes “e até mesmo com o dos já graduados, que precisam ter melhor compreensão do que é empreender e do que significam desenvolvimento e mercado”.

Na opinião de Maia Júnior, é necessário estimular a pesquisa, e para isto a Sedet e a Secretaria de Ciência e Tecnologia lançaram o programa Cientista Chefe, que, por meio da oferta de bolsas de estudo, está a animar os setores, privados e públicos, da economia cearense que, também, enfrentam dificuldades de mão de obra qualificada.

“Já temos perto de 20 cientistas-chefes trabalhando voltados para a economia e para a solução de problemas em políticas públicas em áreas importantes, como segurança, saúde, educação, energias renováveis, agropecuária e recursos hídricos. Entendo que, se avançarmos em projetos na área da inovação e das novas tecnologias – como as que foram anunciadas terça-feira (29) na inauguração do BS Innovation Hub – teremos todas as chances de superarmos os gargalos de hoje”, analisa Maia Júnior.

Ele não tem dúvida de que, se for resolvida a questão da Educação, com novo foco no empreendedorismo e nos negócios, “formando pessoas para ser empreendedoras, poderemos fazer do Ceará um Estado inovador, para o que a colaboração das universidades é fundamental”.

Maia Júnior informa que, hoje, quinta-feira, no Palácio da Abolição, “um novo ponto será inserido na nossa economia: o comércio exterior”.

Ele anuncia que uma grande trade brasileira celebrará Protocolo de Intenção com o Governo do Ceará, um evento que, de acordo com o secretário, deverá servir de estímulo às empresas cearenses para a área do mercado externo.

FIEC: UMA DECISÃO BEM RECEBIDA

Proposta pelo seu Conselho de Representantes, órgão máximo da entidade, e aprovado pela unanimidade de sua Assembleia Geral, que para isso se reuniu extraordinariamente ontem, a prorrogação do mandato da atual diretoria da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), presidida por Ricardo Cavalcante, teve boa repercussão na área empresarial e no governo do Estado.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, elogiou a decisão, destacando que, agora, o presidente da Fiec e seus diretores terão mais tempo para executar seu programa estratégico, cujos projetos, quase todos, são desenvolvidos em parceria com o governo do Estado.

O ex-presidente da Fiec, Beto Studart, também aplaudiu a decisão da AGE da Fiec, que, na sua opinião, atendeu à expectativa dos dirigentes e associados dos sindicatos filiados à entidade.

MALHA DA RECEITA APANHA CEARENSES

Empresas do Ceará, do Piauí e do Maranhão, que integram a 3ª Região Fiscal com sede em Fortaleza, receberam notificações da Superintendência Regional da Receita Federal, alertando-as sobre “indícios de inconsistência” na declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica.

Entre as inconsistências, está o não recolhimento do Imposto de Renda retido na fonte.

Das empresas notificadas, 221 são sediadas no Ceará.

A Receita Federal também notificou 2.175 empresas cearenses por inconsistências na Escrituração Contábil Fiscal - ECF, referentes aos anos-calendários 2018 e 2019, entregues sem informações de receitas auferidas, mas que efetivamente auferiram receitas no período.

De acordo com a assessoria de imprensa da Receita Federal no Ceará, o esforço do fisco é no sentido de promover a possibilidade de retificação das declarações sem quaisquer ônus.



É, segundo uma fonte da Receita, a oportunidade que é dada às empresas notificadas para a sua auto regularização.

ÓTICA VISÃO LANÇA A ÓTICA VISONE

Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza e, com seus filhos, piloto da rede de lojas Ótica Visão, anuncia uma novidade:

No próximo dia 15 de julho, será inaugurada, no North Shopping, a primeira loja Ótica Visone, primeiro passo de um projeto que prevê uma rede de franquia da marca.

A loja terá 50 metros quadrados de área e nela o projeto de franquia será desenvolvido.

A ideia de Assis Cavalcante e de seu filho Carlos Eduardo, que se juntaram no empreendimento, é ter, até o fim deste ano, duas lojas franqueadas no Ceará ou em outro estado do Nordeste.

AUMENTA CONFIANÇA DOS INDUSTRIAIS

Subiu o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) do Ceará, que marcou 60,2 pontos no recente mês de junho, indicando confiança dos industriais cearenses.



O número é 5,3 pontos superior ao resultado do mês de maio e 21,4 pontos acima do desempenho do mesmo mês de 2020, ficando além da média histórica de 56,9 pontos.



O ICEI é apurado pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O ICEI é composto por dois indicadores: o Índice de Condições Atuais e o Índice de Expectativas. O primeiro apresentou aumento no mês de junho, tanto no Ceará quanto no Brasil.

No Ceará, o indicador marcou 51,7 pontos, ou seja, mais 6,0 pontos quando comparado ao mês de maio e de 28,6 ante o mesmo período do ano anterior.



Esta é a primeira vez em quatro meses que o empresário industrial cearense se mostra confiante em relação às condições atuais do setor. O indicador nacional registrou um resultado ainda melhor (54,8 pontos), incremento de 4,6 pontos em comparação ao mês anterior.

TECNOLOGIA: O FUTURO E O PRESENTE

Eduardo Gomes de Matos, que comanda a Consultoria que leva o seu nome, antecipa o futuro:



“Nos próximos cinco anos, 40% das empresas hoje existentes no mundo desaparecerão, tragadas pelas novas tecnologias.

As empresas que as substituirão serão completamente diferentes das atuais”.



Ele deve ter razão. As empresas que surgem, agora, são pequenas e quase invisíveis, no início. Em pouco tempo, agigantam-se, logo fazem um IPO e multiplicam seu valor de mercado.



Problema! No Brasil, a escola do ensino fundamental, a do ensino médio e a do ensino superior não preparam o seu aluno para o desafio da tecnologia.

Os casos que, anualmente, apontam jovens cearenses entre os campeões nacionais do ITA, por exemplo, são exceções que confirmam a regra aqui, em São Paulo, no Rio Grande do Sul ou no estado do Amazonas.



A Coreia do Sul é a potência industrial – e democrática – de hoje porque tomou a decisão política de investir, durante 30 anos, na Educação.

O Brasil precisa de um Governo que tome a mesma decisão. Mas, pelo visto e ouvido, isso vai demorar.

UM ESTUDO SOBRE O FUTURO DO AUTOMÓVEL

Desenvolvido pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA), um organismo que faz pesquisa na área de transporte e energia sob aspectos ambientais, divulgou ontem à noite um estudo sobre a transição por que passa a indústria automotiva brasileira. Esta coluna pinçou alguns pontos do estudo:

“O país vive um momento de crise econômica generalizada e passa também por um processo de desindustrialização que se destaca no panorama mundial. O automóvel tem se tornado mais inacessível nos últimos anos pela queda da renda e aumento de preços. A venda de veículos depende da existência de compradores que possam comprometer uma parcela de seus salários para o pagamento de prestações de um veículo comprado a prazo. É necessário, portanto, uma certa estabilidade no emprego e um nível salarial que permita a compra.

“Com relação à produção de veículos elétricos, tendência mundial, o estudo apontou que ainda não há expectativas concretas de aumento no número de empregados em comparação com a produção dos atuais veículos com motores de combustão interna. (...) A eletrificação dos veículos é uma grande aliada da redução de emissões de poluentes e de gases de efeito estufa. No entanto, há que se atentar que a sua implantação em um ritmo descompassado da capacidade de produção brasileira e sustentada pela importação, pode gerar ainda mais desemprego e transferência de postos de trabalhos para outros países. Parte deste efeito poderia ser compensado pelo aumento de vagas nas montadoras de chassis e carrocerias de ônibus possivelmente elétricos. Será necessário realocar os trabalhadores da indústria do automóvel para outra cadeia sustentável.

“O Brasil experimentou sua última grande transformação tecnológica com a introdução dos veículos flex. Hoje, se depara com a eletrificação da mobilidade a nível mundial. Porém, há tendência de uma longa continuidade da produção de veículos a combustão no país, dada a situação socioeconômica do país e a ausência de grandes movimentos na indústria brasileira na direção da eletrificação. Um cenário provável é o da preferência pelo automóvel híbrido-etanol produzido internamente complementado com a eletrificação do segmento luxo via importações. Neste caso, eventuais benefícios fiscais para a compra de carros elétricos favoreceriam apenas a pequena parcela de maior renda da população.

“Está em curso no mundo uma corrida tecnológica na indústria automotiva. É amplamente difundida a ideia de que no futuro os veículos serão eletrificados, autônomos, compartilhados, conectados e dotados de softwares atualizados periodicamente. Exemplos são as possíveis parcerias entre a Hyundai, a Apple e o Uber ou a General Motors e a Microsoft. As montadoras estão se preparando para uma nova dinâmica de mercado, com grande participação de serviços como o aluguel, a assinatura e o transporte por aplicativos. Essas mudanças modificarão profundamente o sistema de mobilidade urbana, que resultarão em externalidades positivas e negativas. Um dos principais efeitos é o surgimento de serviços que competem principalmente com o transporte público, conhecidos internacionalmente como Mobilidade como um Serviço (Mobility as a Service - MASS). Os autores defendem que no Brasil deve ser defendido o conceito de Mobilidade como um Direito (MAAR).”

APODI DE NOVO NA CAMISA DO FORTALEZA

Quem viu ontem, pela tevê, o jogo do Fortaleza contra a Chapecoense pela Séria A do Brasileirão viu, também, na camisa do tricolor de aço, a logomarca da Companhia de Cimento Apodi, que voltou a patrocinar a equipe do Pici.

Não ficará só nisso. As duas partes asseguram que farão, juntas, mais ações ao longo deste e dos próximos anos.